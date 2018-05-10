Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко нет и шести лет, а он уже получает золотые медали и солидную зарплату. В новом интервью юный спортсмен признался, что у него всего один выходной.

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43-летняя Яна Рудковская и 35-летний Евгений Плющенко неоднократно говорили, что мечтают вырастить из сына Саши олимпийского чемпиона. Судя по всему, 5-летний мальчик и сам этого хочет. Он делает серьезные успехи в фигурном катании — недавно, например, завоевал первую золотую медаль.



Александр даже готов обсуждать победы с журналистами. В новом интервью он рассказал, что много тренируется, потому что хочет быть таким же, как отец. «В воскресенье у меня выходной, а во все остальные дни — нет. Утром просыпаюсь и еду на каток. Иногда все хорошо проходит, а иногда не очень. Устаю», — поделился Плющенко-младший с корреспондентом еженедельника «СтарХит».



В свободное время Саша общается с приятелями или смотрит мультфильмы. Ребенок продюсера и фигуриста также часто участвует в модных показах или фотосессиях. Впрочем, по словам самого мальчика, имеющего солидное модельное портфолио, фотографироваться ему не нравится.



К слову, благодаря рекламным контрактам в свои пять лет Александр самостоятельно зарабатывает.

«Деньги дома. Храню их в копилочке. Пока не собираюсь ничего покупать. Вот вырасту и возьму квартиру, а сейчас не буду», — сообщил Саша.

Разумеется, маленький фигурист рассказал и о родителях. Мальчик утверждает, что папа воспитывает его в строгости. За плохое поведение его наказывают и объясняют, почему так поступать нельзя. Плющенко-младший в очередной раз развеял и слухи о побоях в семье. По словам ребенка, ему только показывают ремень.

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