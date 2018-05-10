Всего через несколько дней 36-летняя Меган Маркл станет законной супругой 33-летнего принца Гарри. В преддверии свадьбы бывшей актрисы и члена британской королевской семьи в лондонском и нью-йоркском музеях мадам Тюссо появились их восковые копии.

1 2 3 ... 13 В Нью-Йорке представлены восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри

Шанс встретить на улице знаменитость и сделать памятный снимок с ней, увы, минимален. Впрочем, некоторых фанатов удовлетворяет фото и с восковой копией кумира. Теперь у жителей Лондона и Нью-Йорка, а также туристов есть возможность сделать селфи с «двойником» невесты принца Гарри Меган Маркл.



Практически у каждого члена королевской семьи есть подобная скульптура, а то и несколько, — бывшая актриса исключением не стала.

В американском музее восковая Меган представлена в черно-белом платье с кружевным топом. В точно таком же наряде звезда сериала «Форс-мажоры» посещала перед Рождеством ужин в Букингемском дворце. На безымянным пальце левой руки искусственной мисс Маркл можно разглядеть и помолвочное кольцо — реплику того самого украшения, которое преподнес ей жених. Кстати, уже существующую фигуру Гарри поставили рядом с Меган. Статую немного модернизировали: копия принца «отрастила» бороду. Однако даже этот «апгрейд» не помог: «двойник» Гарри, мягко говоря, весьма отдаленно похож на оригинал.



9 мая восковая фигура Меган Маркл появилась и в Лондоне. Статуя «позирует» в темно-зеленом платье, похожем на то, которое было на самой девушке в день объявления о помолвке. Авторы этой копии также не забыли о помолвочном кольце. Сотрудники музея в столице Великобритании надеются, что после свадьбы Макркл сможет лично оценить скульптуру. Кстати, 19 мая, в день бракосочетания экс-актрисы и принца, женщины по имени Меган и мужчины по имени Гарри смогут посетить заведение совершенно бесплатно.



А как вам восковые фигуры жениха и невесты?

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