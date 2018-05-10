Недавно 18-летняя Евгения Медведева ушла от своего тренера 44-летней Этери Тутберидзе. Новый наставник обладательницы двух серебряных медалей Олимпийских игр, 56-летний Брайан Орсер, уже выстраивает работу с подопечной.

1 2 3 ... 15 Брайан Орсер прокомментировал свое сотрудничество с Евгенией Медведевой

На днях российские СМИ сообщили о том, что Евгения Медведева больше не будет сотрудничать с Этери Тутберидзе, а ее новым тренером станет канадец Брайан Орсер.



Позже Тутберидзе и сама рассказала журналистам о том, что Медведева перестала отвечать на ее СМС и звонки. Этери намекнула, что причиной ухода Евгении могла стать победа на Олимпиаде в Пхенчхане Алины Загитовой.



Спустя некоторое время спортсменка сообщила, что продолжит выступать за сборную России, оставаясь в центре «Самбо-70», и подтвердила, что теперь будет работать с Орсером.

«Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса», — заявила Медведева.

На днях Брайан высказался о сложившейся ситуации в разговоре с журналистами издания icenetwork.com. По словам Орсера, он был ошеломлен, получив сообщение от Медведевой. Тренер решил взять талантливую фигуристку под свое крыло, так как уверен, что она еще не раз победит в различных соревнованиях. Брайан заявил, что уже успел обсудить с Евгенией дальнейшие действия.

«У нее никогда не было такой роскоши. Раньше ей лишь давали указания о том, под какую композицию выступать, какие элементы, и в каком порядке выполнять», — поделился канадец.

Орсер отметил, что главной целью сотрудничества с Медведевой станет олимпийская золотая медаль. Впрочем, тренер добавил, что перед спортсменкой не стоит задача побеждать на всех соревнованиях. Брайан подчеркнул, что Евгения не обижена на Этери, и это решение далось ей непросто.



Пока фигуристка восстанавливается после травмы, из-за которой пропустила чемпионат мира, поэтому все еще не побывала в Торонто. По словам Орсера, Медведевой необходимо возвращать форму постепенно.



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