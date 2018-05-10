После разрыва 42-летней Анджелины Джоли и 54-летнего Брэда Питта их старший приемный сын, 16-летний Мэдокс, жил с матерью и не общался с отцом. Однако недавний поступок родительницы так оскорбил парня, что он обратился за помощью к тому, кого, как грозился, стер из жизни навсегда.

1 2 3 ... 15 Мэдокс, старший приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, отказывается с ней жить

После того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались, их старший сын Мэдокс встал на сторону матери. Подросток, у которого всегда были доверительные отношения с актрисой, поддерживал ее в трудную минуту и помогал заботиться о большом семействе. По мнению инсайдеров, Мэдокс взял на себя роль «мужчины в доме», которую раньше занимал Питт. С ним, кстати, Мэдокс особо не ладил, чему существует немало свидетельств. По слухам, чашу терпения Джоли переполнила как раз-таки ссора подвыпившего Брэда с Мэдоксом, случившаяся на борту частного самолета, когда семья возвращалась в Лос-Анджелес из очередного путешествия.



Сначала Анджелина запретила Брэду общаться с детьми, но позже позволила ему периодически их видеть в присутствии психологов. Впрочем, Мэдокс, как выяснили репортеры, отказывался от редких встреч с отцом, объясняя это тем, что никогда не чувствовал себя его сыном.

Тем не менее, недавно произошло то, чего никто не предполагал: парень обиделся на свою обожаемую мать.

Как сообщило издание Radaronline.com, Энджи побывала на родине Мэдокса — в Камбодже. График поездки был, как всегда, плотным, однако один из пунктов программы остался непонятным для многих. Анджелина решила посетить могилу бывшего лидера страны Пола Пота (его руководство государством в конце 1970-х сопровождалось репрессиями и голодом, в результате чего по разным оценкам погибло до трех миллионов граждан). Более того, на этой могиле Джоли, по сообщениям свидетелей, решила даже помолиться. Подросток был глубоко оскорблен этим поступком и впервые за прошедшее с расставания родителей время сам позвонил Питту с предложением пообщаться и вопросом, можно ли переехать к актеру жить.



Как утверждает анонимный источник, Брэд пытался успокоить расстроенного Мэдокса, отметив, что Анджелина всегда интересовалась историей его родины. Питт объяснил сыну, что до окончательного решения суда по поводу опеки тот не может жить вместе с ним, но пообещал обсудить этот вопрос с Джоли.

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