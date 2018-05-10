Церковь саентологии окутана не только мифами и тайнами, но и скандалами. С одной стороны она похожа на религиозное объединение людей, с другой — на бизнес, который приносит внушительную прибыль. Мы попытались разобраться, что же движет последователями Лафайета Рональда Хаббарда.

Том Круз — один из самых видных деятелей и сторонников Церкви саентологии

Среди множества новых религиозных движений, возникших в XX веке, саентология является одним из самых скандальных из-за регулярных судебных процессов против этой Церкви по всему миру. Например, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов России деятельность организации запрещена на законодательном уровне. Однако уже не только в нашей стране сомневаются в том, что саентологами движет бескорыстное желание помочь человечеству. Поговаривают, из-за разоблачений, которые происходят особенно часто в последние пару лет, все больше людей покидает Церковь.

Первые шаги

В 1938 году Лафайет Рональд Хаббард написал книгу «Экскалибур», где впервые употребил слово «саентология». Тогда фантаст и представить не мог, как много будет значить этот термин для людей следующего века. Труд содержал не ответ на вопрос «как качественно улучшить свою жизнь», а лишь суждения о том, из чего эта жизнь состоит. Позже на свет появилась «Дианетика». Поначалу публиковать эту книгу Хаббард не хотел, она передавалась из рук в руки. Вскоре идеи Рональда стали настолько популярны, что он все же отправил труд в типографию. Успех был ошеломительным. Книга попала в топ списка бестселлеров The New York Times и оставалась там 28 недель. В «Дианетике» автор убеждает читателя, что любые проблемы и заболевания человека напрямую связаны с негативными моментами из прошлого.

Лечение, предлагаемое Хаббардом, кажется донельзя простым: чтобы избавиться от влияния прошлого, необходимо пережить его заново под присмотром опытного практика.

Когда количество последователей начало увеличиваться, а Рональд осознал, что его идеи привлекают все больше людей, он решил, что пришло время основать, ни много ни мало, собственную религию. Она получила название «саентология» — от латинского scio и древне-греческого λόγος — «знание, знания». Вслед за этим возникла, собственно, Церковь саентологии.

Центральные идеи

Ключевым понятием в этой религии является одитинг — технология, улучшающая работу разума и позволяющая достичь духовного прозрения. Процедура проходит под строгим надзором одитора — священника Саентологической церкви. Человек, который прибегает к помощи одитинга, называется преклиром. Он должен рассказывать одитору и заново пережить те моменты своей биографии, которые оказали негативное влияние на его эмоциональное состояние.

Церковь сайентологов насчитывает около 12 миллионов последователей по всему миру

Еще одно ключевое понятие для саентологов — тэтан (духовное существо). Оперирующий тэтан (ОТ) — это следующий после преклира и клира этап развития. Такой человек якобы способен управлять объектами без использования средств физической вселенной.



Когда член саентологической Церкви достигает наивысшей точки просветления, он может отправиться на Freewinds. Это 130-метровый корабль, который курсирует по Карибскому морю. Только там избранными членами организации человеку присваиваются высшие ступени ОТ. Однако стоит такое удовольствие недешево: в среднем от миллиона долларов с человека.

Почему знаменитости становятся саентологами?

За короткий срок саентология захватила умы сотен тысяч людей, которые искали в ней поддержку в трудных ситуациях. Несмотря на то, что репутация у религии, основанной Хаббардом, мягко говоря, не самая лучшая, среди членов этой Церкви немало представителей шоу-бизнеса. Первым на ум, конечно же, приходит Том Круз.



Об учении Хаббарда звезда франшизы «Миссия невыполнима» узнал от бывшей жены Мими Роджерс. Голливудский актер вступил в ряды саентологов в 1990-х. Ходят слухи, что Том настолько проникся идеями саентологии, что шагу не может ступить без согласования с наставниками. Поговаривают, именно они внушили Тому, что в его дочь Сури вселился демон, из-за чего актер сразу перестал общаться с девочкой.



Сам Круз всячески пропагандирует учение Хаббарда и уже практически стал его лицом. «Саентология помогает людям завязать с запрещенными препаратами, использовать свой разум, улучшить жизненные условия, реабилитирует преступников, создает мир и объединяет культуры», — заявлял Том в видео, выпущенном в поддержку Церкви.

По мнению актера, именно саентология помогла ему избавиться от дислексии (нарушение способности к овладению навыком чтения и письма), которой он страдал с детства.

Еще одним видным последователем саентологии является Джон Траволта. Он стал членом Церкви в 1970-х. По словам актера, его успешная карьера является заслугой наставников и Хаббарда, труды которого он активно изучал. «Будучи саентологом, я обладаю технологией, с помощью которой я могу решать жизненные проблемы и помогать другим людям. Саентология открыла для меня дорогу к успеху», — вещал Траволта в интервью. Мы нисколько не сомневаемся в том, что Джон является одним из самых популярных актеров в Голливуде.



Однако не уверены, что именно приверженность учению обеспечило его триумф: так, например, экранизация романа Хаббарда «Поле битвы: Земля», в которой снялся Траволта, здорово подорвала к нему доверие поклонников, а сам фильм получил рекордное количество премий «Золотая малина», присуждаемой за самые сомнительные кино-достижения. Поговаривают, смерть старшего сына актера Джетта тоже связана с саентологами. Приверженцы учения Хаббарда восстают против традиционной медицины, потому Джон якобы отказывался лечить синдром Кавасаки, который был у его первенца.



Уилл Смит заинтересовался саентологией с подачи своего приятеля Тома Круза. В одном из интервью он даже заявил, что практически все правила, которых придерживаются последователи Хаббарда, совпадают с библейскими заповедями. Правда, актер никогда не подтверждал, что вступил в ряды саентологов.

Ложка дегтя

Несмотря на звездных хайп и интригующую таинственность, саентологическая Церковь остается в числе религиозных аутсайдеров даже в США, где движение признано официально и разрешено.

В основном потому, что не все способны придерживаться этой доктрины всю жизнь. Многие Церковь покидают, и их воспоминания способны по-настоящему испугать.

«Я рассказал, что в прошлой жизни был капитаном корабля в Древней Греции. Не ожидал, что моя наставница знакома с древнегреческими мифами, но думал, что ее способность отличать правду от лжи, а также прибор под названием Е-метр позволят с легкостью меня разоблачить. Тот факт, что мне сошло с рук очевидное вранье, подорвал мою веру в этот процесс», — рассказал американский актер Кристофер Рив.

Вот так выглядит электропсихометр

Правда, электропсихометр (так полностью называется Е-метр) на самом деле представляет из себя обычный гальванометр, измеряющий электрическую проводимость тела через руки, поэтому не может служить полиграфом. Поначалу саентологи убеждали всех, что Е-метр способен не только регистрировать отклонения в психическом состоянии, но и лечить их. Правда, позднее от своих слов они отказались. А потом начали использовать хитрое устройство, чтобы определять эмоциональное состояние преклира, который держит в руках электроды.



Кристофер Рив стал далеко не последним в длинной веренице знаменитостей, которые открыто заявляли о фальсификациях, вымогательстве и даже эксплуатации детского труда саентологической Церковью. «Меня потрясла статья в газете St. Petersburg Times. Там говорилось о детях 10-12 лет, которых заставляли скрести полы и заниматься тяжелым физическим трудом. Это так меня шокировало, что я больше не мог там оставаться», — заявил известный голливудский сценарист Пол Хаггис, главными лентами которого стали «Малышка на миллион» и «Квант милосердия».

Противостояние

Однако самым популярным критиком саентологической Церкви стала актриса Лиа Ремини. По воле родителей она с детства изучала духовные практики, предложенные Хаббардом. Благодаря этому она была близка знакома с Томом Крузом и Кэти Холмс. Лиа была важной гостьей на свадьбе знаменитостей.

Говорят, когда в 2012 году Холмс решила уйти от Круза и оставить Церковь, Ремини стала едва ли не единственным человеком, поддержавшим это непростое решение.

Спустя несколько лет Лиа скажет: «Она сбежала оттуда, чтобы спасти свою дочь Сури. В этом мы с ней похожи. Потому я ее хорошо понимаю». В 2013 году актриса и сама со скандалом покинула организацию и начала активную кампанию по разоблачению саентологов, а заодно и своего бывшего друга, который отказался общаться с ней. К слову, Кэти тогда поддержала Лию. «Я жалею, что когда-то расстроила ее (речь о том, что Холмс обвинила приятельницу в некорректном поведении на своей свадьбе с Крузом, - прим. Woman.ru). В будущем я желаю Ремини только всего самого лучшего».

В 2012 году Кэти Холмс развелась с Томом Крузом и окончательно отстранилась от Церкви

Для начала актриса написала книгу Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology, в которой подробно рассказала о том, что происходит за закрытыми дверями Церкви, и о собственном опыте, который стоил ей нервов и миллионов долларов. «Церковь саентологии — очень хитрый и корыстный инструмент. Она просто так не выпускает из ’’своих объятий’’ известных и богатых людей. Любому, кто захочет уйти, приходится бросать Церкви вызов. Больше всего в этом учении поражает, что они запрещают пользоваться интернетом и смотреть фильмы», — признавалась Ремини.



Многочисленные саентологи ополчились на Лию, которая посмела критиковать учение самого Хаббарда. В ярости был и Том Круз, который назвал поступок женщины предательством, а ее саму — «исчадием зла».



Отношения с голливудским актером у Ремини становились хуже и хуже. Особенно после того, как она раскрыла нелицеприятную правду о мужчине, бывшим мечтой миллионов. «Саентологи искренне верят в то, что Том сможет собственноручно изменить ход истории. Для них он самый настоящий мессия», — объяснила Лиа. По ее словам, актер совершенно не тот приятный и дружелюбный человек, как о нем привыкли думать многие. «Не только я, многие знакомые Круза считают его жестоким и даже бессердечным», — заверяла Ремини.

Вспомнила Лиа и о свадьбе Тома и Кэти. По словам актрисы, молодожены совершенно не обращали внимания на дочь, которая надрывалась в ванной от плача.

Также Ремини заявила, что на свадьбу ее пригласили с условием, что она обязательно возьмет с собой близкую подругу Дженнифер Лопес, которую саентологи хотели привлечь на свою сторону. Певица действительно присутствовала на мероприятии, где ее, как утверждает Лиа, пытался соблазнить Том. Правда, артистка не отреагировала на обещания актера и отказалась стать членом Церкви.



Ремини использовала все возможные средства, чтобы очернить Круза в глазах общественности, и неоднократно насмехалась над ним. В своей книге женщина рассказала о забавном эпизоде, когда у актера случился нервный срыв во время готовки печенья. Том, который хотел угостить своих приятелей вкусной выпечкой, совершенно не владел собой и в итоге сорвался на помощника за то, что тот забыл купить все необходимые ингредиенты. Правда, гостям пришлось обратить внимание хозяина дома на то, что продукты лежат у него прямо перед глазами.

Лиа Римини уже не первый год пытается открыть общественности глаза на Тома Круза

Круз, как говорят источники из его окружения, рвал и метал, читая откровения экс-приятельницы. Однако Ремини ничуть не смутила ненависть со стороны бывших единоверцев. В 2016-м актриса сняла сериал «Саентология и ее последствия», где брала интервью у людей, которые по тем или иным причинам решили отречься от идеологии Хаббарда. А спустя год раскрыла правду о том, что происходит на самом высшем уровне ОТ8 (его еще называют «мост к полной свободе»). Мама Лии тоже некогда была последовательницей Церкви, но, достигнув этого уровня, решила навсегда уйти оттуда. «На вершине этого ‘’моста’’, потратив больше миллиона долларов за сеанс, ты снова становился тем, кем был, когда ты впервые вошел через дверь дианетического центра или организации», — вспоминала женщина, намекая, что на самом деле ничего в ее жизни не изменилось, кроме ощутимо опустевшего банковского счета.



Конечно, приверженцы Церкви отрицают любые обвинения и покидать ее не собираются. То ли потому что искренне верят в учение Хаббарда, то ли потому что боятся…

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