31-летний спортсмен Антон Шунин крайне редко появляется на красных дорожках. Однако на днях капитан московской футбольной команды «Динамо» решил приобщить 5-летнего сына Артемия к светской жизни.

1 2 3 ... 15 Антон Шунин показал московской публике подросшего сына Артемия

Антон Шунин не скрывает свою личную жизнь от любопытных поклонников. Недавно футболист сделал предложение руки и сердца модели Victoria’s Secret Кате Григорьевой после двухлетнего романа. Однако экс-возлюбленный Алены Шишковой не всегда был так счастлив, как сейчас.



Антон несколько лет состоял в браке с девушкой по имени Вероника, которая родила ему сына Артемия. В 2014 году экс-супруга футболиста подала на развод, а после обратилась в суд, желая получить алименты на сына. В ответ Шунин решил судиться с бывшей женой за право опеки над наследником. Антон утверждал, что материальное положение позволит ему обеспечить мальчика всем необходимым.



Сегодня футболист часто публикует снимки сына в Инстаграме и рассказывает подписчикам о том, как растет его наследник. На днях Шунин впервые вышел в свет вместе с малышом. Отец привел сына на премьеру шоу OVO от Cirque du Soleil в ДС «Лужники», где побывали и другие знаменитости.

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