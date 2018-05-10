Антон Шунин не скрывает свою личную жизнь от любопытных поклонников. Недавно футболист сделал предложение руки и сердца модели Victoria’s Secret Кате Григорьевой после двухлетнего романа. Однако экс-возлюбленный Алены Шишковой не всегда был так счастлив, как сейчас.
Антон несколько лет состоял в браке с девушкой по имени Вероника, которая родила ему сына Артемия. В 2014 году экс-супруга футболиста подала на развод, а после обратилась в суд, желая получить алименты на сына. В ответ Шунин решил судиться с бывшей женой за право опеки над наследником. Антон утверждал, что материальное положение позволит ему обеспечить мальчика всем необходимым.
Сегодня футболист часто публикует снимки сына в Инстаграме и рассказывает подписчикам о том, как растет его наследник. На днях Шунин впервые вышел в свет вместе с малышом. Отец привел сына на премьеру шоу OVO от Cirque du Soleil в ДС «Лужники», где побывали и другие знаменитости.
Футболист Антон Шунин вывел в свет подросшего сына
Антон Шунин не скрывает свою личную жизнь от любопытных поклонников. Недавно футболист сделал предложение руки и сердца модели Victoria’s Secret Кате Григорьевой после двухлетнего романа. Однако экс-возлюбленный Алены Шишковой не всегда был так счастлив, как сейчас.
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