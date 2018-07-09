Большой день в королевской семье: принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили младшего сына

9 июля в часовне Сент-Джеймсского дворца прошел обряд крещения самого младшего члена королевской британской семьи — принца Луи. Читайте на Woman.ru, кого выбрали крестными малыша, почему на церемонию не приехала королева Елизавета II, в чем появилась Кейт Миддлтон (спойлер — это опять Alexander McQueen) и какой наряд выбрала Меган Маркл.



1 2 3 ... 13 Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми на крестинах принца Луи

9 июля — особое число в календаре Виндзоров. В 1947 году принцесса Елизавета и ее жених, будущий герцог Эдинбургский, объявили о своей помолвке. В 2018-м в этот день крестили третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма — принца Луи.



Символичной была не только дата, но и место проведения обряда крещения. Им стала часовня Сент-Джеймсского дворца. Именно здесь накануне свадьбы с принцем Уильямом Кейт Миддлтон прошла обряд конфирмации — сознательного исповедания веры. И здесь же спустя семь лет на закрытой церемонии крестилась по англиканскому обряду Меган Маркл.



За несколько часов до крестин принца Луи в Сети появилась информация о том, кого же выбрали крестными малыша. Со стороны принца Уильяма ими стали Гай Пелли, Николас ван Катсем и Гарри Обри-Флетчер. Со стороны Кейт Миддлтон — леди Лора Мид, миссис Роберт Картер, Люси Миддлтон (двоюродная сестра Кэтрин).





Кроме этого, представители Кенсингтонского Дворца сообщили, что на церемонии не будет Елизаветы II и принца Филиппа. А чтобы не нагнетать панику, сразу отметили, что их отсутствие никак не связано с состоянием здоровья (хотя слухи о небольшой простуде королевы все же имели место быть). Все дело в напряженном графике Ее Величества — 10 июля ей предстоит посетить парад в честь 100-летия королевских ВВС, а в пятницу 13-го она будет встречать президента США Дональда Трампа.



Одной из первых в часовне появилась Пиппа Миддлтон. Утром 9 июля британские СМИ публиковали фотографии тети принца Луи, спешащей домой со шляпной коробкой из бутика Jane Taylor. Теперь мы можем оценить выбор девушки — светло-голубую шляпку, которая идеально подошла под цвет платья.



И вот прибыли главные виновники торжества — Кейт Миддлтон с крошкой Луи на руках и принц Уильям с Шарлоттой и Джорджем.



Кэтрин выглядела б-е-с-п-о-д-о-б-н-о! Мы давно не видели ее на официальных мероприятиях и успели соскучиться. Для столь важного события герцогиня Кембриджская выбрала белоснежное платье своего любимого бренда Alexander McQueen, дополнив его бежевыми лодочками и широким ободком, украшенным цветами.



11-недельный Луи, облаченный в точную копию оригинальной крестильной рубашки 1841 года, мирно посапывал на руках у своей мамы. «Надеюсь, и во время церемонии он будет таким же тихим и расслабленным», — цитировал слова Кэтрин журналист Ричард Палмер.



Последними в часовню вошли герцог и герцогиня Сассекские. Скажем пару слов о подарке, который 33-летний принц подготовил для своего племянника, — это редкий экземпляр книги про приключения Винни Пуха и его друзей 1926 года выпуска. Презент обошелся дяде Гарри в 8 000 фунтов стерлингов (около 665 000 руб.). Эта книга станет первой в специальной библиотеке, которую Гарри обещал построить и собрать для Луи, Шарлотты и Джорджа.



Не можем обойти вниманием и наряд Меган Маркл. Для своих первых королевских крестин она выбрала закрытое платье Ralph Lauren болотного оттенка и широкополую шляпу в тон. Весьма спорный цвет для подобного события, но оставим это на совести дворцовых стилистов.