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    Большой день в королевской семье: принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили младшего сына

    09.07.2018
    9 июля в часовне Сент-Джеймсского дворца прошел обряд крещения самого младшего члена королевской британской семьи — принца Луи. Читайте на Woman.ru, кого выбрали крестными малыша, почему на церемонию не приехала королева Елизавета II, в чем появилась Кейт Миддлтон (спойлер — это опять Alexander McQueen) и какой наряд выбрала Меган Маркл.
    • Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
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      Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми на крестинах принца Луи

    9 июля — особое число в календаре Виндзоров. В 1947 году принцесса Елизавета и ее жених, будущий герцог Эдинбургский, объявили о своей помолвке. В 2018-м в этот день крестили третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма — принца Луи.

    Символичной была не только дата, но и место проведения обряда крещения. Им стала часовня Сент-Джеймсского дворца. Именно здесь накануне свадьбы с принцем Уильямом Кейт Миддлтон прошла обряд конфирмации — сознательного исповедания веры. И здесь же спустя семь лет на закрытой церемонии крестилась по англиканскому обряду Меган Маркл.

    За несколько часов до крестин принца Луи в Сети появилась информация о том, кого же выбрали крестными малыша. Со стороны принца Уильяма ими стали Гай Пелли, Николас ван Катсем и Гарри Обри-Флетчер. Со стороны Кейт Миддлтон — леди Лора Мид, миссис Роберт Картер, Люси Миддлтон (двоюродная сестра Кэтрин).

    Кроме этого, представители Кенсингтонского Дворца сообщили, что на церемонии не будет Елизаветы II и принца Филиппа. А чтобы не нагнетать панику, сразу отметили, что их отсутствие никак не связано с состоянием здоровья (хотя слухи о небольшой простуде королевы все же имели место быть). Все дело в напряженном графике Ее Величества — 10 июля ей предстоит посетить парад в честь 100-летия королевских ВВС, а в пятницу 13-го она будет встречать президента США Дональда Трампа.

    Одной из первых в часовне появилась Пиппа Миддлтон. Утром 9 июля британские СМИ публиковали фотографии тети принца Луи, спешащей домой со шляпной коробкой из бутика Jane Taylor. Теперь мы можем оценить выбор девушки — светло-голубую шляпку, которая идеально подошла под цвет платья.

    И вот прибыли главные виновники торжества — Кейт Миддлтон с крошкой Луи на руках и принц Уильям с Шарлоттой и Джорджем.


    Кэтрин выглядела б-е-с-п-о-д-о-б-н-о! Мы давно не видели ее на официальных мероприятиях и успели соскучиться. Для столь важного события герцогиня Кембриджская выбрала белоснежное платье своего любимого бренда Alexander McQueen, дополнив его бежевыми лодочками и широким ободком, украшенным цветами.

    11-недельный Луи, облаченный в точную копию оригинальной крестильной рубашки 1841 года, мирно посапывал на руках у своей мамы. «Надеюсь, и во время церемонии он будет таким же тихим и расслабленным», — цитировал слова Кэтрин журналист Ричард Палмер.

    Последними в часовню вошли герцог и герцогиня Сассекские. Скажем пару слов о подарке, который 33-летний принц подготовил для своего племянника, — это редкий экземпляр книги про приключения Винни Пуха и его друзей 1926 года выпуска. Презент обошелся дяде Гарри в 8 000 фунтов стерлингов (около 665 000 руб.). Эта книга станет первой в специальной библиотеке, которую Гарри обещал построить и собрать для Луи, Шарлотты и Джорджа.

    Не можем обойти вниманием и наряд Меган Маркл. Для своих первых королевских крестин она выбрала закрытое платье Ralph Lauren болотного оттенка и широкополую шляпу в тон. Весьма спорный цвет для подобного события, но оставим это на совести дворцовых стилистов.  

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    Текст: Алена Петровская Фото: Getty Images
    Теги:

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    Комментарии (94) Добавить комментарий

    • На видео видно, как искренне, умиротворённо улыбается Кейт и как на заднем плане фальшиво, профессионально по- актерски улыбается Меган

    • Гость

      На видео видно, как искренне, умиротворённо улыбается Кейт и как на заднем плане фальшиво, профессионально по- актерски улыбается Меган

      Верю

    • Народ, просветите. 1) У мальчика Джорджа волосы свои такого цвета или их красят? 2) У товарищей из королевской семьи не принято. чтобы дамы под ручку с дядями ходили? Все врозь, кроме Гарри и Меган, хотя и эти после свадьбы в основном по раздельности ходят? 3) Почему крестильная рубашка как длинное девчачье платье выглядит?

    • Ну а что такого, что улыбка у Меган профессиональная? Не ее ребенка крестят и не ее родственников. Можно подумать, невестки обязаны искреннюю любовь к детям друг друга питать. Бывает, что кому-то из детей родственников мужа действительно симпатизируешь, но не всегда. И ничего страшного в этом нет.

    • Гость

      Народ, просветите. 1) У мальчика Джорджа волосы свои такого цвета или их красят? 2) У товарищей из королевской семьи не принято. чтобы дамы под ручку с дядями ходили? Все врозь, кроме Гарри и Меган, хотя и эти после свадьбы в основном по раздельности ходят? 3) Почему крестильная рубашка как длинное девчачье платье выглядит?

      Меня тоже третий вопрос в первую очередь озадачил , я еще перечитала название темы думаю может у них девочка родилась

    • Бедная, Королева. К ней в пятницу 13 -го приедет Дональд Трамп.

    • Гость

      Народ, просветите. 1) У мальчика Джорджа волосы свои такого цвета или их красят? 2) У товарищей из королевской семьи не принято. чтобы дамы под ручку с дядями ходили? Все врозь, кроме Гарри и Меган, хотя и эти после свадьбы в основном по раздельности ходят? 3) Почему крестильная рубашка как длинное девчачье платье выглядит?

      Джорджа тоже в такой крестили)) наверное, этот наряд со давних времен используют, рюши тогда были в моде

    • цвет наряда у Меган припоминает анекдот про Вовочку

    • Гость

      На видео видно, как искренне, умиротворённо улыбается Кейт и как на заднем плане фальшиво, профессионально по- актерски улыбается Меган

      --------------------Вот-вот!!! Она тут смотрится лишней и, видимо, так себя и чувствует! Как нежданная гостья, которую решила зайти с визитом и которую пришлось взять с собой...Королевы и принца Филипа нет, ну а без Меган уж, конечно, никак нельзя было обойтись на крестинах! Шести заявленных крестных и то не видно, а она прямо за спиной у Кейт!

    • Гость

      --------------------Вот-вот!!! Она тут смотрится лишней и, видимо, так себя и чувствует! Как нежданная гостья, которую решила зайти с визитом и которую пришлось взять с собой...Королевы и принца Филипа нет, ну а без Меган уж, конечно, никак нельзя было обойтись на крестинах! Шести заявленных крестных и то не видно, а она прямо за спиной у Кейт!

      Первое видео посмотрите, те то ли раньше пришли, то ли позже. А она жена родного брата мальчонки, поэтому смешно было бы, если б она пришла.

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