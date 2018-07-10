Уши вянут! Шокирующие звездные признания, которые хочется стереть из памяти

Селебрити часто жалуются на то, что журналисты и фанаты лезут в их личную жизнь. А как быть, если двери в эту самую жизнь распахиваются настежь и на неподготовленных фанатов начинают литься столь интимные откровения, что впору, закрыв глаза и уши, разбегаться врассыпную? Woman.ru собрал звездные признания, которые мы предпочли бы не слышать… но уже слишком поздно.

Для Ким Кардашьян и ее сестер нет запретных тем. Ради высоких рейтингов семейного реалити-шоу, которое уже больше 10 лет пользуется успехом в США, девушки готовы во всех смыслах трясти нижним бельем. Главная звезда телепроекта Ким чуть ли не в каждой серии то хвастается насыщенной сексуальной жизнью, то жалуется на проблемы с зачатием детей . О том, когда Кардашьян занимается любовью с мужем Канье Уэстом, знают и ее родные, и операторы, и миллионы телезрителей

Многие знаменитости — натуры противоречивые. Вначале они доказывают, что личная жизнь на то и личная, чтобы посторонним туда вход был бы запрещен. Когда же поклонники и представители прессы перестают выпытывать детали, звезды сами ударяются в откровения. Порой приходится слышать настолько интимные вещи, что уши в прямом смысле вянут.



Разумеется, приятно узнать неожиданный факт о кумире, но некоторую информацию все же лучше хранить при себе. Откровения Ким Кардашьян, признаемся честно, нас уже не так сильно удивляют. А вот перлы, выдаваемые ее сестрами, порой шокируют. Особенно часто сугубо личные дела любит затрагивать Хлое.

Телезвезда как-то рассуждала на тему интимных причесок. И ладно бы говорила только о своей, так она обсудила чуть ли не каждую родственницу.

«Лично я предпочитаю тонкую полоску. Как-то странно, когда там совсем ничего нет. Ким, например, избавилась от всего с помощью лазера, а Кортни нравится носить шевелюру а-ля натюрель в стиле 1970-х», — писала знаменитость на своем сайте.



Подобные признания покоробили поклонников Кардашьян, а многих насторожило еще и то, что Хлое взялась обсуждать интимные прически старших сестер. Впрочем, и другие представительницы клана регулярно отличаются. То Ким расскажет о насыщенной сексуальной жизни, то мать семейства Крис Дженнер возьмется в подробностях описывать страстные отношения со своим той-боем Кори Гэмблом.



В этом материале собраны откровения и других селебов. Готовы поспорить, что после прочтения этих признаний ваше мнение о любимых звездах никогда больше не будет прежним.