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    Уши вянут! Шокирующие звездные признания, которые хочется стереть из памяти

    10.07.2018
    Селебрити часто жалуются на то, что журналисты и фанаты лезут в их личную жизнь. А как быть, если двери в эту самую жизнь распахиваются настежь и на неподготовленных фанатов начинают литься столь интимные откровения, что впору, закрыв глаза и уши, разбегаться врассыпную? Woman.ru собрал звездные признания, которые мы предпочли бы не слышать… но уже слишком поздно.
    • Ким Кардашьян
      Читать историю
      Для Ким Кардашьян и ее сестер нет запретных тем. Ради высоких рейтингов семейного реалити-шоу, которое уже больше 10 лет пользуется успехом в США, девушки готовы во всех смыслах трясти нижним бельем. Главная звезда телепроекта Ким чуть ли не в каждой серии то хвастается насыщенной сексуальной жизнью, то жалуется на проблемы с зачатием детей. О том, когда Кардашьян занимается любовью с мужем Канье Уэстом, знают и ее родные, и операторы, и миллионы телезрителей

    Многие знаменитости — натуры противоречивые. Вначале они доказывают, что личная жизнь на то и личная, чтобы посторонним туда вход был бы запрещен. Когда же поклонники и представители прессы перестают выпытывать детали, звезды сами ударяются в откровения. Порой приходится слышать настолько интимные вещи, что уши в прямом смысле вянут.

    Разумеется, приятно узнать неожиданный факт о кумире, но некоторую информацию все же лучше хранить при себе. Откровения Ким Кардашьян, признаемся честно, нас уже не так сильно удивляют. А вот перлы, выдаваемые ее сестрами, порой шокируют. Особенно часто сугубо личные дела любит затрагивать Хлое.

    Телезвезда как-то рассуждала на тему интимных причесок. И ладно бы говорила только о своей, так она обсудила чуть ли не каждую родственницу.

    «Лично я предпочитаю тонкую полоску. Как-то странно, когда там совсем ничего нет. Ким, например, избавилась от всего с помощью лазера, а Кортни нравится носить шевелюру а-ля натюрель в стиле 1970-х», — писала знаменитость на своем сайте.

    Подобные признания покоробили поклонников Кардашьян, а многих насторожило еще и то, что Хлое взялась обсуждать интимные прически старших сестер. Впрочем, и другие представительницы клана регулярно отличаются. То Ким расскажет о насыщенной сексуальной жизни, то мать семейства Крис Дженнер возьмется в подробностях описывать страстные отношения со своим той-боем Кори Гэмблом.

    В этом материале собраны откровения и других селебов. Готовы поспорить, что после прочтения этих признаний ваше мнение о любимых звездах никогда больше не будет прежним.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
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    Жерар Депардье, Эмма Уотсон, Майкл Дуглас, Серена Уильямс, Майли Сайрус, Джордж Клуни, Джада Пинкетт-Смит, Крисси Тейген, Кэти Перри, Роберт Дауни-младший, Кристен Белл, Меган Фокс, Роберт Паттинсон, Ким Кардашьян

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