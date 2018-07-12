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    Дженнифер Лопес дает дельные советы, как правильно знакомиться с парнями

    12.07.2018
    Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась своими рекомендациями по поиску парня в популярном приложении для знакомств. Поп-дива заявила, что не надо бояться быть смешной. 
    • Дженнифер Лопес
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      Дженнифер Лопес рассказала, как познакомиться с парнем в Tinder

    48-летняя Дженнифер Лопес приняла участие в записи видеоурока, посвященного знакомствам в Сети при помощи популярного приложения. Певица комментировала выбор парней ее поклонницей и заодно давала девушке советы.

    Так, Джей Ло заявила, что с молодыми людьми до 33 лет бесполезно строить серьезные отношения (надеемся, что она пошутила), а небанальные вопросы типа «умеешь ли ты колоть дрова?» ничего не скажут о реальном характере парня.

    В ходе видеоурока Дженнифер также посоветовала девушкам не стесняться писать первыми и дала несколько подсказок, с чего же надо начать разговор, чтобы направить диалог в нужное русло. К примеру, звезда считает, что иногда лучше сказать что-то забавное или даже глупое, чем показаться скучной и унылой. 

    По словам Лопес, сперва нужно четко понять, чего ты ждешь от онлайн-знакомств. Возможно, вам хочется серьезных отношений, а ваш потенциальный бойфренд настроен только на легкий флирт — в этом случае разочарования не избежать. 

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Дженнифер Лопес

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    Комментарии (3) Добавить комментарий

    • Дженифер Лопес конечно красивая, но это я думаю, обусловлено у нее нимфоманией. А советы, как самодостаточным взрослым женщинам знакомится с малолетними парнями, годящимися в сыновья -пусть оставит себе, либо психиатру пусть поведает. Может пролечат ее хорошо. Хорошая внешность Дженифер Лопес- следствие зависимости от особей мужского пола. Притом невзирая на возраст мужчин, внешность и манеры поведения.

    • Еще и деньги и известность,мужики выгоду ищут поболее женщин,каждый второй альфонс разного звена.Но со многим я согласна

    • Гость

      Дженифер Лопес конечно красивая, но это я думаю, обусловлено у нее нимфоманией. А советы, как самодостаточным взрослым женщинам знакомится с малолетними парнями, годящимися в сыновья -пусть оставит себе, либо психиатру пусть поведает. Может пролечат ее хорошо. Хорошая внешность Дженифер Лопес- следствие зависимости от особей мужского пола. Притом невзирая на возраст мужчин, внешность и манеры поведения.

      Что за глупость вы написали? Ее просто пригласили на шоу и задают вопросы,а она на них отвечает, она знаменитость и это ее работа!

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