Дженнифер Лопес дает дельные советы, как правильно знакомиться с парнями

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась своими рекомендациями по поиску парня в популярном приложении для знакомств. Поп-дива заявила, что не надо бояться быть смешной.

1 2 3 ... 10 Дженнифер Лопес рассказала, как познакомиться с парнем в Tinder

48-летняя Дженнифер Лопес приняла участие в записи видеоурока, посвященного знакомствам в Сети при помощи популярного приложения. Певица комментировала выбор парней ее поклонницей и заодно давала девушке советы.

Так, Джей Ло заявила, что с молодыми людьми до 33 лет бесполезно строить серьезные отношения (надеемся, что она пошутила), а небанальные вопросы типа «умеешь ли ты колоть дрова?» ничего не скажут о реальном характере парня.

В ходе видеоурока Дженнифер также посоветовала девушкам не стесняться писать первыми и дала несколько подсказок, с чего же надо начать разговор, чтобы направить диалог в нужное русло. К примеру, звезда считает, что иногда лучше сказать что-то забавное или даже глупое, чем показаться скучной и унылой.

По словам Лопес, сперва нужно четко понять, чего ты ждешь от онлайн-знакомств. Возможно, вам хочется серьезных отношений, а ваш потенциальный бойфренд настроен только на легкий флирт — в этом случае разочарования не избежать.