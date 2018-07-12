Дженнифер Лопес дает дельные советы, как правильно знакомиться с парнями

48-летняя Дженнифер Лопес приняла участие в записи видеоурока, посвященного знакомствам в Сети при помощи популярного приложения. Певица комментировала выбор парней ее поклонницей и заодно давала девушке советы.
Так, Джей Ло заявила, что с молодыми людьми до 33 лет бесполезно строить серьезные отношения (надеемся, что она пошутила), а небанальные вопросы типа «умеешь ли ты колоть дрова?» ничего не скажут о реальном характере парня.
В ходе видеоурока Дженнифер также посоветовала девушкам не стесняться писать первыми и дала несколько подсказок, с чего же надо начать разговор, чтобы направить диалог в нужное русло. К примеру, звезда считает, что иногда лучше сказать что-то забавное или даже глупое, чем показаться скучной и унылой.
По словам Лопес, сперва нужно четко понять, чего ты ждешь от онлайн-знакомств. Возможно, вам хочется серьезных отношений, а ваш потенциальный бойфренд настроен только на легкий флирт — в этом случае разочарования не избежать.