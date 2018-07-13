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    Евгения Медведева рассказала о преимуществах тренировок в Канаде, но ее осудили за непатриотизм

    13.07.2018
    На днях 18-летняя Евгения Медведева поделилась своими впечатлениями о Канаде. Однако некоторые пользователи Сети обрушились на фигуристку с критикой за неуважение к своей стране. 
    • Евгения Медведева
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      Евгения Медведева рассказала о жизни в Канаде и работе с Брайаном Орсером

    Весной этого года стало известно, что Евгения Медведева больше не будет сотрудничать с Этери Тутберидзе. Наставница фигуристки дала понять, что ее подопечная ушла из-за победы на Олимпиаде Алины Загитовой. Евгения заявила, что не воспринимала второе место как трагедию и что с трудом приняла решение уйти от Этери. Медведева хотела попробовать новые методики тренировок.

    Вскоре СМИ сообщили, что спортсменка обратилась за помощью к канадцу Брайану Орсеру. Тренер рассказывал, что сразу же принялся обдумывать план работы с фигуристкой. Однако Евгения долго не могла вернуться на лед: она восстанавливалась после травмы, из-за которой даже пропустила чемпионат мира. В середине июня спортсменка все же улетела в Канаду.

    На днях Медведева дала интервью Youtube-каналу John Wilson Blades. Фигуристка поведала, что раньше у нее было по две тренировки в день продолжительностью полтора часа. Теперь же Евгения занимается чаще, но «тренировочные сессии стали короче по времени». 

    «И это даже сложнее, чем я думала. Но тренировки с Орсером такие позитивные. Он постоянно старается сделать так, чтобы я была спокойна», — добавила Евгения.

    Медведева также рассказала о том, что ее больше всего удивило в Канаде. Фигуристка призналась, что ей было непривычно видеть постоянно улыбающихся людей.

    «Когда ты встречаешь кого-то, то тебя обязательно спрашивают: ''Как дела? Как твой день?''. Первое время я не понимала: ''Почему вы у меня все это спрашиваете?''. Это очень необычно. Но я думаю, что это даже лучше для морального состояния, для тренировок. Здесь гораздо спокойнее. Это хорошо», — отметила Евгения.

    Однако некоторые пользователи Сети раскритиковали Медведеву за такое нелестное по отношению к родной стране высказывание. Они отметили, что Медведева не добилась бы успеха в спорте, если бы не поддержка Федерации фигурного катания на коньках России.  

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    Текст: Маргарита Кочергина Фото: Instagram, Getty Images
    Теги:

    Евгения Медведева, Этери Тутберидзе

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    Комментарии (4) Добавить комментарий

    • Да просто критикующим правда глаза колет. Но она говорит чистую правду. Европа, Канада - везде улыбаются и приветливые. Пусть говорят, что улыбки фальшивые, но на самом деле, пусть лушле продавец в магазине улыбается мне фальшивой улыбкой, чем искренне смотрит озлобленно.

    • ну хорошо человеку - и ладно, порадуемся за нее. Спорт профессиональный дело тяжелое, другая страна, новый тренер, ей и так стрессов хватает, хорошо что хоть что то ее успокаивает. У меня только вопрос - а кто оплачивает услуги тренера, она сама ?

    • Орсер, кстати, пару раз в интервью обмолвился, что ему интересно, как Тутберидзе штампует чемпионов. Так что может у Медведевой он в первую очередь хочет узнать чужие секреты )))))

    • Гость

      Да просто критикующим правда глаза колет. Но она говорит чистую правду. Европа, Канада - везде улыбаются и приветливые. Пусть говорят, что улыбки фальшивые, но на самом деле, пусть лушле продавец в магазине улыбается мне фальшивой улыбкой, чем искренне смотрит озлобленно.

      А продавцы в России смотрят озлобленно? Это ложь.

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