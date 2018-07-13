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    Ирина Шейк рассказала, за что ее критиковали в начале карьеры и как она проводит время с Брэдли Купером

    13.07.2018
    Российская топ-модель Ирина Шейк украсила собой обложку британского журнала ES Magazine, а также дала изданию интервью, в котором рассказала, что ей приходилось выслушивать от более опытных коллег в начале карьеры.
    • Ирина Шейк
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      Ирина Шейк дала интервью изданию Evening Standard

    Сейчас 32-летнюю Ирину Шейк можно назвать одной из самых востребованных супермоделей в мире. Она появляется на обложках лучших глянцевых изданий, выходит на подиум и прекрасно справляется с ролью мамы маленькой дочки Леи, рожденной от 43-летнего актера Брэдли Купера.

    Однако детство Ирины было вовсе не таким безоблачным, как может показаться. Родилась будущая топ-модель в небольшом уральском городе Еманжелинске. Ее отец-шахтер умер, когда Шейк было 14 лет, а мать, выбиваясь из сил, работала, чтобы обеспечить двух дочерей.

    В недавнем интервью изданию ES Magazine Шейк, которая нечасто делится с прессой подробностями своей личной жизни, рассказала о том, как началась ее карьера. 

    «Я даже не представляла, что значит быть моделью. Соглашаясь поработать во Франции, мне казалось, что я просто сделаю снимки для каталога и финансово помогу своей семье. Я тогда совершенно не говорила по-английски», — призналась Ирина.

    Жить будущей топ-модели в начале карьеры приходилось в тесной парижской квартире вместе с другими девушками, мечтающими о славе и мировых подиумах. «У нас было всего 40 евро на неделю, и по воскресеньям мы вместе покупали рис и если только его, потому что на другое денег не оставалось. Было тяжело, но весело», — поделилась модель.

    Ирина Шейк также рассказала журналистам о насмешках, которые она постоянно слышала от более опытных манекенщиц. Ее критиковали за слишком пышные (по модельным меркам) формы и смуглую кожу, из-за чего даже некоторые Дома моды отказывались с ней сотрудничать. Однако трудности, как признается Шейк, заставили ее понять, что «ничего в этой жизни не дается легко». В заключении интервью модель также намекнула на то, что в отношениях с Брэдли Купером у нее сейчас все хорошо, а свободное от работы время она проводит «как все нормальные люди».

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Брэдли Купер, Ирина Шейк

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    Комментарии (2) Добавить комментарий

    • Больше всех мне понравился собакен))))

    • А сколько таких девочек остаётся за кадром, так ничего и не добившись. Очень грязный бизнес.

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