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    Трампы на чаепитии с королевой: Дональд нарушил протокол, а Мелания скопировала образ Меган Маркл

    14.07.2018
    13 июля президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Виндзорский замок, чтобы встретиться с королевой Елизаветой II. Как сообщают западные СМИ, американский лидер смог соблюсти далеко не все негласные правила.
    • Дональд Трамп, Мелания Трамп, Елизавета II
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      13 июля Мелания Трамп и ее муж Дональд впервые встретились с королевой Елизаветой II

    На днях 72-летний Дональд Трамп вместе с 48-летней супругой Меланией прилетел с официальным визитом в Великобританию. 12 июля в честь американского лидера и его жены был организован гала-ужин, на котором присутствовали Тереза Мэй и ее муж Филип. Королева согласилась принять чету Трамп на следующий день.

    Встреча правительницы Великобритании и президента США прошла в Виндзорском замке, где почти два месяца назад принц Гарри и Меган Маркл сыграли свадьбу.

    Первая леди, похоже, вдохновилась стилем герцогини Сассекской и надела на прием во дворце наряд, в котором легко представить Меган. Мелания появилась на мероприятии в костюме кремового цвета, который дополнила тонким темным ремнем на талии. Миссис Трамп сделала и укладку в стиле жены принца Гарри.

    Как пишет британское издание The Daily Mail, встреча первой семьи США и британской монархини прошла не без казусов. Дональд Трамп несколько раз нарушил протокол. Сообщается, что президент заставил королеву себя ждать, из-за чего она нервно поглядывала на часы. Однако инсайдер из Букингемского дворца позже заявил, что все прошло точно по расписанию.

    Политик повел себя некорректно, когда они с монархиней осматривали почетный караул королевской гвардии. Дональд обогнал Елизавету, и ей даже пришлось сделать ему замечание. Кстати, Мелания тоже отличилась — она отказалась делать реверанс и ограничилась лишь рукопожатием, так же поступил и ее муж. Теперь в Сети спорят, нарушила ли таким образом первая леди протокол.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images
    Теги:

    Мелания Трамп, Дональд Трамп, Елизавета II

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    Комментарии (15) Добавить комментарий

    • У Мелании вырез лодочкой?

    • Ахаха как Елизавета ищет место возле Трампа, а Трамп тем временем ищет саму Елизавету))))))

    • Зачем Меланье копировать якобы "стиль" бледной моли Рейчел?

    • Гость

      Ахаха как Елизавета ищет место возле Трампа, а Трамп тем временем ищет саму Елизавету))))))

      да, очень забавно было, когда королева суетилась позади Трампа...к ней же вообще спиной не поворачиваются, а тут такой казус, Трамп ее слегка "потерял", а она ничего сделать не может. Зато расстановка сил ясна, какая страна занимает лидирующую позицию. Впору королеве делать реверанс перед первой леди штатов

    • ахахахаха я угорала от видео😂😂 дональд остановился прям перед лицом Элизаветы перегородив ей путь она там чуть спину ему не поцеловала,еще и ищет ее по сторонам как слон букашку))) все таки Трамп это отдельный случай.ни перед кем не церемонится ))

    • Я зауважала Трампа, его жену и Америку в целом, когда они прибыли к королеве, не поклонились перед ней, а просто пожали руку. Вот это смелость, а не лизоблюдство. Так держать!!! Америке с президентом повезло, имхо!

    • Сдала и причём сильно Елизавета, впечатление, что стоит на подогнутых. Перед старостью и смертью все равны.

    • Мелания - просто мой герой - не стала приседать перед Елизаветой. Люди странные сами придумывают рабов и господ. Ты передо мной поклонись. а ты присядь, вот бритам нравится - пусть и кланяются, Тереза Мэй вообще на карачках приседает даже перед женушкой Гари. В топку их со своими мнимым величием и средневековьем..

    • Интересно, Мелания, вообще, знает, кто такая Меган Маркл, и что она жена Гарри?

    • Как бы их ( англичан и американцев) ни противопоставляли, они, Америка и Британия всегда заодно и яростно играют против РФ.

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