Трампы на чаепитии с королевой: Дональд нарушил протокол, а Мелания скопировала образ Меган Маркл

13 июля президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Виндзорский замок, чтобы встретиться с королевой Елизаветой II. Как сообщают западные СМИ, американский лидер смог соблюсти далеко не все негласные правила.

1 2 3 ... 14 13 июля Мелания Трамп и ее муж Дональд впервые встретились с королевой Елизаветой II

На днях 72-летний Дональд Трамп вместе с 48-летней супругой Меланией прилетел с официальным визитом в Великобританию. 12 июля в честь американского лидера и его жены был организован гала-ужин, на котором присутствовали Тереза Мэй и ее муж Филип. Королева согласилась принять чету Трамп на следующий день.

Первая леди, похоже, вдохновилась стилем герцогини Сассекской и надела на прием во дворце наряд, в котором легко представить Меган. Мелания появилась на мероприятии в костюме кремового цвета, который дополнила тонким темным ремнем на талии. Миссис Трамп сделала и укладку в стиле жены принца Гарри.

Как пишет британское издание The Daily Mail, встреча первой семьи США и британской монархини прошла не без казусов. Дональд Трамп несколько раз нарушил протокол. Сообщается, что президент заставил королеву себя ждать, из-за чего она нервно поглядывала на часы. Однако инсайдер из Букингемского дворца позже заявил, что все прошло точно по расписанию.



Политик повел себя некорректно, когда они с монархиней осматривали почетный караул королевской гвардии. Дональд обогнал Елизавету, и ей даже пришлось сделать ему замечание. Кстати, Мелания тоже отличилась — она отказалась делать реверанс и ограничилась лишь рукопожатием, так же поступил и ее муж. Теперь в Сети спорят, нарушила ли таким образом первая леди протокол.