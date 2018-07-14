Бывшая жена Александра Кержакова, у которой он отнял сына, заговорила о скандале с Миланой

Российские СМИ не первый день обсуждают сложные взаимоотношения Александра и Миланы Кержаковых. Недавно на эту тему высказалась и Екатерина Сафронова, которой экс-футболист еще четыре года назад запретил видеться с их общим сыном Игорем. Сафронова не может понять поведение Кержаковой в этой ситуации.

1 2 3 ... 14 Екатерина Сафронова не поддерживает Милану Кержакову в конфликте с мужем

Конфликт 35-летнего Александра Кержакова и его 24-летней жены Миланы чуть ли не каждый день обрастает новыми подробностями. Многие отечественные селебрити рассуждают о том, кто же прав, а кто виноват в столь неприятной ситуации. В стороне не осталась и 30-летняя Екатерина Сафронова, бывшая гражданская супруга экс-футболиста. В 2014-м Александр через суд запретил Екатерине общаться с их сыном Игорем, и она по-прежнему пытается оспорить это решение.



На днях Сафронова дала интервью, в котором рассказала, что в этом конфликте никого не поддерживает.

«У меня от этой семьи уже руки-ноги трясутся. Мне становится не по себе только от одного упоминания фамилии Кержаковых», — заявила Екатерина «Московскому Комсомольцу»

Мать среднего ребенка экс-спортсмена не понимает, зачем они решили вынести историю на суд общественности. «То, что они делают, — дикость. А потом еще оба говорят, что не любят публичность», — добавила Сафронова.



По словам Екатерины, она совсем не понимает поведения Миланы. Ее удивляет, что нынешняя супруга Александра Кержакова постоянно путается в показаниях. Сафронова дала понять, что виделась с Кержаковой всего один раз, да и то, когда у той начались проблемы в отношениях с супругом.



Сегодня девушки совсем не общаются — на этом настояла Екатерина. «Мне было ее жалко. Я протягивала ей руку помощи, говорила, что постараюсь помочь ей. Но сейчас у меня мнение о ней кардинально изменилось. Она сама загнала себя в ловушку», — объяснила своей решение бывшая экс-футболиста. Екатерина считает, что Милана ничего не делает, чтобы самостоятельно решить назревшие проблемы. Сафронова полагает, что после всего случившегося маленький Артемий останется жить с папой.