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    Бывшая жена Александра Кержакова, у которой он отнял сына, заговорила о скандале с Миланой

    14.07.2018
    Российские СМИ не первый день обсуждают сложные взаимоотношения Александра и Миланы Кержаковых. Недавно на эту тему высказалась и Екатерина Сафронова, которой экс-футболист еще четыре года назад запретил видеться с их общим сыном Игорем. Сафронова не может понять поведение Кержаковой в этой ситуации.
    • Екатерина Сафронова
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      Екатерина Сафронова не поддерживает Милану Кержакову в конфликте с мужем

    Конфликт 35-летнего Александра Кержакова и его 24-летней жены Миланы чуть ли не каждый день обрастает новыми подробностями. Многие отечественные селебрити рассуждают о том, кто же прав, а кто виноват в столь неприятной ситуации. В стороне не осталась и 30-летняя Екатерина Сафронова, бывшая гражданская супруга экс-футболиста. В 2014-м Александр через суд запретил Екатерине общаться с их сыном Игорем, и она по-прежнему пытается оспорить это решение.

    На днях Сафронова дала интервью, в котором рассказала, что в этом конфликте никого не поддерживает.

    «У меня от этой семьи уже руки-ноги трясутся. Мне становится не по себе только от одного упоминания фамилии Кержаковых», — заявила Екатерина «Московскому Комсомольцу».

    Мать среднего ребенка экс-спортсмена не понимает, зачем они решили вынести историю на суд общественности. «То, что они делают, — дикость. А потом еще оба говорят, что не любят публичность», — добавила Сафронова.

    По словам Екатерины, она совсем не понимает поведения Миланы. Ее удивляет, что нынешняя супруга Александра Кержакова постоянно путается в показаниях. Сафронова дала понять, что виделась с Кержаковой всего один раз, да и то, когда у той начались проблемы в отношениях с супругом.

    Сегодня девушки совсем не общаются — на этом настояла Екатерина. «Мне было ее жалко. Я протягивала ей руку помощи, говорила, что постараюсь помочь ей. Но сейчас у меня мнение о ней кардинально изменилось. Она сама загнала себя в ловушку», — объяснила своей решение бывшая экс-футболиста. Екатерина считает, что Милана ничего не делает, чтобы самостоятельно решить назревшие проблемы. Сафронова полагает, что после всего случившегося маленький Артемий останется жить с папой.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Александр Кержаков, Екатерина Сафронова, Милана Кержакова (Тюльпанова)

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    Комментарии (2) Добавить комментарий

    • Ой ей тоже приплатили

    • Да нет там никаких проблем. Поняли все уже это . Просто спектакль. И довольно скучный.

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