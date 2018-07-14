Невестки-подружки: Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в компании Меган Маркл

Кейт Миддлтон давно является большой поклонницей тенниса и почти каждый год бывает на престижном Уимблдонском турнире. На этот раз компанию герцогине Кембриджской составил не ее муж, а новоиспеченная невестка.

1 2 3 ... 10 Меган Маркл и Кейт Миддлтон впервые появились на публике без сопровождения своих мужей

14 июля фанаты большого тенниса собрались на территории Уимблдонского клуба, патроном которого с 2016-го является герцогиня Кембриджская, чтобы посмотреть женский одиночный финал чемпионата. Несмотря на то, что 36-летняя Кейт Миддлтон сейчас официально находится в декретном отпуске после рождения третьего ребенка, она не стала пропускать столь важное событие.

Вместе с герцогиней Кэтрин спортивное мероприятие посетила ее невестка, герцогиня Меган. Титулованные особы впервые появились на публике без сопровождения своих мужей-принцев.

Кейт пришла на соревнование в белом в горох платье с драпировкой. А Меган решила надеть белые классические брюки и рубашку в бело-голубую полоску.



Обе герцогини мило общались и смеялись, сидя в королевской ложе. Судя по всему, жены принцев Уильяма и Гарри уже успели поладить. Хотя еще несколько месяцев назад ходили слухи о том, что Миддлтон и Маркл, мягко говоря, недолюбливают друг друга.