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    Невестки-подружки: Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в компании Меган Маркл

    14.07.2018
    Кейт Миддлтон давно является большой поклонницей тенниса и почти каждый год бывает на престижном Уимблдонском турнире. На этот раз компанию герцогине Кембриджской составил не ее муж, а новоиспеченная невестка.
    • Меган Маркл, Кейт Миддлтон
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      Меган Маркл и Кейт Миддлтон впервые появились на публике без сопровождения своих мужей

    14 июля фанаты большого тенниса собрались на территории Уимблдонского клуба, патроном которого с 2016-го является герцогиня Кембриджская, чтобы посмотреть женский одиночный финал чемпионата. Несмотря на то, что 36-летняя Кейт Миддлтон сейчас официально находится в декретном отпуске после рождения третьего ребенка, она не стала пропускать столь важное событие.

    Вместе с герцогиней Кэтрин спортивное мероприятие посетила ее невестка, герцогиня Меган. Титулованные особы впервые появились на публике без сопровождения своих мужей-принцев.

    Кейт пришла на соревнование в белом в горох платье с драпировкой. А Меган решила надеть белые классические брюки и рубашку в бело-голубую полоску. 

    Обе герцогини мило общались и смеялись, сидя в королевской ложе. Судя по всему, жены принцев Уильяма и Гарри уже успели поладить. Хотя еще несколько месяцев назад ходили слухи о том, что Миддлтон и Маркл, мягко говоря, недолюбливают друг друга

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images
    Теги:

    Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Уильям

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    Комментарии (9) Добавить комментарий

    • Катерина взглядом камеру не ищет.

    • Марклуша как горничная на фоне Кейт.И опять тереть лицо руками.К невропатологу пусть сходит раз нервный ток такой.

    • На этих фото хорошо видно, что Меган выглядит моложе Кейт, хотя я люблю больше Кэтрин

    • Кейт непринужденно себя ведет, естественно, а Меган скованная, мало опыта как себя вести на подобных мероприятиях. Хотя Кейт изначально так себя вела естественно. Сходу вписалась в королевскую семью, как то не выглядела инородной.

    • Ненавидят друг-друга, изображают дружбу. У Меган лже-удивление на лице, какое во всех американских фильмах, современных, плохая игра. А Кейт видно что по характеру общительная была всегда, потому и была капитаном спортивных команд

    • Почему на Меган выливают пострянно кучу грязи в комментариях?
      Она сегодня прекрасно выглядит и образы до этого у неё хорошие... Может и есть промахи какие-то, но у кого их не бывает? Все мы люди... И у Кейт случалось разное. Идеальных людей не бывает. То волосы не такие, то ноги, то вырезы, то смотрит не так. Теперь ещё и лицо тронуть нельзя. Я не говорю, что нужно восторгаться Меган и писать только положительные отзывы, но настолько резко и негативно высказываться - это перебор, как мне кажется... Не скрою, что Меган мне очень нравится, больше, чем Кейт. Но своё мнение я никому не навязываю. Но прямо обидно читать такое про Меган..

    • Гость

      Кейт непринужденно себя ведет, естественно, а Меган скованная, мало опыта как себя вести на подобных мероприятиях. Хотя Кейт изначально так себя вела естественно. Сходу вписалась в королевскую семью, как то не выглядела инородной.

      Тут несколько лет назад одна девушка писала, которая живет в Лондоне, что видела ее на каком то мероприятии, сказала, очень юморная, много шутит . со всеми общалась много смеялась

    • Меган стильно одета! А Кейт как бабуля.

    • Карина

      Почему на Меган выливают пострянно кучу грязи в комментариях? Она сегодня прекрасно выглядит и образы до этого у неё хорошие... Может и есть промахи какие-то, но у кого их не бывает? Все мы люди... И у Кейт случалось разное. Идеальных людей не бывает. То волосы не такие, то ноги, то вырезы, то смотрит не так. Теперь ещё и лицо тронуть нельзя. Я не говорю, что нужно восторгаться Меган и писать только положительные отзывы, но настолько резко и негативно высказываться - это перебор, как мне кажется... Не скрою, что Меган мне очень нравится, больше, чем Кейт. Но своё мнение я никому не навязываю. Но прямо обидно читать такое про Меган..

      Никто не навязывает, пишет и все. дано поле для комментариев, вот и пишут, вы тоже пишите. почитаем ваше мнение услышим, что сидеть обижаться, вот пишите чем нравится, тоже интересно. вы прям как дитя.

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