Ставший отцом во второй раз Тарасов все же продолжит играть за «Локомотив»

На протяжении нескольких недель ходили слухи о том, что 31-летний Дмитрий Тарасов может остаться без работы. На днях стало известно, что футболист еще как минимум год будет играть в составе «Локомотива».

В начале июля стало известно, что руководство «Локомотива» не очень довольно результатами, которые в последнее время демонстрирует Дмитрий Тарасов. Ходили слухи, что спортсмену вряд ли удастся продлить контракт с футбольным клубом. Поклонники переживали за будущее Дмитрия, ведь недавно у него добавилось забот: его супруга Анастасия родила ему дочь.



Беспокоится за Тарасова не стоит: на днях представители «Локомотива» сообщили, что еще как минимум год он будет играть в команде. «Полузащитник подписал новое соглашение на один год! Парень отыграл за «Локо» восемь незабываемых сезонов и забил 12 голов, выиграл два Кубка России, а в прошлом сезоне помог команде стать чемпионом страны», — говорится в официальном аккаунте ФК в Инстаграме.



Дмитрий Тарасов счастлив, что все сложилось наилучшим образом для него. Футболист признался, что успел соскучиться по своим коллегам и ждет не дождется, когда сможет присоединиться к команде на сборах.



Напомним, что ранее в Сети ходила информация о том, что финансовое состояние спортсмена оставляет желать лучшего. Ему пришлось заложить два своих автомобиля, а также снизить стоимость квартиры, в которой он когда-то жил с Ольгой Бузовой. Сам футболист утверждал, что цены на жилье устанавливают риелторы, и лично он не занимается продажей апартаментов.

