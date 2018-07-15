Сборная Франции одержала победу на ЧМ-2018

15 июля на столичном стадионе «Лужники» состоялся решающий матч чемпионата мира по футболу 2018 года. Триумфатором мундиаля стала сборная Франции, которая одолела команду Хорватии с разгромным счетом.

1 2 3 ... 11 Сборная Франции стала победителем чемпионата мира по футболу в этом году

На протяжении последнего месяца футбольные болельщики со всего мира с замиранием сердца следили за тем, как проходят матчи в рамках чемпионата мира FIFA 2018. 15 июля наконец стало известно, кто же стал победителем.

Главный трофей — кубок мира из чистого золота — на этот раз достался сборной Франции.

Матч был действительно напряженным. Счет открылся на 18-й минуте, когда хорватский футболист Марио Манджукич забил гол в собственные ворота. Через 10 минут благодаря его коллеге Ивану Перишичу счет сравнялся. Расслабляться хорватам было некогда: незадолго до окончания первого тайма француз Антуан Гризманн подарил своей команде еще один гол.



Затем в ворота противника забили Поль Погба и Килиан Мбаппе. Тогда и стало ясно, что у хорватов почти не осталось шансов обыграть французов — отрыв стал слишком большим. Марио Манджукич попытался исправить ситуацию, но даже его гол не помог команде выиграть золото ЧМ-2018.