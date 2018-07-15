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    Сборная Франции одержала победу на ЧМ-2018

    15.07.2018
    15 июля на столичном стадионе «Лужники» состоялся решающий матч чемпионата мира по футболу 2018 года. Триумфатором мундиаля стала сборная Франции, которая одолела команду Хорватии с разгромным счетом.
    • Сборная Франции
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      Сборная Франции стала победителем чемпионата мира по футболу в этом году

    На протяжении последнего месяца футбольные болельщики со всего мира с замиранием сердца следили за тем, как проходят матчи в рамках чемпионата мира FIFA 2018. 15 июля наконец стало известно, кто же стал победителем.

    Главный трофей — кубок мира из чистого золота — на этот раз достался сборной Франции. 

    Матч был действительно напряженным. Счет открылся на 18-й минуте, когда хорватский футболист Марио Манджукич забил гол в собственные ворота. Через 10 минут благодаря его коллеге Ивану Перишичу счет сравнялся. Расслабляться хорватам было некогда: незадолго до окончания первого тайма француз Антуан Гризманн подарил своей команде еще один гол. 

    Затем в ворота противника забили Поль Погба и Килиан Мбаппе. Тогда и стало ясно, что у хорватов почти не осталось шансов обыграть французов — отрыв стал слишком большим. Марио Манджукич попытался исправить ситуацию, но даже его гол не помог команде выиграть золото ЧМ-2018.

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images
    Теги:

    Владимир Путин, Эммануэль Макрон, ЧМ-2018

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    Комментарии (15) Добавить комментарий

    • Ну и слава богу! наконец-то этот пир во время чумы закончится

    • Нечестная победа! Хорваты играли лучше!

    • Уффф, без разницы мне кто, но то что КОНЕЦ, радует)

    • Илона

      Нечестная победа! Хорваты играли лучше!

      Spaibo!🇭🇷😘

    • Прекрасная игра. И в каком месте хорваты играли лучше - загадка. И да, в связи с последними событиями, слава Богу, что не хорваты! Втянуть политиканство в мундиаль, а потом прикинуться овцами и высказывать надежды на то, что российские болельщики будут поддерживать свору этих (на букву У), вообще вне моего понимания.

    • После вылета наших я болела за Францию!)) Рада, что они победили)

    • На награждении в последнюю очередь открыли зонт над президентом Хорватии. Все промокли, кроме царя

    • Счёт не написали в статье) 4-2 это разгромный? Учитывая что один автогол

    • Гость

      Уффф, без разницы мне кто, но то что КОНЕЦ, радует)

      Те же чувства. Испоганили всю затею, что западные политики, что наши всякими новыми законами. Все для ЧМ. У нас сделали ремонт на стадионе на случай тренировок спортсменов (предварительно французов, потом исключили наш город вообще). Если до ремонта мы могли заниматься на стадионе, бегать, были площадки для других видов спорта (атлетика, баскетбол и т.д.), то сейчас на стадионе только футбольное поле, все убрали и вообще он закрыт минимум на год. В 2 раза дешевле обошелся бы ремонт здания, где пытаются тренироваться дети. Здание почти полностью сгорело, остались 2 помещения, раньше это коридоры были, теперь тренируются дети. Уже много лет пишем, собираем подписи, просим отремонтировать, говорят, денег нет, скажите "спасибо", что вообще не закрыли. Это при том, что наши спортсмены побеждают на международных соревнованиях. Больше тренироваться у нас в городе негде.

    • Гость

      Прекрасная игра. И в каком месте хорваты играли лучше - загадка. И да, в связи с последними событиями, слава Богу, что не хорваты! Втянуть политиканство в мундиаль, а потом прикинуться овцами и высказывать надежды на то, что российские болельщики будут поддерживать свору этих (на букву У), вообще вне моего понимания.

      Они нарушили правило, они за это правило понесли наказание, но разделять ваше мнение по поводу соседней страны они не обязаны. Российские болельщики тоже не овцы верить в линию партии и шлаку с экранов ТВ. Играли хорваты отлично и наравне. Второе место на турнире эта маленькая страна заслужила и завоевала своей борьбой и характером.

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