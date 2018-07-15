Как звездные болельщики веселились на церемонии закрытия ЧМ-2018

15 июля завершилось одно из самых ярких и важных событий этого лета — чемпионат мира по футболу-2018. На торжественной церемонии закрытия проходившего в России мундиаля побывали первые лица государств-участников, а также селебрити.

1 2 3 ... 41 15 июля на стадионе «Лужнике» прошла церемония закрытия чемпионата мира по футболу

Вот и подошел к концу праздник футбола, который целый месяц проходил в российских городах. 15 июля в Москве состоялась торжественная церемония закрытия ЧМ-2018, а также финальный матч. Триумфатором Кубка мира FIFA стала сборная Франции, которая обошла своих соперников из Хорватии со счетом 4:2.



К слову, за игрой с VIP-трибуны наблюдали и президенты обеих стран — Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович. Вместе с западными лидерами за матчем следили их вторые половины, а также президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.



За полчаса до старта решающего матча в «Лужниках» состоялась церемония закрытия. Шоу началось с выступления диджея Smash и оперной дивы Аиды Гарифуллиной.

Затем на поле вышли певец Ники Джем, певица Эра Истрефи и актер и музыкант Уилл Смит. Звездное трио исполнило гимн чемпионата мира Live It Up.

Однако на этом церемония не закончилась. Аида Гарифуллина вместе с юными исполнителями из ансамбля «Домисолька» спела русскую народную «Калинку». Артистка предложила болельщикам присоединиться к флешмобу, который подхватил футболист Рональдиньо. Бразильский спортсмен отличился: он сыграл на барабанах.



В финале торжественной части на поле появились Наталья Водянова и Филипп Лам. Российская супермодель и бывший капитан сборной Германии по футболу вынесли главный приз.



На трибунах «Лужников» собралось около 80 тысяч болельщиков из разных стран. За церемонией закрытия и ходом финального соревнования внимательно следили Наоми Кэмпбелл, Александр Овечкин вместе с беременной женой Анастасией Шубской, Ксения Собчак, Виктория Боня, Яна Рудковская, Филипп Киркоров и многие другие знаменитости.