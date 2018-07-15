Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Как звездные болельщики веселились на церемонии закрытия ЧМ-2018

    15.07.2018
    15 июля завершилось одно из самых ярких и важных событий этого лета — чемпионат мира по футболу-2018. На торжественной церемонии закрытия проходившего в России мундиаля побывали первые лица государств-участников, а также селебрити.
    • Ники Джем, Эра Истрефи и Уилл Смит
      1 2 3 ...41
      15 июля на стадионе «Лужнике» прошла церемония закрытия чемпионата мира по футболу

    Вот и подошел к концу праздник футбола, который целый месяц проходил в российских городах. 15 июля в Москве состоялась торжественная церемония закрытия ЧМ-2018, а также финальный матч. Триумфатором Кубка мира FIFA стала сборная Франции, которая обошла своих соперников из Хорватии со счетом 4:2.

    К слову, за игрой с VIP-трибуны наблюдали и президенты обеих стран — Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович. Вместе с западными лидерами за матчем следили их вторые половины, а также президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

    За полчаса до старта решающего матча в «Лужниках» состоялась церемония закрытия. Шоу началось с выступления диджея Smash и оперной дивы Аиды Гарифуллиной.

    Затем на поле вышли певец Ники Джем, певица Эра Истрефи и актер и музыкант Уилл Смит. Звездное трио исполнило гимн чемпионата мира Live It Up.

    Однако на этом церемония не закончилась. Аида Гарифуллина вместе с юными исполнителями из ансамбля «Домисолька» спела русскую народную «Калинку». Артистка предложила болельщикам присоединиться к флешмобу, который подхватил футболист Рональдиньо. Бразильский спортсмен отличился: он сыграл на барабанах.

    В финале торжественной части на поле появились Наталья Водянова и Филипп Лам. Российская супермодель и бывший капитан сборной Германии по футболу вынесли главный приз.

    На трибунах «Лужников» собралось около 80 тысяч болельщиков из разных стран. За церемонией закрытия и ходом финального соревнования внимательно следили Наоми Кэмпбелл, Александр Овечкин вместе с беременной женой Анастасией Шубской, Ксения Собчак, Виктория Боня, Яна Рудковская, Филипп Киркоров и многие другие знаменитости.  

    Перейти к обсуждению 27

    Сейчас читают

    Миддлтон так вдохновилась удачным образом Маркл, что скопировала его

    Знаменитости побывали на гала-концерте по случаю окончания ЧМ

    Решетова нарушила свадебный этикет

    Изгиб гитары: Мария Горбань опубликовала полностью голое фото

    Знаменитые россиянки, которые связали судьбы с мужчинами-иностранцами


    Текст: Юлия Кривулькина Фото: Getty Images, Instagram
    Теги:

    Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Павел Погребняк, Мария Погребняк, Александр Овечкин, Юлианна Караулова, Ксения Сухинова, Дмитрий Маликов, Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук, Певица Зара, Дима Билан, Яна Рудковская, Наталья Якимчик, Певица Ханна, Павел Курьянов (Пашу), Мария Кожевникова, Анна Хилькевич, Антуан Арно, Наталья Водянова, Егор Крид, Елена Перминова, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Наоми Кэмпбелл, Виктория Боня, Ксения Собчак, Анастасия Шубская, Виктория Лопырева, Уилл Смит, Диджей Smash, ЧМ-2018

    Реклама

    Комментарии (27) Добавить комментарий
    Оставить отзыв/комментарий:
    Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться и подтвердить свой e-mail
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.