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    «Моя дочь запугана»: отец Меган Маркл считает, что она ужасно несчастна после замужества

    16.07.2018
    Два месяца назад Меган Маркл исполнила мечту многих девушек — она стала женой принца. Однако отец герцогини Сассекской уверен, что для нее сказка уже обернулась кошмаром. Мистеру Марклу кажется, что его дочь боится новоиспеченных родственников.
    • Меган Маркл
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      Отец Меган Маркл считает, что после переезда в другую страну и замужества она находится чуть ли не в депрессивном состоянии

    36-летняя Меган Маркл продолжает вливаться в королевскую семью. Она старается не пропускать ни одного мероприятия и всегда производит впечатление женщины, которая целиком и полностью довольна своей жизнью. Отцу герцогини видится совсем другая картина: ему кажется, что дочь в действительности глубоко несчастна — просто мастерски скрывает это.

    «Моя дочь напугана! Я вижу это по ее глазам, мимике, улыбке. Посмотрите: она теперь улыбается как-то вымученно. Ей с трудом удается имитировать радость, а ведь она прекрасная актриса», — заявил Томас Маркл в беседе с корреспондентом издания The Sun on Sunday.

    Мистер Маркл переживает за младшую дочь. Он считает, что ей тяжело справляться с королевскими обязанностями и привыкать к жестким требованиям.

    Томас также раскритиковал монархию, назвав ее старомодным институтом. Мужчине, как и многим фэшн-экспертам, не нравится, как теперь одевается его младшая дочь. По мнению Томаса, Меган выглядит так, будто живет в 30-х годах прошлого века.

    «Думаю, Меган самой немного жаль себя. Я ни в чем не обвиняю Гарри и его родных. Они такие же люди, как и все остальные», — рассуждал мистер Маркл в очередном интервью.

    Томас также возмутился тем, что королева Елизавета II по-прежнему отказывается приглашать его в гости. Он не считает, что подвел семью, когда за крупную сумму продал папарацци постановочные фотографии. В свое оправдание Томас Маркл сказал, что на свадьбе герцога и герцогини Сассекских сейчас наживается чуть ли не вся Великобритания.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Принц Гарри, Елизавета II

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    Комментарии (13) Добавить комментарий

    • папаша желает урвать свой кусок от чужого пирога ? думаю, откровения из него теперь будут сыпаться регулярно, за соответствующую плату, разумеется

    • Папаша конечно позорный, простой такой и не без желания погреться в славе(

    • а мне кажется прав он, лучезарная и уверенная в себе Меган сейчас вымученно улыбается, появилась какая то скованность, это конечно не говорит о глубоком несчастье, но не легко ей.

    • Папани даже на свадьбе не было, а все туда же, берется рассуждать о том счастлива ли Меган. Не понимаю, зачем его мнением вообще интересуются?

    • Боже упаси от таких родственников, с врагами я и сама справлюсь.

    • ее никто не тянул идти замуж за Гарри- это ее цель! так что все по плану Меган

    • Если это все не высасывают из ниоткуда и папашка реально раздает интервью как из пулемета, то мне было бы стыдно за папаню на месте ММ. Стыдно перед королевской семьей. Похоже семья еще ее себя проявит, недалекие какие-то

    • Балин, как он мне папашу Фриске напоминает...панеслася все по новой.

    • Что за бред! Тетке скоро сорокет, в таком возрасте пора уже быть стабильной личностью и мудростью матерей и бабушек обладать, а не скакать перед камерами стрекозкой испуганной. Диана в эту мясорубку попала будучи в 2(!) раза младше жены ее рыжего сына, а в возрасте Меган уже умерла, прожив богатую событиями жизнь, родив двоих детей! Если старый Маркл вырастил инфантильную эгоцентристку, так это не вина Виндзоров, а ее родителей.

    • Мало кто из нас , девочек, не представлял (желал) быть любимой принца.... мы все родом из детства... Но, в случае с Меган больше проблем, чем выигрышных плюсовых моментов... Итак , начнем : 1.Меган родилась и выросла в великой стране - Америке, где культ свободы, а Англия - страна вековых , культовых традиций, где есть преклонение перед монархией. 2. Она не аристократка по рождению, 3. В глазах английской аристократии она по крови - плебейка. 4. Имеет африканские корни, т.е носительница генов , уж простите, рабов (мы ведь знаем, что Африка традиционно поставляла рабов, это факт) . 5. Меган побывала замужем и не единожды, что для жены принца - чудовищно. Это все минусы , а что зачислим в плюсы ? Мало что, в общем: возможно, высокий статус герцогини, только титул, весьма условный.... типа как назвать извозчичью лошадь, арабским скакуном... , что еще зачислим в плюсы - высокий материальный достаток, всемирную известность.., но до брака, Меган не была бедна, и уже имела некоторую известность... Потеряла она гораздо больше - свободу жизни : поездок, манеры одеваться, любить и общаться, не обращать внимание на чужое мнение, не позволять унижать себя "аристократам по рождению".... Итак вывод : ее отец во многом прав... ,испуг и разочарование имеют место быть... и , по-видимому, брак обречен..... так заканчиваются все сказки ....

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