«Моя дочь запугана»: отец Меган Маркл считает, что она ужасно несчастна после замужества

Два месяца назад Меган Маркл исполнила мечту многих девушек — она стала женой принца. Однако отец герцогини Сассекской уверен, что для нее сказка уже обернулась кошмаром. Мистеру Марклу кажется, что его дочь боится новоиспеченных родственников.

1 2 3 ... 14 Отец Меган Маркл считает, что после переезда в другую страну и замужества она находится чуть ли не в депрессивном состоянии

36-летняя Меган Маркл продолжает вливаться в королевскую семью. Она старается не пропускать ни одного мероприятия и всегда производит впечатление женщины, которая целиком и полностью довольна своей жизнью. Отцу герцогини видится совсем другая картина: ему кажется, что дочь в действительности глубоко несчастна — просто мастерски скрывает это.



«Моя дочь напугана! Я вижу это по ее глазам, мимике, улыбке. Посмотрите: она теперь улыбается как-то вымученно. Ей с трудом удается имитировать радость, а ведь она прекрасная актриса», — заявил Томас Маркл в беседе с корреспондентом издания The Sun on Sunday.

Мистер Маркл переживает за младшую дочь. Он считает, что ей тяжело справляться с королевскими обязанностями и привыкать к жестким требованиям.

Томас также раскритиковал монархию, назвав ее старомодным институтом. Мужчине, как и многим фэшн-экспертам, не нравится, как теперь одевается его младшая дочь. По мнению Томаса, Меган выглядит так, будто живет в 30-х годах прошлого века.



«Думаю, Меган самой немного жаль себя. Я ни в чем не обвиняю Гарри и его родных. Они такие же люди, как и все остальные», — рассуждал мистер Маркл в очередном интервью.



Томас также возмутился тем, что королева Елизавета II по-прежнему отказывается приглашать его в гости. Он не считает, что подвел семью, когда за крупную сумму продал папарацци постановочные фотографии. В свое оправдание Томас Маркл сказал, что на свадьбе герцога и герцогини Сассекских сейчас наживается чуть ли не вся Великобритания.