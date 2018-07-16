Дима Билан честно рассказал, почему у него пока нет детей

36-летний певец Дима Билан недавно удивил своих подписчиков откровенным постом, раскрывающим причину, по которой он не торопится заводить детей.

1 2 3 ... 10 Дима Билан рассказал своим подписчикам, почему он пока что не хочет заводить детей

На днях исполнитель хитов «Never let you go», «Держи» и «Believe» Дима Билан выложил в Сеть селфи, под которым оставил весьма неоднозначную подпись. Певец вспомнил, как его отец любил рыбачить и уходить в лес, чтобы наполниться энергией природы, которой делился с семьей. Затем Билан заявил, что сам он детей заводить не планирует.

«Я не планирую детей!!! Хотя бы до 40 лет, но мог бы и уже был в шаге...» — писал артист (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). Дима также признался, что пока не готов открывать кому-то глаза на несовершенства этого мира. «Назнался я ранней ответственности за сестренку! Все мы разные, каждому свое! Я счастлив в своём нынешнем исследовании мира, еще столько нужно понять и узнать!» — подытожил певец.

Многие поклонники артиста поддержали своего кумира и заявили, что заводить детей надо только тогда, когда почувствуешь к этому готовность. «Дима, ты абсолютно прав!», «Всему свое время», «Прекрасный пост. Очень интересное мышление», — писали в комментариях. Однако нашлись и те, кто посчитал артиста эгоистом, живущим только ради себя. Некоторые подписчики Билана и вовсе посоветовали ему не концентрироваться на поиске смысла в этой жизни, а просто жить.