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    Дима Билан честно рассказал, почему у него пока нет детей

    16.07.2018
    36-летний певец Дима Билан недавно удивил своих подписчиков откровенным постом, раскрывающим причину, по которой он не торопится заводить детей.
    • Дима Билан
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      Дима Билан рассказал своим подписчикам, почему он пока что не хочет заводить детей

    На днях исполнитель хитов «Never let you go», «Держи» и «Believe» Дима Билан выложил в Сеть селфи, под которым оставил весьма неоднозначную подпись. Певец вспомнил, как его отец любил рыбачить и уходить в лес, чтобы наполниться энергией природы, которой делился с семьей. Затем Билан заявил, что сам он детей заводить не планирует.

    «Я не планирую детей!!! Хотя бы до 40 лет, но мог бы и уже был в шаге...» — писал артист (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). Дима также признался, что пока не готов открывать кому-то глаза на несовершенства этого мира. «Назнался я ранней ответственности за сестренку! Все мы разные, каждому свое! Я счастлив в своём нынешнем исследовании мира, еще столько нужно понять и узнать!» — подытожил певец.

    Многие поклонники артиста поддержали своего кумира и заявили, что заводить детей надо только тогда, когда почувствуешь к этому готовность. «Дима, ты абсолютно прав!», «Всему свое время», «Прекрасный пост. Очень интересное мышление», — писали в комментариях. Однако нашлись и те, кто посчитал артиста эгоистом, живущим только ради себя. Некоторые подписчики Билана и вовсе посоветовали ему не концентрироваться на поиске смысла в этой жизни, а просто жить.

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Instagram, Legion-Media.ru
    Теги:

    Дима Билан

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    Комментарии (29) Добавить комментарий

    • Каждому своё. Не для всех дети - смысл жизни и великое счастье.

    • .."Некоторые подписчики Билана и вовсе посоветовали ему не концентрироваться на поиске смысла в этой жизни, а просто жить"..... Дима - артист, творческая личность, поэтому он точно ищет смысл в жизни ( как все особо тонкочувствующие личности, каким Дима и является, как мне кажется ). Кто-то просто живёт, а кто-то - вдумчиво живёт...

    • Гость

      .."Некоторые подписчики Билана и вовсе посоветовали ему не концентрироваться на поиске смысла в этой жизни, а просто жить"..... Дима - артист, творческая личность, поэтому он точно ищет смысл в жизни ( как все особо тонкочувствующие личности, каким Дима и является, как мне кажется ). Кто-то просто живёт, а кто-то - вдумчиво живёт...

      Люди с возрастом понимают, что никакого смысла жизни нет, и просто живут, при этом тоже вдумчиво.

    • Для большинства обывателей дети это обуза и главная ошибка жизни, поэтому они и другим того же так яростно "желают", что бы жизнь малиной не казалась))) Отсюда и термины "эгоисты". Простая зависть, что кто-то живет для себя, а не для обслуживания других (детей, мужей, родни, общества и т.д)

    • Гость

      Люди с возрастом понимают, что никакого смысла жизни нет, и просто живут, при этом тоже вдумчиво.

      Большинство пытается найти смысл жизни в детях, хотя его там нет. Просто свою пустоту и никчемность пытаются заполнить маленькими людьми. Детей жаль только, вон Билан нянькой был для сестры, что хорошего?

    • Гость

      Люди с возрастом понимают, что никакого смысла жизни нет, и просто живут, при этом тоже вдумчиво.

      КАК нет смысла в жизни? В вашей разве нету? С возрастом становишься менее открытым, менее познавательным, каждодневная рутина придавливает больше к полу, чем к потолку ( образно говоря ), когда ты молод и сносит голову от осознания - что столько всего нового и тебе это всё предстоит пройти.. Я, по крайней мере, так ощущаю свой возраст ( мне 35 ). НО смысл жизни у меня есть, мне надо вырастить своих детей.

    • Гость

      Каждому своё. Не для всех дети - смысл жизни и великое счастье.

      Скорее для не многих дети-смысл жизни и великое счастье, остальные их имеют, потому что так общество велит.

    • Гость

      Большинство пытается найти смысл жизни в детях, хотя его там нет. Просто свою пустоту и никчемность пытаются заполнить маленькими людьми. Детей жаль только, вон Билан нянькой был для сестры, что хорошего?

      ??? Не понятен ваш довод. То есть, даже имея детей - ты всё-равно никчёмен, а без детей - ты кто по-вашему? К примеру, детный врач - пустой никчёмный человек, а бездетный дворник - личность? Ни в коем случае не обзываю дворников, просто вообще не понятны доводы данного комментатора. Объясните!

    • С девушками спать надо, тогда и дети будут.

    • Гость

      КАК нет смысла в жизни? В вашей разве нету? С возрастом становишься менее открытым, менее познавательным, каждодневная рутина придавливает больше к полу, чем к потолку ( образно говоря ), когда ты молод и сносит голову от осознания - что столько всего нового и тебе это всё предстоит пройти.. Я, по крайней мере, так ощущаю свой возраст ( мне 35 ). НО смысл жизни у меня есть, мне надо вырастить своих детей.

      Это не смысл, барышня. Были б дети реально смыслом жизни, не было бы столько трудов великих философов и мыслителей об этом, писатели не пытались бы ответить на вопрос о смысле жизни в своих произведениях. Просто нужно принять и смириться, что нет никакого великого смысла в жизни, нет никакой цели.

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