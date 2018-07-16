Инсайдер: «Принц Чарльз и принц Уильям отказались идти на встречу с Дональдом Трампом и его супругой, потому что считают президента США шутом»

На днях Дональд Трамп и его жена Мелания побывали на чаепитии у Елизаветы II. Источники из окружения королевской семьи рассказали, почему родные правительницы Великобритании не появились на официальном приеме в Виндзорском замке.

1 2 3 ... 14 Стало известно, почему принцы Уильям и Чарльз отказались сопровождать королеву Елизавету II на встрече с Дональдом Трампом

13 июля 92-летняя королева Великобритании Елизавета II встретилась с 72-летним президентом США Дональдом Трампом. Мероприятие прошло не совсем гладко: американский лидер несколько раз нарушил протокол.



По слухам, монархиня вообще не горела желанием устраивать чаепитие с политиком и его женой. Королева надеялась, что ее смогут заменить 69-летний принц Чарльз или 36-летний принц Уильям. Однако сын и внук Елизаветы II сослались на то, что у них есть дела поважнее.



Как сообщают инсайдеры, британские принцы отказались встретиться с американским лидером из-за личной неприязни. Источник, знакомый с ситуацией в королевской семье, объяснил порталу HollywoodLife, что Чарльз вообще не воспринимает Дональда всерьез.

«Оба принца терпеть не могут Трампа. Чарльз считает его шутом. Он не поддерживает политику президента США», — заявил аноним.

У Уильяма свои «терки» с Дональдом Трампом. Принц до сих пор не может простить политика за то, как тот отзывался о его покойной матери, леди Диане. «Уильям не стал бы жать ему руку и мило беседовать. Королеве пришлось одной отдуваться за всю семью», — добавил информатор.



Отметим, что с предыдущим президентом США Бараком Обамой у всей королевской семьи сложились прекрасные отношения. Принц Уильям и Кейт Миддлтон неоднократно принимали политика и его жену Мишель в Кенсингтонском дворце, да и Елизавета II всегда охотно общалась с четой.