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    Инсайдер: «Принц Чарльз и принц Уильям отказались идти на встречу с Дональдом Трампом и его супругой, потому что считают президента США шутом»

    16.07.2018
    На днях Дональд Трамп и его жена Мелания побывали на чаепитии у Елизаветы II. Источники из окружения королевской семьи рассказали, почему родные правительницы Великобритании не появились на официальном приеме в Виндзорском замке.
    • Принц Уильям, Принц Чарльз
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      Стало известно, почему принцы Уильям и Чарльз отказались сопровождать королеву Елизавету II на встрече с Дональдом Трампом

    13 июля 92-летняя королева Великобритании Елизавета II встретилась с 72-летним президентом США Дональдом Трампом. Мероприятие прошло не совсем гладко: американский лидер несколько раз нарушил протокол.

    По слухам, монархиня вообще не горела желанием устраивать чаепитие с политиком и его женой. Королева надеялась, что ее смогут заменить 69-летний принц Чарльз или 36-летний принц Уильям. Однако сын и внук Елизаветы II сослались на то, что у них есть дела поважнее.

    Как сообщают инсайдеры, британские принцы отказались встретиться с американским лидером из-за личной неприязни. Источник, знакомый с ситуацией в королевской семье, объяснил порталу HollywoodLife, что Чарльз вообще не воспринимает Дональда всерьез.

    «Оба принца терпеть не могут Трампа. Чарльз считает его шутом. Он не поддерживает политику президента США», — заявил аноним.

    У Уильяма свои «терки» с Дональдом Трампом. Принц до сих пор не может простить политика за то, как тот отзывался о его покойной матери, леди Диане. «Уильям не стал бы жать ему руку и мило беседовать. Королеве пришлось одной отдуваться за всю семью», — добавил информатор.

    Отметим, что с предыдущим президентом США Бараком Обамой у всей королевской семьи сложились прекрасные отношения. Принц Уильям и Кейт Миддлтон неоднократно принимали политика и его жену Мишель в Кенсингтонском дворце, да и Елизавета II всегда охотно общалась с четой.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images
    Теги:

    Елизавета II, Дональд Трамп, Мелания Трамп, Принц Уильям, Принц Чарльз

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    Комментарии (3) Добавить комментарий

    • а принцы эти по сути такие же шуты ! декоративные принцы на гособеспечении, выполняют чисто представительские "сувенирные" функции. Уж им то и до Трампа далеко.

    • Вот, тоже самое хотела написать. Как ни крути США - мировая держава и Трампу наплевать на старушку с её странной семейкой и их смешными протоколами. К тому же они так последнее время деградировали, что сами похожи на цирк.

    • Да они сами не меньшие шуты, а то и большие, особенно Гарри.

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