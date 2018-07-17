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    «Он становится неуправляемым»: Меган Маркл боится, что из-за откровений отца разрушится ее брак с принцем Гарри

    17.07.2018
    На днях Томас Маркл дал очередное разгромное интервью, в котором раскритиковал британскую королевскую семью. Инсайдеры из окружения герцогини Сассекской утверждают, что она подавлена и уже не знает, как бороться с отцом.
    • Меган Маркл
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      Меган Маркл переживает, что у нее могут возникнуть серьезные проблемы в браке с принцем Гарри из-за того, что ее отец постоянно жалуется журналистам

    После скандала с постановочными фотографиями 36-летняя Меган Маркл неоднократно обращалась к отцу с просьбой перестать сотрудничать с британскими и американскими СМИ и сливать им слишком личную информацию. Однако 73-летний Томас Маркл и не думает прислушиваться к дочери. Недавно он в очередной раз пообщался с журналистами. Мистер Маркл публично раскритиковал монархию и заявил, что его дочь из веселой актрисы превратилась в глубоко несчастную герцогиню.

    Супруга принца Гарри уже и не знает, как поставить на место отца. «Поведение Томаса ужасно раздражает Меган. Она любит своего отца, но не знает, как поддерживать отношения с ним. Меган никогда больше не сможет доверять ему», — рассказал изданию HollywoodLife анонимный источник из окружения экс-звезды сериала «Форс-мажоры».

    Инсайдер также добавил, что из-за откровений Томаса Маркла у его дочери могут начаться серьезные проблемы в отношениях с любимым мужчиной.

    Она боится, что сказанное им может навредить ее репутации. «Жизнь Меган далека от идеальной. Родной отец разбил ей сердце. Она не знает, как справиться с этим предательством», — продолжил информатор.

    Поговаривают, что после свадьбы с принцем Меган толком и не общается с Томасом. Она не отвечает на его звонки и сообщения. Герцогине Сассескской теперь ближе семья ее титулованного мужа.

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Меган Маркл, Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Принц Джордж Александр Луи, Принц Луи Артур Чарльз, Принц Чарльз, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Камилла Паркер Боулз, Елизавета II

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    Комментарии (6) Добавить комментарий

    • У всех свои проблемы и у всех ори есть с родственниками, хоть ты и в царской семье, хоть в обычной.

    • "Герцогине Сассескской теперь ближе семья ее титулованного мужа". Она с отцом не общается, игнорирует. Вот он и пытается до нее достучаться. Страшная тетка

    • Увы! Это предвидели все. Это вам не семья англичане Мидлтон -, с хорошим воспитанием и манерами , это низшие слови американского шоу бизнеса

    • На кой хрен нам эта королевская семья? Почему про них столько информации?

    • Да не боится она! Просто устала получать по шее от королевы за каждое интервью отца и сестры,и пр. Маркл. Кстати, из-за постоянных интервью родственников ММ уволили главного пиар агента Букингемского дворца,которая проработала не один десяток лет. Короче все страдают от семейства Маркл

    • Пускай всем про нее все расскажет.В частности то ,что она брачная аферистка.

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