«Он становится неуправляемым»: Меган Маркл боится, что из-за откровений отца разрушится ее брак с принцем Гарри

На днях Томас Маркл дал очередное разгромное интервью, в котором раскритиковал британскую королевскую семью. Инсайдеры из окружения герцогини Сассекской утверждают, что она подавлена и уже не знает, как бороться с отцом.

1 2 3 ... 15 Меган Маркл переживает, что у нее могут возникнуть серьезные проблемы в браке с принцем Гарри из-за того, что ее отец постоянно жалуется журналистам

После скандала с постановочными фотографиями 36-летняя Меган Маркл неоднократно обращалась к отцу с просьбой перестать сотрудничать с британскими и американскими СМИ и сливать им слишком личную информацию. Однако 73-летний Томас Маркл и не думает прислушиваться к дочери. Недавно он в очередной раз пообщался с журналистами. Мистер Маркл публично раскритиковал монархию и заявил, что его дочь из веселой актрисы превратилась в глубоко несчастную герцогиню.



Супруга принца Гарри уже и не знает, как поставить на место отца. «Поведение Томаса ужасно раздражает Меган. Она любит своего отца, но не знает, как поддерживать отношения с ним. Меган никогда больше не сможет доверять ему», — рассказал изданию HollywoodLife анонимный источник из окружения экс-звезды сериала «Форс-мажоры».

Инсайдер также добавил, что из-за откровений Томаса Маркла у его дочери могут начаться серьезные проблемы в отношениях с любимым мужчиной.

Она боится, что сказанное им может навредить ее репутации. «Жизнь Меган далека от идеальной. Родной отец разбил ей сердце. Она не знает, как справиться с этим предательством», — продолжил информатор.



Поговаривают, что после свадьбы с принцем Меган толком и не общается с Томасом. Она не отвечает на его звонки и сообщения. Герцогине Сассескской теперь ближе семья ее титулованного мужа.