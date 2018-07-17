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    Дмитрий Шепелев нашел биологическую мать Сергея Зверева-младшего

    17.07.2018
    24-летний сын звездного парикмахера Сергея Зверева неоднократно обращался на различные ток-шоу, чтобы найти родную мать. На днях в студии программы Дмитрия Шепелева «На самом деле» появилась женщина, которая назвалась родительницей Зверева-младшего.
    • Сергей Зверев-младший
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      Сергей Зверев-младший появился в студии программы Дмитрия Шепелева «На самом деле»

    Несколько лет назад единственный сын Сергея Зверева заявил, что отказался от гламурной жизни. Молодой человек переехал в Подмосковье, женился во второй раз и устроился работать программистом.

    В последнее время Зверев-младший начал довольно часто появляться на телевидении. Он поставил перед собой цель найти биологическую мать. Недавно Сергей появился в студии передачи «На самом деле», которую ведет Дмитрий Шепелев. Шоумен пообещал парню помочь с поисками родительницы и, судя по всему, свое слово сдержал.

    «Вероятность того, что женщина, которая находится за кулисами, является твоей мамой, составляет 99,9%», — сообщил Шепелев Звереву-младшему.

    Дмитрий заявил, что мать Сергея зовут Виктория, и она очень переживает. Отметим, что ранее в шоу Шепелева появлялись и другие женщины, которые выдавали себя за мать Зверева-младшего, но тогда результаты ДНК-теста оказывались неудачными.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Starface, Persona Stars, vk.com
    Теги:

    Сергей Зверев, Дмитрий Шепелев

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    Комментарии (7) Добавить комментарий

    • Ну и ладно, пусть пацан хоть денег заработает. Жить то надо как-то. Небось, папа плохой помог в телек-то попасть?

    • Программистом?))))))

    • Так у него, вроде как, и отец биологический не Зверев, я где-то читала, что он приемный сын

    • Гость

      Ну и ладно, пусть пацан хоть денег заработает. Жить то надо как-то. Небось, папа плохой помог в телек-то попасть?

      Ну естессно, кому он был бы интересен, если бы не папа

    • Гость

      Ну и ладно, пусть пацан хоть денег заработает. Жить то надо как-то. Небось, папа плохой помог в телек-то попасть?

      Так вроде он не поносит Зверева, просто не разделяет такую жизнь.

    • Хельга

      Так у него, вроде как, и отец биологический не Зверев, я где-то читала, что он приемный сын

      Приемный.

    • а кто отец-то? кто?

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