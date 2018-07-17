Дмитрий Шепелев нашел биологическую мать Сергея Зверева-младшего

24-летний сын звездного парикмахера Сергея Зверева неоднократно обращался на различные ток-шоу, чтобы найти родную мать. На днях в студии программы Дмитрия Шепелева «На самом деле» появилась женщина, которая назвалась родительницей Зверева-младшего.

1 2 3 ... 12 Сергей Зверев-младший появился в студии программы Дмитрия Шепелева «На самом деле»

Несколько лет назад единственный сын Сергея Зверева заявил, что отказался от гламурной жизни. Молодой человек переехал в Подмосковье, женился во второй раз и устроился работать программистом.



В последнее время Зверев-младший начал довольно часто появляться на телевидении. Он поставил перед собой цель найти биологическую мать. Недавно Сергей появился в студии передачи «На самом деле», которую ведет Дмитрий Шепелев. Шоумен пообещал парню помочь с поисками родительницы и, судя по всему, свое слово сдержал.



«Вероятность того, что женщина, которая находится за кулисами, является твоей мамой, составляет 99,9%», — сообщил Шепелев Звереву-младшему.



Дмитрий заявил, что мать Сергея зовут Виктория, и она очень переживает. Отметим, что ранее в шоу Шепелева появлялись и другие женщины, которые выдавали себя за мать Зверева-младшего, но тогда результаты ДНК-теста оказывались неудачными.

