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    Пелагея в смелом наряде стала самой сексуальной и обсуждаемой гостьей на дне рождения Леонида Агутина

    17.07.2018
    На днях Леонид Агутин собрал знаменитых гостей на вечеринке по случаю своего 50-летия. Все внимание пользователей Сети неожиданно досталось не самому имениннику, а 32-летней Пелагее. 
    • Леонид Агутин, Певица Пелагея, Иван Телегин
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      На днях Леониду Агутину исполнилось 50 лет

    16 июля Леониду Агутину исполнилось 50 лет. Певец отметил свой юбилей с размахом: артист устроил вечеринку, куда пришли многие представители шоу-бизнеса, например, Наталья Подольская, Валерий Сюткин, Екатерина Стриженова, Александр Ревва и многие другие. Коллега именинника по шоу «Голос» Пелагея появилась на празднике в компании мужа Ивана Телегина, с которым крайне редко выходит в свет. 

    В Сети тут же были опубликованы фото певицы, сделанные с гостями вечера. Пелагея выбрала черно-белую юбку с завышенной талией и черный кроп-топ. Наряд выгодно подчеркнул достоинства стройной знаменитости. Фанаты отметили, что Пелагея (которой, к слову, нет Инстаграме) за последнее время заметно похорошела. И хотя несколькими днями ранее знаменитость отметила 32-летие, она выглядит намного моложе своего возраста. 

    Многие пользователи Сети пришли к выводу, что артистка в этот вечер была одета эффектнее других звездных девушек. Наталья Подольская отдала предпочтение закрытому мини-платью, Зара появилась в наряде в пол, а Анжелика Варум — в яркой рубашке и брюках. Правы ли интернет-пользователи, судить вам.  

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    Текст: Маргарита Кочергина Фото: Instagram
    Теги:

    Леонид Агутин, Вадим Верник, Иван Телегин, Певица Пелагея, Андрей Макаревич, Валерий Сюткин, Сергей Мазаев, Сергей Шнуров, Александр Ревва, Андрей Мерзликин, Алексей Рыжов, Анжелика Варум, Екатерина Стриженова, Певица Зара, Наталья Подольская

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    Комментарии (10) Добавить комментарий

    • Я думала она в купальнике из изоленты приперлась, а все чинно благородно

    • Хорошие сиси, но как с ними жить и терпеть в себе, все ради мужика

    • Агутин красавчик - такую компанию собрал замечательную. Здоровья ему! Пелагея очень хорошо выглядит! Может только повседневно как то, вон Зара в вечернем наряде.

    • Тулово теперь пластиковое, сЫски как у порноактрис, а лицо - старушки - п е р д у ш к и. Всегда ненавидела П е ла ге ю, теперь понимаю, что не зря. Увела своего у р о д ц а у беременной девушки, д н и щ е г о в н и ще эта Пелагея, мер з кая.

    • Откровенно оскорбительный текст

    • 16 фото - огонь! прям егегей компания :)

    • Если нет в человеке секса, то как ни старайся, ничего не поможет. Ни пришитые сиськи, ни надутые губы не помогут.

    • Гость

      Тулово теперь пластиковое, сЫски как у порноактрис, а лицо - старушки - п е р д у ш к и. Всегда ненавидела П е ла ге ю, теперь понимаю, что не зря. Увела своего у р о д ц а у беременной девушки, д н и щ е г о в н и ще эта Пелагея, мер з кая.

      Вы в своем уме..одна злость

    • Гость

      Если нет в человеке секса, то как ни старайся, ничего не поможет. Ни пришитые сиськи, ни надутые губы не помогут.

      Вот АБСОЛЮТНО... но есть денежки, известность - и у красивенной стриптизёрши отжала мужика)

    • 7 фото - wtf?

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