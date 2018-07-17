Пелагея в смелом наряде стала самой сексуальной и обсуждаемой гостьей на дне рождения Леонида Агутина

На днях Леонид Агутин собрал знаменитых гостей на вечеринке по случаю своего 50-летия. Все внимание пользователей Сети неожиданно досталось не самому имениннику, а 32-летней Пелагее.

1 2 3 ... 16 На днях Леониду Агутину исполнилось 50 лет

16 июля Леониду Агутину исполнилось 50 лет. Певец отметил свой юбилей с размахом: артист устроил вечеринку, куда пришли многие представители шоу-бизнеса, например, Наталья Подольская, Валерий Сюткин, Екатерина Стриженова, Александр Ревва и многие другие. Коллега именинника по шоу «Голос» Пелагея появилась на празднике в компании мужа Ивана Телегина, с которым крайне редко выходит в свет.



В Сети тут же были опубликованы фото певицы, сделанные с гостями вечера. Пелагея выбрала черно-белую юбку с завышенной талией и черный кроп-топ. Наряд выгодно подчеркнул достоинства стройной знаменитости. Фанаты отметили, что Пелагея (которой, к слову, нет Инстаграме) за последнее время заметно похорошела. И хотя несколькими днями ранее знаменитость отметила 32-летие, она выглядит намного моложе своего возраста.



Многие пользователи Сети пришли к выводу, что артистка в этот вечер была одета эффектнее других звездных девушек. Наталья Подольская отдала предпочтение закрытому мини-платью, Зара появилась в наряде в пол, а Анжелика Варум — в яркой рубашке и брюках. Правы ли интернет-пользователи, судить вам.