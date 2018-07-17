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    Как выглядит 20-летняя внучка Грейс Келли и что мы о ней вообще знаем

    17.07.2018
    На днях внучка княгини Монако Грейс Келли Камилла Готтлиб отпраздновала двадцатилетие. Рассказываем, как живет и чем занимается наследница голливудской звезды прошлого века. 
    • Камилла Готтлиб
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      Внучке Грейс Келли Камилле Готтлиб исполнилось 20 лет (на фото: слева)

    Камилла Готтлиб, внучка звезды старого Голливуда Грейс Келли, унаследовала свою красоту от знаменитой бабушки. Те же золотистые локоны, проникновенный взгляд и выразительные черты лица. Благодаря невероятному сходству с княгиней Монако юная красавица собрала многотысячную армию поклонников в своем Инстаграме. Именно в этой соцсети девушка и делится с фолловерами моментами из своей жизни. 

    Так, 15 июля Камилла опубликовала в микроблоге снимок со своего двадцатого дня рождения. На фото она предстала в бикини и с короной на голове.

    В честь юбилея внучка музы Хичкока устроила шумную вечеринку у бассейна с друзьями в Монте-Карло. 

    Камилла — дочь принцессы Стефании, рожденная вне брака, поэтому претендовать на престол Монако она не может. Однако ее это совсем не расстраивает. Девушка учится в одном из университетов Монако, увлекается фотографией и много путешествует по миру. В прошлом году она добралась и до Москвы, откуда активно выкладывала снимки в Инстаграм.  

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    Текст: Юлия Романова Фото: Getty Images, Instagram
    Теги:

    принцесса Стефания, Грейс Келли

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    Комментарии (1) Добавить комментарий

    • Какая красота от бабушки? От Грейс Келли в ней нет НИЧЕГО

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