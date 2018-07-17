Как выглядит 20-летняя внучка Грейс Келли и что мы о ней вообще знаем

Камилла Готтлиб, внучка звезды старого Голливуда Грейс Келли, унаследовала свою красоту от знаменитой бабушки. Те же золотистые локоны, проникновенный взгляд и выразительные черты лица. Благодаря невероятному сходству с княгиней Монако юная красавица собрала многотысячную армию поклонников в своем Инстаграме. Именно в этой соцсети девушка и делится с фолловерами моментами из своей жизни.
Так, 15 июля Камилла опубликовала в микроблоге снимок со своего двадцатого дня рождения. На фото она предстала в бикини и с короной на голове.
Камилла — дочь принцессы Стефании, рожденная вне брака, поэтому претендовать на престол Монако она не может. Однако ее это совсем не расстраивает. Девушка учится в одном из университетов Монако, увлекается фотографией и много путешествует по миру. В прошлом году она добралась и до Москвы, откуда активно выкладывала снимки в Инстаграм.