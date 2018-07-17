Не успев родить, экс-невестка Марии Шукшиной уже погрузилась в новый роман

Фрейя Зильбер продолжает покорять мужские сердца. Девушка недолго горевала после того, как Макар Касаткин, сын Марии Шукшиной, отказался признавать сына: она уже нашла себе нового возлюбленного.

1 2 3 ... 9 Фрейя Зильбер нашла себе нового поклонника спустя 3 месяца после родов

Похоже, что 20-летняя звезда выпуска «Прямой эфир» с Андреем Малаховым Фрейя Зильбер уже нашла счастье в объятиях очередного поклонника. И это несмотря на то, что всего лишь 3 месяца назад она родила ребенка от Макара Касаткина, сына Марии Шукшиной.

На днях Фрейя выложила фотографию в своем аккаунте в Инстаграме, где с удовольствием позировала с новым возлюбленным. Им оказался 21-летний бодибилдер Никита Костюченков, с которым девушка познакомилась в интернете еще два года назад.

Кроме увлечения спортом и пауэрбилдингом в частности, молодой человек так же, как и Фрейя Зильбер, любит шокировать публику — в Сети есть его откровенные фотографии.

По признанию Никиты, его совершенно не беспокоит то, что у Зильбер есть дети — 6-летняя дочь и трехмесячный сын — от двух разных мужчин. Он даже уже успел поладить с младшим карапузом.

Напомним, что недавно, после череды ДНК-экспертиз, актриса кино и театра Мария Шукшина все же признала своего внука и согласилась выплачивать алименты и материально помогать в уходе за ребенком. А вот биологический отец ребенка Макар Касаткин, которого Фрейя обвиняла в рукоприкладстве, родство так и не признал.