Ксения Собчак отреагировала на слухи о второй беременности

В Сети и печатных СМИ уже несколько месяцев муссируются слухи об интересном положении Ксении Собчак. На днях 36-летняя медиадива решила высказаться на эту тему.

О второй беременности Ксении Собчак заговорили еще в начале марта этого года, когда она баллотировалась на пост президента РФ. Журналистка вела себя очень эмоционально во время предвыборной кампании, к тому же она стала носить одежду преимущественно свободного кроя, что только усиливало подозрения окружающих.



Сама Ксения неоднократно давала понять, что поздравлять со второй беременностью ее рано. Она делилась в соцсетях фотографиями в купальниках и нарядах по фигуре. На эту тему недавно высказывалась и мама медиадивы. 67-летняя Людмила Нарусова заявила, что хочет еще внуков, но вот предполагаемое интересное положение дочери отказалась комментировать.



На днях сама Собчак решила расставить все точки над i. Знаменитость записала новую инстаграм-историю: на видео она читает статью о своей беременности в одной из российских газет.



«Сколько всего интересного! Ксения похорошела, светится», — цитировала источник супруга Максима Виторгана. Она посмеялась над этой информацией и дала понять, что не знает человека, который связался с журналистами и рассказал им эти небылицы.

