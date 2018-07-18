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    Ксения Собчак отреагировала на слухи о второй беременности

    18.07.2018
    В Сети и печатных СМИ уже несколько месяцев муссируются слухи об интересном положении Ксении Собчак. На днях 36-летняя медиадива решила высказаться на эту тему.
    • Ксения Собчак
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      Ксения Собчак высказалась о своей беременности

    О второй беременности Ксении Собчак заговорили еще в начале марта этого года, когда она баллотировалась на пост президента РФ. Журналистка вела себя очень эмоционально во время предвыборной кампании, к тому же она стала носить одежду преимущественно свободного кроя, что только усиливало подозрения окружающих.

    Сама Ксения неоднократно давала понять, что поздравлять со второй беременностью ее рано. Она делилась в соцсетях фотографиями в купальниках и нарядах по фигуре. На эту тему недавно высказывалась и мама медиадивы. 67-летняя Людмила Нарусова заявила, что хочет еще внуков, но вот предполагаемое интересное положение дочери отказалась комментировать.

    На днях сама Собчак решила расставить все точки над i. Знаменитость записала новую инстаграм-историю: на видео она читает статью о своей беременности в одной из российских газет.

    «Сколько всего интересного! Ксения похорошела, светится», — цитировала источник супруга Максима Виторгана. Она посмеялась над этой информацией и дала понять, что не знает человека, который связался с журналистами и рассказал им эти небылицы.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Ксения Собчак, Максим Виторган

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    Комментарии (1) Добавить комментарий

    • Рассосалось, стал быть? Ну и хорошо, а то куда столько Собчаков. Да и Виторганов тоже уже как-то многовато.

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