Ксения Собчак отреагировала на слухи о второй беременности

О второй беременности Ксении Собчак заговорили еще в начале марта этого года, когда она баллотировалась на пост президента РФ. Журналистка вела себя очень эмоционально во время предвыборной кампании, к тому же она стала носить одежду преимущественно свободного кроя, что только усиливало подозрения окружающих.
Сама Ксения неоднократно давала понять, что поздравлять со второй беременностью ее рано. Она делилась в соцсетях фотографиями в купальниках и нарядах по фигуре. На эту тему недавно высказывалась и мама медиадивы. 67-летняя Людмила Нарусова заявила, что хочет еще внуков, но вот предполагаемое интересное положение дочери отказалась комментировать.
На днях сама Собчак решила расставить все точки над i. Знаменитость записала новую инстаграм-историю: на видео она читает статью о своей беременности в одной из российских газет.
«Сколько всего интересного! Ксения похорошела, светится», — цитировала источник супруга Максима Виторгана. Она посмеялась над этой информацией и дала понять, что не знает человека, который связался с журналистами и рассказал им эти небылицы.
Рассосалось, стал быть? Ну и хорошо, а то куда столько Собчаков. Да и Виторганов тоже уже как-то многовато.