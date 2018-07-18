«Я не замолчу, пока они не поговорят со мной»: отец Меган Маркл дал понять, что серьезно обижен на дочь

После того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, у нее осложнились отношения с отцом. На днях Томас Маркл заявил, что перестанет давать разгромные интервью о дочери и ее новоиспеченных родственниках, если она выйдет с ним на связь.

1 2 3 ... 14 Отец Меган Маркл намерен и дальше давать интервью о ней

На днях 73-летний Томас Маркл признался, что его 36-летняя дочь Меган отказывается общаться с ним. Герцогиня Сассекская не отвечает на звонки и сообщения отца, который два месяца назад перенес инфаркт. Источники из окружения королевской семьи утверждают, что Меган никак не может простить Томаса за то, что тот продал свои постановочные фотографии за крупную сумму.

Сам мистер Маркл считает, что ничего ужасного в его поступках нет. Недавно мужчина рассказал, что таким образом лишь пытается достучаться до младшей дочери.

«На протяжении целого года я молчал, и журналисты обзывали меня “отшельником”. Теперь я наконец решил заявить о себе. Королевская семья никак не отреагировала на мое первое интервью, поэтому я решился и на другие. Я не замолчу до тех пор, пока они не перестанут игнорировать меня», — объяснил отец герцогини Меган порталу TMZ.



Томас дал понять, что прекратит общаться с прессой, если дочь лично попросит его об этом. Герцогиня Сассекская не спешит делать первый шаг. По слухам, Меган Маркл и ее муж, принц Гарри, очень недовольны поведением мистера Маркла — они уже не знают, как бороться с ним.