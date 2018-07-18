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    «Я не замолчу, пока они не поговорят со мной»: отец Меган Маркл дал понять, что серьезно обижен на дочь

    18.07.2018
    После того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, у нее осложнились отношения с отцом. На днях Томас Маркл заявил, что перестанет давать разгромные интервью о дочери и ее новоиспеченных родственниках, если она выйдет с ним на связь.
    • Меган Маркл
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      Отец Меган Маркл намерен и дальше давать интервью о ней

    На днях 73-летний Томас Маркл признался, что его 36-летняя дочь Меган отказывается общаться с ним. Герцогиня Сассекская не отвечает на звонки и сообщения отца, который два месяца назад перенес инфаркт. Источники из окружения королевской семьи утверждают, что Меган никак не может простить Томаса за то, что тот продал свои постановочные фотографии за крупную сумму.

    Сам мистер Маркл считает, что ничего ужасного в его поступках нет. Недавно мужчина рассказал, что таким образом лишь пытается достучаться до младшей дочери.

    «На протяжении целого года я молчал, и журналисты обзывали меня “отшельником”. Теперь я наконец решил заявить о себе. Королевская семья никак не отреагировала на мое первое интервью, поэтому я решился и на другие. Я не замолчу до тех пор, пока они не перестанут игнорировать меня», — объяснил отец герцогини Меган порталу TMZ.

    Томас дал понять, что прекратит общаться с прессой, если дочь лично попросит его об этом. Герцогиня Сассекская не спешит делать первый шаг. По слухам, Меган Маркл и ее муж, принц Гарри, очень недовольны поведением мистера Маркла — они уже не знают, как бороться с ним.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Принц Гарри, Меган Маркл, Томас Маркл, Елизавета II

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    Комментарии (14) Добавить комментарий

    • Ну и правильно. Если о тебе не пишут газеты - ты для нее пустое место. Иначе до нее не достучаться.

    • Ха, Папаша Фри не одинок.

    • Гость

      Ха, Папаша Фри не одинок.

      ваш папаши Фри - вор а папа Маркло - нет.

    • Британская монархия в очередной раз вляпалась. Будь Меган умной женщиной никакой грязи не было бы, а так получает то , что заслужила.

    • как бы ее папа в аварию не попал...

    • Nata

      Британская монархия в очередной раз вляпалась. Будь Меган умной женщиной никакой грязи не было бы, а так получает то , что заслужила.

      Да плевать Меган на грязь! В первый раз что-ли? Она свою линию гнет. Никогда бы принц на ней не женился, если бы она не наплела ему какая она маленькая одинокая и влюблённая навек. Срач-то как раз и начался после того, как глупый Гарри похвастался всему миру, что его любимая сиротка "обрела наконец семью, которой у нее никогда не было и о которой она всегда мечтала". Отец оскорблен и его понять можно!

    • Не удивительно, что Меган не хочет общаться с такой семейкой. Это же манипуляторы, которые чтобы урвать кусок твоей славы или денег, трусы на изнанку вывернут. Даже если бы мой ребенок со мной не общался и я считала бы это не справедливым, я бы все равно не стала раздавать интервью и "пытаться достучаться" до него всякими манипуляциями через медия и вываливанием трусов на публику. И если бы мой брат был плохим человеком и не хотел бы со мной общаться, я бы тоже не писала книжки о нем, не раздавала интервью, какой он гад.Потому что Я НОРМАЛЬНАЯ. А все что делает эта семейка показывает в первую очередь, что им бабла и королевской славы хочется, совершенно вне зависимости какой Меган человек. Не дай боже таких родственничков.

    • ндаа.. целый год с отцом не общаться, который на нее все деньги спустил. А ведь у него еще двое детей от брака, который маманя Меган разрушила... И эта овца не сподобилась вернуть долг отцу, который обанкротился.

    • Гость

      Да плевать Меган на грязь! В первый раз что-ли? Она свою линию гнет. Никогда бы принц на ней не женился, если бы она не наплела ему какая она маленькая одинокая и влюблённая навек. Срач-то как раз и начался после того, как глупый Гарри похвастался всему миру, что его любимая сиротка "обрела наконец семью, которой у нее никогда не было и о которой она всегда мечтала". Отец оскорблен и его понять можно!

      Его понять НЕЛЬЗЯ! Во-вторых, если бы у меня были такие родственники, готовые трусы вытряхивать наружу, то я бы тоже говорила о семье, которой у меня никогда не было.

    • Гость

      Да плевать Меган на грязь! В первый раз что-ли? Она свою линию гнет. Никогда бы принц на ней не женился, если бы она не наплела ему какая она маленькая одинокая и влюблённая навек. Срач-то как раз и начался после того, как глупый Гарри похвастался всему миру, что его любимая сиротка "обрела наконец семью, которой у нее никогда не было и о которой она всегда мечтала". Отец оскорблен и его понять можно!

      ++++!Еще он в интервью до свадьбы сказал, что женится так быстро, потому что верит, что нашел себе партнера по работе пдходящего, которая поможет ему изменить мир к лучшему! Но сейчас понимает, что все было ложью, ни о ком она и дусмать не хочет, кроме себя. Львицы часто такие.

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