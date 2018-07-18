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    Эмин Агаларов впервые рассказал о впечатлениях от прошедшей свадьбы

    18.07.2018
    Спустя несколько дней после громкой свадьбы бизнесмен и певец Эмин Агаларов впервые рассказал о деталях прошедшего торжества, а также о том, где он со своей новоиспеченной супругой Аленой Гавриловой планирует провести медовый месяц.
    • Алена Гаврилова, Эмин Агаларов
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      Певец и бизнесмен Эмин Агаларов впервые рассказал о своих эмоциях после прошедшей свадьбы на дне рождения Григория Лепса
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    Недавно 38-летний певец и бизнесмен Эмин Агаларов женился на своей возлюбленной, 30-летней модели Алене Гавриловой. Известно, что торжество, на которое был приглашен весь свет отечественного шоу-бизнеса, прошло в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, однако никакие другие детали этого события не стали достоянием общественности.

    Впервые о свадьбе и предстоящем медовом месяце Эмин решил рассказать на дне рождения своего друга и коллеги Григория Лепса, которому недавно исполнилось 56 лет. Оказалось, что музыкант планирует совместить приятное с полезным, то есть медовый месяц с работой. «На самом деле, я жду вас в Баку на фестивале «Жара». Моя жена тоже там будет, ведь наша свадьба стала для меня самым ярким, долгожданным и запоминающимся событием этого года», — цитирует Агаларова издание «Семь дней».

    Певец также выразил уверенность в том, что «Жара» в этом году запомнится ему надолго, ведь именно там он впервые появится со своей супругой Аленой. Пользователи Сети, узнав о таком трепетном отношении артиста к своей жене, выразили надежду на то, что молодожены смогут пронести свою любовь через года.

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Алена Гаврилова, Эмин Агаларов

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    Комментарии (11) Добавить комментарий

    • Красивая пара! Именно такой типаж мужчины с деньгами любят.

    • Вообще не смотрятся,с первой женой были красивой,гармоничной парой,а эта как каланча.

    • удачно Аленка пристроилась, сначала с папиком крутила, сейчас этот обеспеченный

    • Ладно бывшая супруга, взрослый человек вынесет это. Но зачем детей травмировать? Баку их дом, крепость, купол,да как хотите назовите!!!Зачем Она там? Сразу понятно что в таком случае ни Лейла, ни дети на фестивале не появятся. Медовый месяц в Баку, это ж надо придумать на глазах у детей, с новой женой развлекаться. Она для них всегда будет той по чьей вине родители не вместе(неважно так это на самом деле или нет),той которая мешает, и друзьями с новыми детьми тоже не станут.

    • там денег жопой жуй!.. всю москву скупили. этих "ален-тань-галь" еще штук 50 только официальных будет!..

    • Ой, а чейто невеста, выходя взамуж, не рассчитывала, что с женихом придется целоваться (4фото)))

    • Гость

      Ой, а чейто невеста, выходя взамуж, не рассчитывала, что с женихом придется целоваться (4фото)))

      Так он ниже на голову: ему надо прицелиться и подпрыгнуть, а ей замереть и не шевелиться.., чтоб в конечном итоге романтик-то получился)))))))

    • Гость

      Ладно бывшая супруга, взрослый человек вынесет это. Но зачем детей травмировать? Баку их дом, крепость, купол,да как хотите назовите!!!Зачем Она там? Сразу понятно что в таком случае ни Лейла, ни дети на фестивале не появятся. Медовый месяц в Баку, это ж надо придумать на глазах у детей, с новой женой развлекаться. Она для них всегда будет той по чьей вине родители не вместе(неважно так это на самом деле или нет),той которая мешает, и друзьями с новыми детьми тоже не станут.

      Что за бред Вы пишите? Они развелись еще до Алены. Он в прекрасных отношениях с Лейлой и детьми, также тепло общается с девочкой , которую Лейла удочерила уже после развода. Эмин сам говорил, что никаких обид и претензий с бывшей женой у них нет . А сейчас он женат на другой женщине, и это нормально.

    • Гость

      Ой, а чейто невеста, выходя взамуж, не рассчитывала, что с женихом придется целоваться (4фото)))

      Мучает тот же вопрос!

    • Гость

      Ой, а чейто невеста, выходя взамуж, не рассчитывала, что с женихом придется целоваться (4фото)))

      +++++

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