Эмин Агаларов впервые рассказал о впечатлениях от прошедшей свадьбы

Спустя несколько дней после громкой свадьбы бизнесмен и певец Эмин Агаларов впервые рассказал о деталях прошедшего торжества, а также о том, где он со своей новоиспеченной супругой Аленой Гавриловой планирует провести медовый месяц.

1 2 3 ... 10 Певец и бизнесмен Эмин Агаларов впервые рассказал о своих эмоциях после прошедшей свадьбы на дне рождения Григория Лепса

Недавно 38-летний певец и бизнесмен Эмин Агаларов женился на своей возлюбленной, 30-летней модели Алене Гавриловой. Известно, что торжество, на которое был приглашен весь свет отечественного шоу-бизнеса, прошло в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, однако никакие другие детали этого события не стали достоянием общественности.

Впервые о свадьбе и предстоящем медовом месяце Эмин решил рассказать на дне рождения своего друга и коллеги Григория Лепса, которому недавно исполнилось 56 лет. Оказалось, что музыкант планирует совместить приятное с полезным, то есть медовый месяц с работой. «На самом деле, я жду вас в Баку на фестивале «Жара». Моя жена тоже там будет, ведь наша свадьба стала для меня самым ярким, долгожданным и запоминающимся событием этого года», — цитирует Агаларова издание «Семь дней».

Певец также выразил уверенность в том, что «Жара» в этом году запомнится ему надолго, ведь именно там он впервые появится со своей супругой Аленой. Пользователи Сети, узнав о таком трепетном отношении артиста к своей жене, выразили надежду на то, что молодожены смогут пронести свою любовь через года.