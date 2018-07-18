В Сети обсуждают пляжные фото располневших Тома Брэди и Жизель Бюндхен

Известно, что Жизель Бюндхен и Том Брэди — заядлые путешественники. Сейчас одна из самых крепких звездных пар находится в Коста-Рике, где их и подловили назойливые папарацци. Судя по всему, во время отдыха знаменитости совсем не контролируют свой вес…

1 2 3 ... 9 Интернет-пользователей удивили фото Тома Брэди и Жизель Бюндхен, сделанные папарацци

37-летняя супермодель Жизель Бюндхен и 40-летняя звезда футбола Том Брэди поженились в 2009 году и с тех пор демонстрируют своим поклонникам то, как должна выглядеть идеальная семья. Так, недавно они выкроили несколько дней в своих плотных графиках, чтобы отправиться в путешествие вместе с детьми.

В отпуск Бюндхен и Брэди взяли не только 8-летнего Бенджамина и 5-летнюю Вивиан, но и 10-летнего Джона, сына Брэди от предыдущих отношений с 47-летней американской актрисой Бриджит Мойнахан. Отдыхать звездное семейство отправилось в Коста-Рику.

Супермодель и звезда американского футбола щедро делились с подписчиками красивыми кадрами из путешествия, однако поклонников звездной пары удивили вовсе не эти снимки.

Во время посещения пляжа супругов подловили папарацци, которым удалось запечатлеть то, как выглядят Жизель и Том, когда не знают, что на них направлены объективы камер. Оказалось, что знаменитости заметно прибавили в весе: фигура Брэди стала менее спортивной, а у Бюндхен появился живот и дряблые руки.

Не все интернет-пользователи оценили новые формы семейной пары: «Жизель уже не та», «Грустно. А ведь такими идеальными были еще несколько лет назад», «Они точно ели после шести», — писали в Сети. Впрочем, когда еще расслабляться голливудским знаменитостям, как не на отдыхе!

