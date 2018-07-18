Появление Бейонсе на концерте в Париже не оставило сомнений в ее беременности

Слухи о возможной беременности певицы Бейонсе циркулируют в прессе уже больше месяца. Однако теперь поклонники голливудской дивы совершенно точно уверены, что их любимица снова станет мамой в четвертый раз.

1 2 3 ... 9 Певица Бейонсе вновь спровоцировала слухи о своей беременности

Сейчас 36-летняя Бейонсе вместе со своим 48-летним супругом Джей-Зи находится в мировом турне On the Run II. Именно в тот момент, когда звездная пара отправились на гастроли, и появились слухи об интересном положении певицы.

На некоторых кадрах, сделанных во время концертов, не раз можно было разглядеть округлившийся живот голливудской дивы. Поклонники Бейонсе ликовали: их кумир скоро станет мамой в четвертый раз! Однако звездная пара не спешила ни подтверждать, ни опровергать эти сплетни.

Во время недавнего выступления в Париже, заснятого на камеру одним из поклонников певицы, супруга Джей-Зи вновь подогрела слухи о своем интересном положении. Она появилась на сцене в обтягивающем костюме, не способном скрыть ее заметно увеличившийся живот.

Фанаты Бейонсе, посмотрев короткий видеоролик, наперебой начали утверждать: «Она все-таки беременна!», «Ну теперь все стало ясно», «Поздравляем!» — писали в Сети. Что интересно, в своем Инстаграме певица продолжает выкладывать снимки, на которых нет ни намека на ее интересное положение. Если слухи о беременности Бейонсе подтвердятся, этот ребенок станет для супругов четвертым. Звездная пара уже воспитывает 6-летнюю дочь Блю Айви и годовалых близнецов Сэра и Руми.

