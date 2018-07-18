Мрамор и дорогой паркет: Ксения Бородина показала подписчикам шикарный ремонт в новом доме

Несколько лет назад Ксения Бородина и Курбан Омаров приобрели загородный особняк в престижном коттеджном поселке. Сразу после покупки телеведущая затеяла в доме ремонт, первыми результатами которого поделилась на днях в Инстаграме.

1 2 3 ... 9 Телеведущая Ксения Бородина показала поклонникам первые результаты ремонта в своем новом доме

После рождения дочки Теи 35-летняя телеведущая Ксения Бородина и 37-летний бизнесмен Курбан Омаров приобрели элитный особняк в подмосковном поселке. По слухам, двухэтажный дом общей площадью более 200 квадратных метров обошелся звездной паре недешево. Сразу после покупки Бородина затеяла ремонт, результатами которого она охотно поделилась со своими поклонниками.

На фотографиях, опубликованных телезвездой в своем микроблоге, можно заметить, что парадная лестница дома, как и столешница на кухне, изготовлены из дорогого мрамора, все стены комнат выкрашены в белый цвет, а на полу красуется дорогой паркет холодных оттенков.

«Ох, да, мы уже готовы матрасы кинуть и там остаться ночевать. Осталось чуток, хотя переезд — это каждый раз хуже пожара, но тут нам совсем не страшно! Мы так соскучились по дому, так хотим скорее заехать, что уже терпение лопается», — написала Бородина под снимками. Поклонники ведущей «Дома-2» оценили вкус хозяйки особняка: «Очень здорово сделано», «Интересно будет посмотреть на итоговый результат», «Лестница просто шикарная», — писали в Сети.

