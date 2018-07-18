Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Мрамор и дорогой паркет: Ксения Бородина показала подписчикам шикарный ремонт в новом доме

    18.07.2018
    Несколько лет назад Ксения Бородина и Курбан Омаров приобрели загородный особняк в престижном коттеджном поселке. Сразу после покупки телеведущая затеяла в доме ремонт, первыми результатами которого поделилась на днях в Инстаграме.
    • Ксения Бородина
      1 2 3 ...9
      Телеведущая Ксения Бородина показала поклонникам первые результаты ремонта в своем новом доме
      Смотреть галерею

    После рождения дочки Теи 35-летняя телеведущая Ксения Бородина и 37-летний бизнесмен Курбан Омаров приобрели элитный особняк в подмосковном поселке. По слухам, двухэтажный дом общей площадью более 200 квадратных метров обошелся звездной паре недешево. Сразу после покупки Бородина затеяла ремонт, результатами которого она охотно поделилась со своими поклонниками.

    На фотографиях, опубликованных телезвездой в своем микроблоге, можно заметить, что парадная лестница дома, как и столешница на кухне, изготовлены из дорогого мрамора, все стены комнат выкрашены в белый цвет, а на полу красуется дорогой паркет холодных оттенков.

    «Ох, да, мы уже готовы матрасы кинуть и там остаться ночевать. Осталось чуток, хотя переезд — это каждый раз хуже пожара, но тут нам совсем не страшно! Мы так соскучились по дому, так хотим скорее заехать, что уже терпение лопается», — написала Бородина под снимками. Поклонники ведущей «Дома-2» оценили вкус хозяйки особняка: «Очень здорово сделано», «Интересно будет посмотреть на итоговый результат», «Лестница просто шикарная», — писали в Сети.  

    Перейти к обсуждению 3


    Текст: Анастасия Киреева Фото: Instagram
    Теги:

    Ксения Бородина, Курбан Омаров, Маруся Бородина, Теона Омарова

    Реклама

    Комментарии (3) Добавить комментарий

    • Как бы не навернуться с этих мраморных ступеней кубарем вниз.Мне бы страшно было,особенно за детей.Для меня главное не роскошь,а безопасность.

    • 37-летний бизнесмен ?????Курбан Омаров .Так вроде все неплохо,но действительно лесницы из мрамора,когда маленькие дети?

    • Гость

      Как бы не навернуться с этих мраморных ступеней кубарем вниз.Мне бы страшно было,особенно за детей.Для меня главное не роскошь,а безопасность.

      Мои мысли озвучили! В носках по такой не пройдёшь, младшая ещё маленькая у них же, и побегать хочется! Как же деньги застилают здравый смысл у людей.

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.