В Сети раскритиковали решение Дмитрия Тарасова уехать на сборы, бросив жену с новорожденным ребенком

Еще совсем недавно поклонники футболиста гадали, продолжит ли Дмитрий Тарасов играть за «Локомотив». Однако на днях спортсмен обновил контракт с московским клубом и уже улетел на сборы в Австрию, оставив дома только что родившую Анастасию Костенко.

1 2 3 ... 10 Футболиста Дмитрия Тарасова осудили за решение уехать на сборы, оставив дома жену с маленьким ребенком

10 июля 31-летний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов и 24-летняя модель Анастасия Костенко стали родителями. Известно, что супруга футболиста с малышкой сейчас находится дома и прекрасно себя чувствует. В своем микроблоге молодая мама недавно даже опубликовала фото с дочкой, на котором продемонстрировала своим поклонникам плоский живот.

Судя по всему, сейчас модель привыкает к своей новой роли и наслаждается материнством. Однако Дмитрий Тарасов пока не может находиться рядом со своей семьей. После продления контракта с «Локомотивом» полузащитник на днях присоединился к своей команде на сборах в Австрии.

Что интересно, недоброжелатели, ранее упрекающие Дмитрия в том, что он стал безработным, вновь им недовольны. На этот раз они решили, что молодой отец мог бы остаться рядом с Анастасией Костенко, чтобы поддержать ее в первый месяц после родов. «Прошла всего неделя, а Тарасова и след простыл», «Интересная у вас семья…», «Очень обидно за вас, Анастасия», — писали в комментариях под снимками модели в Сети. Впрочем, сама молодая мать на такие высказывания никак не реагирует.