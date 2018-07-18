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    Бекхэмы на пляже: Дэвид продемонстрировал шикарный торс, а Виктория побоялась появиться в купальнике

    18.07.2018
    После очередных слухов о разладе в семье Бекхэмов Виктория и Дэвид с детьми улетели отдыхать в жаркую Хорватию, где экс-футболист демонстрировал публике свой подкачанный торс, а вот Виктория решила загорать в одежде.

    44-летняя дизайнер Виктория Бекхэм и 43-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм регулярно проводят время вдали от дома, поэтому возможность воссоединиться у них появляется только на семейных торжествах или других важных событиях. Несмотря на очередные слухи о размолвке, недавно супруги все же решили провести время вместе и отправились в отпуск.

    Дэвид и Виктория Бекхэм насладились отдыхом в жаркой Хорватии в компании своих наследников: 15-летнего Ромео, 13-летнего Круза и 7-летней Харпер. К звездному семейству присоединился и 19-летний сын знаменитостей Бруклин, который, по слухам, недавно бросил учебу в Нью-Йорке из-за тоски по родному дому.

    На фотографиях, сделанных папарацци, видно, что Бекхэмы прекрасно проводили время: они купались в море и катались на водных лыжах. Пользователи Сети сразу отметили, что завершивший свою футбольную карьеру Дэвид до сих пор находится в прекрасной физической форме, демонстрируя всем отдыхающим свой подкачанный торс. А вот его супруга Виктория, напротив, не решилась показаться на людях в купальнике. Она лежала на шезлонге в черной майке и шортах, которые не пожелала снимать даже для того, чтобы получить ровный загар. 

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images, Instagram
    Теги:

    Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Круз Бекхэм, Ромео Бекхэм, Харпер Севен Бекхэм, Бруклин Бекхэм

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    Комментарии (3) Добавить комментарий

    • Очевидно, Виктория обросла кучей комплексов... Успешная, красивая, но несчастливая... Как по мне, то комплексует женщина в браке лишь от того, что:
      1) нелюбима
      2) считает, что муж слишком хорош для неё
      3) возрастные комплексы-типа "я старею", " у меня морщины", и т.п.
      Жаль... Уверенность всегда украшает и придаёт блеск в глазах. Думаю, разойдутся они, слишком затянулся кризис...

    • не знаю чё там у них, не знаю чё за мужик Дэвид, но красавчик невозможный! что в молодости, что сейчас, с возрастом все интереснее, типаж Шона Коннери

    • Может она линию бикини не подрихтовала?

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