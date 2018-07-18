Бекхэмы на пляже: Дэвид продемонстрировал шикарный торс, а Виктория побоялась появиться в купальнике

После очередных слухов о разладе в семье Бекхэмов Виктория и Дэвид с детьми улетели отдыхать в жаркую Хорватию, где экс-футболист демонстрировал публике свой подкачанный торс, а вот Виктория решила загорать в одежде.

1 2 3 ... 9 Семейство Бекхэмов отправилось отдыхать в жаркую Хорватию

44-летняя дизайнер Виктория Бекхэм и 43-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм регулярно проводят время вдали от дома, поэтому возможность воссоединиться у них появляется только на семейных торжествах или других важных событиях. Несмотря на очередные слухи о размолвке, недавно супруги все же решили провести время вместе и отправились в отпуск.

Дэвид и Виктория Бекхэм насладились отдыхом в жаркой Хорватии в компании своих наследников: 15-летнего Ромео, 13-летнего Круза и 7-летней Харпер. К звездному семейству присоединился и 19-летний сын знаменитостей Бруклин, который, по слухам, недавно бросил учебу в Нью-Йорке из-за тоски по родному дому.

На фотографиях, сделанных папарацци, видно, что Бекхэмы прекрасно проводили время: они купались в море и катались на водных лыжах. Пользователи Сети сразу отметили, что завершивший свою футбольную карьеру Дэвид до сих пор находится в прекрасной физической форме, демонстрируя всем отдыхающим свой подкачанный торс. А вот его супруга Виктория, напротив, не решилась показаться на людях в купальнике. Она лежала на шезлонге в черной майке и шортах, которые не пожелала снимать даже для того, чтобы получить ровный загар.