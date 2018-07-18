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    Участник «Дома-2» Илья Яббаров довел свою беременную невесту до истерики в эфире, обвинив ее в измене

    18.07.2018
    Еще недавно экс-участница «Дома-2» Дарья Осенкова заявила, что Илья Яббаров изменил с ней своей возлюбленной Алене Рапунцель. После этих новостей беременная девушка попала в больницу, а теперь она вновь оказалась в центре скандала.
    • Илья Яббаров и Алена Рапунцель
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      Илья Яббаров обвинил свою беременную возлюбленную Алену Рапунцель в измене
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    Уже несколько недель 21-летняя участница «Дома-2» Алена Рапунцель пытается пережить предательство своего возлюбленного, 32-летнего Ильи Яббарова. Однако мужчина вместо того, чтобы помириться со своей невестой, то и дело подливает масла в огонь. Герой телестройки не раз заявлял, что готов жить с любой репутацией, лишь бы поддерживать интерес телезрителей.

    Так, в недавнем выпуске «Дома-2» Яббаров обвинил свою возлюбленную в измене. Глубоко оскорбленная будущая мама не смогла сдержать эмоций, когда услышала такую несправедливость: Алена упала на землю и начала биться в истерике, рискуя вновь угодить в больницу.

    «Ты обвинил меня в измене?» — спросила девушка своего жениха. Не услышав ответа, младшая Рапунцель даже попыталась ударить обидчика, однако у нее ничего не получилось. Что интересно, успокоить взбешенную девушку не смогла ни ее мама, ни сестра, ни даже ведущая телепроекта Ольга Бузова.

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Instagram
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    Ольга Бузова

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