«В его смерти будешь виновата ты»: сестра Меган Маркл обвинила ее в бесчувственном отношении к отцу

Западные СМИ не первый день обсуждают драму в семье Меган Маркл: отец герцогини жалуется на то, что младшая дочь вычеркнула его из своей жизни. На днях эту ситуацию прокомментировала и старшая сестра экс-актрисы Саманта Грант.

1 2 3 ... 15 Сестра Меган Маркл жестко раскритиковала ее и обвинила в лицемерии

Последние два месяца были непростыми для 36-летней Меган Маркл. За несколько дней до свадьбы с принцем Гарри ее отца разоблачили журналисты зарубежных СМИ. Оказалось, что Томас Маркл продал свои постановочные фотографии за крупную сумму. Публика обрушилась с критикой на мужчину, и в последний момент он отказался лететь в Великобританию, чтобы отвести дочь к алтарю. Мистер Маркл тогда заявил, что у него серьезные проблемы со здоровьем, и ему необходима срочная операция.



Томасу, похоже, стало лучше и теперь он раздает направо и налево интервью, в которых говорит о дочери. Мужчина сетует на то, что наследница перестала отвечать на его звонки и сообщения. Он считает, что Меган несчастна после переезда в другую страну. На днях в ситуацию вмешалась и старшая сестра герцогини, 53-летняя Саманта Грант. Женщина публично обратилась к родственнице, разместив пост на своей странице в Твиттере.

«Когда ты уже обратишь внимание на родного отца? Будь настоящей женщиной и прояви гуманность. Мег, если он умрет, то вина будет на тебе!» — написала Саманта в соцсети.

Представители Кенсингтонского дворца никак не реагируют на высказывания родственников герцогини Сассекской. Такое безразличное отношение очень задевает их. Грант считает, что королевская семья ведет себя некрасиво.



«Как ты можешь посещать благотворительные мероприятия, если тебе не интересен собственный отец. Как ты вообще после этого можешь смотреть на себя в зеркало?» — никак не могла уняться старшая сестра Меган Маркл.



Как сообщают инсайдеры из окружения британской королевской семьи, Елизавета II находится на стороне Меган в этом конфликте. Монархиня считает, что герцогиня не несет ответственности за поведение отца и другой родни.