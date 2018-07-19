Певица Алена Кравец призналась, что легко может потратить до миллиона рублей в день

33-летняя Алена Кравец давно привыкла к роскошной жизни. Жена олигарха честно признается, что не привыкла ограничивать себя в чем-либо. На днях артистка рассказала журналистам о своих тратах.

1 2 3 ... 14 Алена Кравец рассказала о своей роскошной жизни на Рублевке

Еще недавно Алена Кравец регулярно становилась героиней ток-шоу, в которых жаловалась на своего мужа Руслана. Бизнесмен и певица не могли договориться об опеке над общей дочерью Даниэллой. Семейный конфликт все же удалось уладить, и Алена с Русланом сыграли повторную свадьбу.



В свежем интервью Кравец рассказала, как проходят ее будни в шикарном особняке на Рублевке, а также поведала о том, как распоряжается финансами. По словам Алены, ее день расписан буквально по минутам: ее постоянно приглашают на телевидение, предлагают принять участие в модных фотосессиях. Параллельно с этим она успевает записывать новые песни.



Несмотря на то, что у артистки есть помощницы по дому, она многое делает сама и контролирует процесс уборки. Время от времени Алена удивляет родных своими кулинарными творениями.



Кравец поведала порталу eg.ru, что не ограничивает себя в тратах. «Иной раз я могу истратить за день очень большую сумму — до миллиона рублей! Это салоны красоты, запись песен, подарки для любимой доченьки — для нее я покупаю все самое-самое лучшее!» — заявила знаменитость. Алена сразу же добавила, что бывают и такие дни, когда она вообще ничего не приобретает.

