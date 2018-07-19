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    Певица Алена Кравец призналась, что легко может потратить до миллиона рублей в день

    19.07.2018
    33-летняя Алена Кравец давно привыкла к роскошной жизни. Жена олигарха честно признается, что не привыкла ограничивать себя в чем-либо. На днях артистка рассказала журналистам о своих тратах.

    Еще недавно Алена Кравец регулярно становилась героиней ток-шоу, в которых жаловалась на своего мужа Руслана. Бизнесмен и певица не могли договориться об опеке над общей дочерью Даниэллой. Семейный конфликт все же удалось уладить, и Алена с Русланом сыграли повторную свадьбу.

    В свежем интервью Кравец рассказала, как проходят ее будни в шикарном особняке на Рублевке, а также поведала о том, как распоряжается финансами. По словам Алены, ее день расписан буквально по минутам: ее постоянно приглашают на телевидение, предлагают принять участие в модных фотосессиях. Параллельно с этим она успевает записывать новые песни.

    Несмотря на то, что у артистки есть помощницы по дому, она многое делает сама и контролирует процесс уборки. Время от времени Алена удивляет родных своими кулинарными творениями.

    Кравец поведала порталу eg.ru, что не ограничивает себя в тратах. «Иной раз я могу истратить за день очень большую сумму — до миллиона рублей! Это салоны красоты, запись песен, подарки для любимой доченьки — для нее я покупаю все самое-самое лучшее!» — заявила знаменитость. Алена сразу же добавила, что бывают и такие дни, когда она вообще ничего не приобретает.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram

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    Комментарии (16) Добавить комментарий

    • 38-летняя вообще-то

    • С 85 го она видно же

    • А почему она в парике постоянно?своих волос совсем что ли нет?)

    • Опяяяять эта тягомотная баба.

    • Ясно,как говорится, пир во время чумы

    • Читаю такие заголовки и первая мысль - уехать из этого Мордора, как только появится возможность. Ну как можно так издевательски, на открытых интернет-площадках с/с/ать нищему населению в глаза?!?!? До миллиона в день эта кукла потратить может. А мне, работающему человеку, на сметану досыта не хватает из-за смешной з/пл. Какое пидо/р/а/стическое общество..

    • Ясное дело, если идёшь в тратить в сегмент категории люкс, где от 50-100 тысяч всё минимум, то легко потратить миллион, не набирая кучи покупок и услугБерет столько же, сколько другие в масс-маркет, просто уены другие.

    • Гость

      Ясное дело, если идёшь в тратить в сегмент категории люкс, где от 50-100 тысяч всё минимум, то легко потратить миллион, не набирая кучи покупок и услугБерет столько же, сколько другие в масс-маркет, просто уены другие.

      *цены другие

    • Живет с тираном в золотой клетке, он ей вырватся не дает, пасет даже после развода...нашлаб себе как Жукова...а то старая гвардия многие такие, мажоры попроще

    • Гость

      Читаю такие заголовки и первая мысль - уехать из этого Мордора, как только появится возможность. Ну как можно так издевательски, на открытых интернет-площадках с/с/ать нищему населению в глаза?!?!? До миллиона в день эта кукла потратить может. А мне, работающему человеку, на сметану досыта не хватает из-за смешной з/пл. Какое пидо/р/а/стическое общество..

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