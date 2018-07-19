«Девять месяцев находилась в каком-то аду»: Седокова рассказала о борьбе за дочь и объяснила, почему долго не говорила о том, что происходит

35-летняя певица Анна Седокова дала интервью, в котором откровенно рассказала о страхах, переживаниях и судебных тяжбах с бизнесменом Максимом Чернявским за право опеки над младшей дочерью Моникой.

1 2 3 ... 12 Анна Седокова откровенно рассказала о конфликте с бывшим мужем из-за опеки над дочерью

Ни для кого не секрет, что Анна Седокова в последние месяцы оказалась в очень непростой ситуации. Певица и ее бывший муж, бизнесмен Максим Чернявский, не могу поделить опеку над дочерью Моникой. А пару недель назад стало известно, что Максим пытался через суд полностью лишить Седокову родительских прав.

По словам исполнительницы, сейчас они с бывшим мужем пришли к соглашению — девочка будет проживать с отцом в США, но Анна сможет ее навещать. Правда, после всего пережитого артистка до сих пор не может прийти в себя. Не видеть малышку почти год было очень тяжело.

«Девять месяцев находилась в каком-то аду, не побоюсь этого слова. Мне было до безумия страшно! Но люди уже не понимали, почему со мной все время нет Моники. Сейчас говорю это — и реву уже. Мне писали: «Ты бросила дочь! Ты отдала ее папе. Ты плохая мать»… А я не могла рассказать, что ситуация сложная, что так вышло. Хотя при этом мне хотелось кричать от боли! Было ощущение, что части твоего тела больше нет с тобой», — откровенно рассказала Седокова в интервью «Телепрограмме».

Певица так тяжело переживала расставание с дочерью и постоянные суды, что однажды во время интервью у нее случился нервный срыв, и она проговорилась. По словам Анны, в тот момент она поняла, что больше не может сдерживать всю боль, которая была внутри нее.

Сейчас, по заверениям артистки, она чувствует себя уже намного лучше. Певица даже создала отдельную группу в Телеграмме, в которой общаются женщины с похожими ситуациями. Там они делятся опытом, советами и, разумеется, поддерживают друг друга.

Также Седокова призналась, что до сих пор не может найти этому объяснение тому, что Максим Чернявский пытается забрать ребенка,:

«Я до сих пор не нашла ответа на этот вопрос. А еще больше я не понимаю, куда уходит любовь? Знаете, у нас же были безумные чувства! Мы очень любили друг друга. Но в какой-то момент количество боли, которую люди причиняют друг другу, трансформирует эти чувства в ненависть, в желание обидеть и задеть».

Кроме того, Анна заявила, что ее совсем не больно оттого, что придется платить алименты на содержание Моники. По ее мнению, с помощью этого глупого жеста ее бывший муж решил просто унизить певицу:

«Он или его адвокаты зачем-то решили унизить меня таким путем. Но неужели непонятно, что они таким образом унизили непосредственно самого Максима?».

Впрочем, зла на бизнесмена Анна Седокова держать не намерена. По ее словам, она всегда пытается сохранить хорошие и теплые отношения с бывшими. А все потому, что исполнительница не хочет допустить того, чтобы ссоры хоть как-то негативно отразились на ее детях. «И, как бы ни завершился сейчас наш конфликт с Максимом, я все равно буду каждый день говорить Монике, что у нее лучший папа в мире», — подытожила певица.

Напомним, что Анны Седоковой есть 13-летняя дочь Алина от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича. Кроме 7-летней Моники, певица также воспитывает годовалого сына Гектора. С отцом маленького мальчика, сыном российского предпринимателя Артема Комарова, она познакомилась на Премии RU.TV. Их роман тоже продлился недолго.