Наталья Рудова отдыхает во Франции с сыном российского миллиардера, который младше ее на 16 лет

35-летняя актриса Наталья Рудова не любит рассказывать подписчикам о личной жизни. Однако недавно она сделала исключение, опубликовав в своем микроблоге снимки с отдыха, на который она отправилась в компании 19-летнего наследника владельца компании «РЕСО-Гарантия».

1 2 3 ... 10 Наталья Рудова не любит рассказывать подписчикам о своей личной жизни

Наталье Рудовой часто приписывают романы с самыми завидными женихами отечественного шоу-бизнеса, однако девушка предпочитает хранить свою личную жизнь за семью замками. Она часто делится с поклонниками деталями путешествий и кадрами со съемок, но о своих любовных похождениях актриса предпочитает не распространяться.

Недавно в Сети появились слухи о том, что у популярной блондинки завязался роман с наследником владельца компании «РЕСО-Гарантия» Сергеем Саркисовым. О молодом человеке известно достаточно мало: он учится в МГИМО, работает в компании своего отца и тесно общается со многими медийными личностями.

Внимательные пользователи Сети обратили внимание на то, что актриса и студент часто появлялись на одних и тех же мероприятиях, а недавно были замечены вместе на отдыхе во Франции, где посетили концерт Бейонсе. Что интересно, под совместной фотографией с 19-летним Саркисовым 35-летняя Рудова закрыла комментарии, а снимок дополнила изображением солнца. Помимо сына бизнесмена и актрисы на фото также появилась модель Анастасия Решетова.