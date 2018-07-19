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    Наталья Рудова отдыхает во Франции с сыном российского миллиардера, который младше ее на 16 лет

    19.07.2018
    35-летняя актриса Наталья Рудова не любит рассказывать подписчикам о личной жизни. Однако недавно она сделала исключение, опубликовав в своем микроблоге снимки с отдыха, на который она отправилась в компании 19-летнего наследника владельца компании «РЕСО-Гарантия».

    Наталье Рудовой часто приписывают романы с самыми завидными женихами отечественного шоу-бизнеса, однако девушка предпочитает хранить свою личную жизнь за семью замками. Она часто делится с поклонниками деталями путешествий и кадрами со съемок, но о своих любовных похождениях актриса предпочитает не распространяться.

    Недавно в Сети появились слухи о том, что у популярной блондинки завязался роман с наследником владельца компании «РЕСО-Гарантия» Сергеем Саркисовым. О молодом человеке известно достаточно мало: он учится в МГИМО, работает в компании своего отца и тесно общается со многими медийными личностями.

    Внимательные пользователи Сети обратили внимание на то, что актриса и студент часто появлялись на одних и тех же мероприятиях, а недавно были замечены вместе на отдыхе во Франции, где посетили концерт Бейонсе. Что интересно, под совместной фотографией с 19-летним Саркисовым 35-летняя Рудова закрыла комментарии, а снимок дополнила изображением солнца. Помимо сына бизнесмена и актрисы на фото также появилась модель Анастасия Решетова.

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Instagram
    Теги:

    Наталья Рудова, Федор Смолов, Анастасия Решетова

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