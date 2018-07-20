«Петь не умеют»: Земфира набросилась с критикой на Гречку и Монеточку

20-летняя Монеточка и 18-летняя Гречка — чуть ли не самые обсуждаемые певицы сегодня. У обеих девушек свой неповторимый стиль, благодаря чему они уже успели обзавестись огромным количеством поклонников. Впрочем, творчество Елизаветы Гырдымовой и Анастасии Ивановой (настоящие имена Монеточки и Гречки) нравится далеко не всем их старшим коллегам.
«Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит, в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр — тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь», — написала знаменитость, пожелав при этом удачи обеим девушкам.
Многие поклонники Земфиры решили, что она несправедлива к начинающим исполнительницам. К тому же интернет-пользователи не поняли, зачем артистка стала обсуждать внешность девушек, ведь это никак не связано с их вокальными данными. Позже исполнительница хита «Хочешь» добавила, что извиняться ей не за что, и через пару лет она с радостью обсудит молодых артисток.