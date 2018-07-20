Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    «Петь не умеют»: Земфира набросилась с критикой на Гречку и Монеточку

    20.07.2018
    19 июля Земфира разместила на своих официальных страницах в соцсетях один и тот же пост, в котором критиковала творчество молодых популярных исполнительниц, — Монеточки и Гречки. Публикации вызвали широкий общественный резонанс, и далеко не все поклонники 41-летней певицы поняли ее поступок.

    20-летняя Монеточка и 18-летняя Гречка — чуть ли не самые обсуждаемые певицы сегодня. У обеих девушек свой неповторимый стиль, благодаря чему они уже успели обзавестись огромным количеством поклонников. Впрочем, творчество Елизаветы Гырдымовой и Анастасии Ивановой (настоящие имена Монеточки и Гречки) нравится далеко не всем их старшим коллегам.

    На днях певица Земфира жестко раскритиковала обеих поп-звезд. На своих страницах в Фейсбуке и «Вконтакте» она опубликовала один и тот же пост, в котором рассуждала о талантах юных артисток.

    «Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит, в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр — тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь», — написала знаменитость, пожелав при этом удачи обеим девушкам.

    Многие поклонники Земфиры решили, что она несправедлива к начинающим исполнительницам. К тому же интернет-пользователи не поняли, зачем артистка стала обсуждать внешность девушек, ведь это никак не связано с их вокальными данными. Позже исполнительница хита «Хочешь» добавила, что извиняться ей не за что, и через пару лет она с радостью обсудит молодых артисток.   

    Перейти к обсуждению 12


    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram, Starface
    Теги:

    Земфира, Рената Литвинова

    Реклама

    Комментарии (12) Добавить комментарий

    • И правильно сказала, какие-то ниочемные певуны пошли.

    • посмотрела сейчас эту "гречку" - ... короче все правильно Земфира написала, она не то, что неформальная, она просто тупо немытая, нечесаная, неопрятная - как внешне, так и в вокале - подвывает как нетрезвая...

    • Зефир выступил против Гречки и Монеточки:)))))) А по теме если, Пусть Земфира на свою внешность посмотрит сначала. Очень некрасиво прошлась.

    • Гость

      посмотрела сейчас эту "гречку" - ... короче все правильно Земфира написала, она не то, что неформальная, она просто тупо немытая, нечесаная, неопрятная - как внешне, так и в вокале - подвывает как нетрезвая...

      Вы прям Земфиру описали. Неформальная, нечесанная, неопрятная, непромытая. Еще и разговаривать не умеет, мекает, бекает, двух слов связять не может. Впрочем, тексты песен соответствующие, как у акынов, набор слов без содержания. Единственое что есть у Земфиры - музыкальность и качественная оранжировка песен. Но, не внешность и не тексты.

    • Считаю Земфиру переоцененной певицей, но она полностью права насчет этих двух. Очень смешно, когда шепелявую шептунью называют "талантливой певицей" и "новым голосом поколения".

    • Внешность у всех троих не айс))) и песни ни одной не нравятся, Но у Земфиры хоть голос есть, в отличие от этих

    • Гость

      Зефир выступил против Гречки и Монеточки:)))))) А по теме если, Пусть Земфира на свою внешность посмотрит сначала. Очень некрасиво прошлась.

      Она красивее их обеих, вместе взятых.

    • Поступок некрасивый. Но по факту она высказала вслух то, что давно на уме у людей...

    • По моему, это слова Литвиновой, а не Земфиры. Они ей больше подойдут: она и по внешности чужой пройдется и по всему остальному

    • Гость

      Вы прям Земфиру описали. Неформальная, нечесанная, неопрятная, непромытая. Еще и разговаривать не умеет, мекает, бекает, двух слов связять не может. Впрочем, тексты песен соответствующие, как у акынов, набор слов без содержания. Единственое что есть у Земфиры - музыкальность и качественная оранжировка песен. Но, не внешность и не тексты.

      Ну конечно, куда ей со своими текстами до "бомжующей возле трасс" девки, у которой "нет монет", зато есть автотюн и продакшен с многослойным наложением. Чтобы хоть как-то облагородить ее писклявый шепоток))))

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.