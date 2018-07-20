Милана Кержакова заявила, что в Таиланде лечится не от наркозависимости, а решает проблемы в браке

Вот уже несколько недель интернет-пользователи следят за развитием конфликта между Миланой и Александром Кержаковыми. Сначала супруга футболиста обвиняла мужа в краже их общего ребенка и изменах, а теперь просит у него прощения и признается в наркозависимости и проблемах с психикой.
На днях Милана сообщила в Инстаграме, что по совету мужа отправилась в Таиланд, чтобы «восстановиться после всех происшествий подальше от нашего шумного социума». Поклонники, увидев пейзаж, на фоне которого позировала девушка, сразу же предположили, что она решила лечиться в той же клинике, что и Дана Борисова.
Вечером 19 июля в интервью журналу «Стархит» Милана Кержакова опровергла эту информацию. «Работаю здесь с психологом по семейным отношениям. Хотим с Сашей восстановить семью. Но это не клиника Даны Борисовой», — прокомментировала дочь Вадима Тюльпанова.
Напомним, не так давно Милана Кержакова призналась в злоупотреблении запрещенными веществами, что стало причиной ее конфликта с мужем и разлуки с сыном. Девушка собиралась отправиться на реабилитацию, чтобы восстановить семью.
достали , всех этих наркоманок да разведёнок лечат,помогают всем миром,они прямо в очереди стоят у телеканалов что-ли?А какие у них на счетах деньги!!!!!!Начиная цымбалюк,борисовой и т.д и т.п.Закройте их в психушку на всю оставшуюся жизнь(если у них осталось) или мы не можем без них жить?Лучше помогать лечить больных детей.Вообще-то сбор денег тоже у телеканалов сомнительное дельце как с фрисками.