Милана Кержакова заявила, что в Таиланде лечится не от наркозависимости, а решает проблемы в браке

По совету мужа Милана Кержакова на днях отправилась в Таиланд. Поклонники девушки предположили, что она лечится от наркозависимости в той же клинике, что и Дана Борисова, однако сама Кержакова поспешила опровергнуть эту информацию.

1 2 3 ... 13 Милана Кержакова прокомментировала свою поездку в Таиланд

Вот уже несколько недель интернет-пользователи следят за развитием конфликта между Миланой и Александром Кержаковыми. Сначала супруга футболиста обвиняла мужа в краже их общего ребенка и изменах, а теперь просит у него прощения и признается в наркозависимости и проблемах с психикой.



На днях Милана сообщила в Инстаграме, что по совету мужа отправилась в Таиланд, чтобы «восстановиться после всех происшествий подальше от нашего шумного социума». Поклонники, увидев пейзаж, на фоне которого позировала девушка, сразу же предположили, что она решила лечиться в той же клинике, что и Дана Борисова.



Вечером 19 июля в интервью журналу «Стархит» Милана Кержакова опровергла эту информацию. «Работаю здесь с психологом по семейным отношениям. Хотим с Сашей восстановить семью. Но это не клиника Даны Борисовой», — прокомментировала дочь Вадима Тюльпанова.



Напомним, не так давно Милана Кержакова призналась в злоупотреблении запрещенными веществами, что стало причиной ее конфликта с мужем и разлуки с сыном. Девушка собиралась отправиться на реабилитацию, чтобы восстановить семью.

