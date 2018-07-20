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    Анна Седокова наконец встретилась с дочкой и с размахом отметила ее день рождения

    20.07.2018
    На днях Анна Седокова прилетела в Киев. Как выяснилось позже, певица посетила родной город, чтобы встретиться с дочерью Моникой и отпраздновать ее день рождения.

    Несколько месяцев Анна Седокова боролась с бывшим мужем Максимом Чернявским за право опеки над их общей дочерью Моникой. Все время, пока стороны пытались урегулировать конфликт, девочка жила в США с отцом. Видеться с ребенком Седокова могла только в Лос-Анджелесе и только в присутствии надзирателя.

    Не так давно певице и бизнесмену все-таки удалось найти компромисс — бывшие супруги подписали мировое соглашение, согласно которому опека над Моникой теперь делится пополам. Впрочем, жить девочка будет все-таки в Америке, однако Седоковой разрешено ее навещать.

    Вдобавок Анна будет выплачивать Чернявскому алименты на содержание общего ребенка.

    Подписание соглашения сильно упростило жизнь Анне Седоковой. На днях певица смогла отпраздновать вместе с Моникой ее день рождения. В честь семилетия девочки в Киеве был устроен волшебный детский праздник.

    Судя по сторис в Инстаграме Седоковой, темой вечеринки стали диснеевские мультфильмы. С маленькими гостями работали аниматоры, переодетые в сказочных персонажей. Детям показывали фокусы и шоу с паром. Вместе с Анной, Моникой и ее друзьями на празднике присутствовал младший сын певицы Гектор.

    В день рождения дочери, 19 июля, Анна также опубликовала трогательный пост в Инстаграме, дополнив его фотографией, сделанной во время второй беременности. «7 лет назад в мою жизнь пришла невероятная девочка. Мы назвали ее Моника, и точно знали, что ее жизнь будет наполнена любовью! А она научила любить меня! И никогда не сдаваться. Бороться за самое важное и никогда не вешать нос!» — написала артистка.

    Седокова добавила, что будет стараться делать все для счастья дочери. Поклонники Анны присоединились к поздравлениям и пожелали ее детям счастья и здоровья. 

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    Текст: Ксения Воронцова Фото: Instagram
    Теги:

    Анна Седокова, Конфликт Анны Седоковой и Максима Чернявского из-за дочери

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    Комментарии (5) Добавить комментарий

    • Какие красивые у нее дети!!!!

    • Зачем высовывать язык на каждой фотке???? Мода такая, веяния инстаграмма ? Куда мы катимся , ещё и детей этому научила

    • она ему еще и алименты должна платить? ну это пи...ц товарищи.

    • Гость

      Зачем высовывать язык на каждой фотке???? Мода такая, веяния инстаграмма ? Куда мы катимся , ещё и детей этому научила

      Там в голове ничего нет. У нее лицо неандертальца - нависшие надбровные дуги, лоб нависший, скулы... губени тоже признак неандертальца...

    • Какие у нее хорошенькие детки! Она создана для материнства, не то что некоторые по дцать безуспешных попыток ЭКО. Что ж ей так не везет на "мужей".

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