Анна Седокова наконец встретилась с дочкой и с размахом отметила ее день рождения

На днях Анна Седокова прилетела в Киев. Как выяснилось позже, певица посетила родной город, чтобы встретиться с дочерью Моникой и отпраздновать ее день рождения.

1 2 3 ... 13 Анна Седокова встретилась с дочерью на ее дне рождения в Киеве

Несколько месяцев Анна Седокова боролась с бывшим мужем Максимом Чернявским за право опеки над их общей дочерью Моникой. Все время, пока стороны пытались урегулировать конфликт, девочка жила в США с отцом. Видеться с ребенком Седокова могла только в Лос-Анджелесе и только в присутствии надзирателя.



Не так давно певице и бизнесмену все-таки удалось найти компромисс — бывшие супруги подписали мировое соглашение, согласно которому опека над Моникой теперь делится пополам. Впрочем, жить девочка будет все-таки в Америке, однако Седоковой разрешено ее навещать.

Вдобавок Анна будет выплачивать Чернявскому алименты на содержание общего ребенка.

Подписание соглашения сильно упростило жизнь Анне Седоковой. На днях певица смогла отпраздновать вместе с Моникой ее день рождения. В честь семилетия девочки в Киеве был устроен волшебный детский праздник.



Судя по сторис в Инстаграме Седоковой, темой вечеринки стали диснеевские мультфильмы. С маленькими гостями работали аниматоры, переодетые в сказочных персонажей. Детям показывали фокусы и шоу с паром. Вместе с Анной, Моникой и ее друзьями на празднике присутствовал младший сын певицы Гектор.



В день рождения дочери, 19 июля, Анна также опубликовала трогательный пост в Инстаграме, дополнив его фотографией, сделанной во время второй беременности. «7 лет назад в мою жизнь пришла невероятная девочка. Мы назвали ее Моника, и точно знали, что ее жизнь будет наполнена любовью! А она научила любить меня! И никогда не сдаваться. Бороться за самое важное и никогда не вешать нос!» — написала артистка.



Седокова добавила, что будет стараться делать все для счастья дочери. Поклонники Анны присоединились к поздравлениям и пожелали ее детям счастья и здоровья.