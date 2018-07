Влиятельные враги, плохой пиар и лишний вес: почему Тэйлор Свифт стремительно падает со звездного Олимпа

В не столь отдаленном прошлом Тэйлор Свифт возглавляла списки самых высокооплачиваемых и популярных певиц в мире. Многие селебы гордились дружбой с ней, а горе-бойфренды старались уходить максимально красиво, чтобы не стать главным героем нового суперхита. Пару лет назад все в корне изменилось: артистка добровольно ушла в тень, из которой до сих пор не может выбраться. Что же произошло?

1 2 3 ... 25 Последнее время Тэйлор Свифт преследуют неудачи в профессиональном плане

В свои 28 лет Тэйлор Свифт успела сделать головокружительную карьеру: она выпустила шесть успешных альбомов, заработала огромное количество престижных наград за вклад в поп-культуру, включая десять «Грэмми», неоднократно попадала в Книгу рекордов Гиннесса и возглавляла всевозможные списки авторитетного журнала Forbes — она становилась и самой высокооплачиваемой певицей в мире, и самой влиятельной персоной. Эта эпопея продолжалась до середины 2016 года, а потом знаменитость, некогда лично приглашавшая папарацци, чтобы похвастаться крутым аутфитом и модельными ногами, совсем исчезла из поля зрения.



Поклонники Свифт были уверены, что затишье будет недолгим, и отнеслись к ее «исчезновению» с пониманием — все-таки за короткий период времени она пережила сразу два болезненных расставания с бойфрендами. Перерыв затянулся на год с лишним. Тэйлор была уверена, что публика соскучилась по ней, и камбэк будет непременно очень громким.

Но ее возвращению не обрадовались даже самые преданные поклонники, прозвавшие себя «свифтис».

Почему Тэйлор Свифт больше не может претендовать на лавры самой крутой певицы современности и другие селебрити не хотят иметь с ней ничего общего? Woman.ru рассказывает о стремительном падении кумира миллионов тинейджеров с музыкальной вершины.

Принцесса была ужасная

Тэйлор Свифт начала покорять музыкальную сцену США в середине нулевых. Хрупкая девушка с миловидным лицом и романтичными кудрями тут же полюбилась публике. Образ девчонки из соседнего двора, которая под гитару исполняет лирические композиции и грезит о встрече с прекрасным принцем, оказался попаданием в точку.

Милашка Тэйлор собирала целые стадионы, а каждая ее песня становилась хитом.

Главной фишкой Свифт оказались даже не ее композиции, а необычайная приближенность к поклонникам. Тэйлор с легкостью находила друзей среди своей фанатской базы — устраивала вечеринки для них, на которых, разумеется, и сама появлялась, дарила подарки, оплачивала дорогостоящее обучение в университетах мечты и навещала тех, кто болен. Публика боготворила артистку и сравнивала чуть ли не с ангелом, спустившимся с небес. Тогда мало кто догадывался, что в этом подозрительно тихом омуте водятся черти, да еще какие…

В нулевых Тэйлор Свифт придерживалась образа «девчонки с соседнего двора», за что и полюбилась подросткам

О том, что характер у Тэйлор не такой уже и простой, стало ясно еще в начале ее карьеры. У доброй и привлекательной девушки почему-то совсем не складывалась личная жизнь: большинство бойфрендов, которых, по слухам, вообще нанимали за солидный гонорар, сбегали от нее спустя всего пару месяцев отношений. Молодые люди горько жалели о том, что вообще связались с артисткой. Всем своим бывшим она посвящали песни, в которых рассказывала о пережитой боли. В отрицательных героях оказывались вроде бы и неплохие парни — экс-солист поп-группы OneDirection Гарри Стайлс, актер Джейк Гилленхаал, певец Джо Джонас и многие другие.



В 2012 году певица порвала с кантри-музыкантом Джоном Майером. Расставание вдохновило на новый трек — Dear John. В отличие от других парней, артист не стал молчать и заявил, что Свифт некрасиво поступила с ним.



«Она меня публично унизила, а ведь я этого совсем не заслужил. Ее подлый поступок причинил мне боль. Даже не удосужилась позвонить или хотя бы написать сообщение и предупредить, что собирается меня “очернить”. На мой взгляд, она пишет откровенно слабые тексты. Я понимаю, что она суперзвезда, но выезжать за счет оскорбления других людей как-то неправильно», — рассказал Майер в интервью журналу Rolling Stone.



Тэйлор нашла способ оправдаться: она утверждала, что Джон принял все слишком близко к сердцу, и песня была на самом деле не о нем. Ее фанаты, конечно же, купились и начали поливать грязью артиста, который посмел дерзко высказаться об их любимице.

Обиду не прощу!

До поры до времени Свифт все сходило с рук, ведь она мастерски строила из себя невинную овечку. В 2014-м она записала очередной «дисс» — на этот раз под раздачу попала не бойфренд-подлец, а коллега. Композицию Bad Blood Свифт посвятила своей заклятой подруге Кэти Перри, которая в свое время тоже встречалась с Джоном Майером. Поначалу ходили слухи, что у селебов возникла неприязнь из-за того, что они не смогли поделить мужчину. Но вскоре выяснилось, что ситуация намного прозаичнее: танцоры, которых артисты нанимают через агентство, предпочли сотрудничать с Перри. Свифт рвала и метала — он утверждала, что из-за этого чуть не сорвалось ее мировое турне.



«Я годами не могла понять, дружим мы или нет. Она всегда была мила со мной на музыкальных церемониях. А потом я поняла, что мы самые настоящие враги! Она ужасно поступила по отношению ко мне. Дело было даже не в парне — это касалось бизнеса. Она явно хотела испортить мне гастроли. Теперь мне приходится избегать ее», — рассказывала артистка о своем конфликте с коллегой, не называя ее имени. Когда вышел новый трек Свифт, все догадались, о ком шла речь.

В 2014 году Тэйлор Свифт в пух и прах разругалась с Кэти Перри

Перри долгое время никак не реагировала на эту ситуацию, но потом заявила, что никакой неприязни к Свифт не испытывает и все сложилось, как сложилось, не по ее вине — танцоры сами вольны выбирать, с кем им работать. Ей пришлось и оправдываться за пару своих песен, которые интернет-пользователи посчитали ответом Тэйлор.

Кэти неоднократно говорила о том, что мечтает закончить «холодную войну» с поп-артисткой, но та призыв к миру игнорировала и продолжала строить из себя униженную и оскорбленную.

Такой же тактики исполнительница композиции We Are Never Ever Getting Back Together придерживалась и в конфликте с Канье Уэстом. В 2009 году эксцентричный артист выбежал на сцену во время вручения премии MTV Video Awards и заявил, что награду за лучшее видео следовало бы отдать Бейонсе, а не Тэйлор Свифт. Рэпер много раз публично извинялся и называл свой поступок глупым и необдуманным. Однако его молодая коллега по сцене продолжала дуться. Через время Тэйлор заявила, что простила Канье. Как оказалось, обиду она не забыла.



То, что Свифт продумывает дерзкий план мести, стало понятно, когда журналисты Vanity Fair во время интервью обнаружили у нее дома фотографию того самого унизительного момента. Снимок был в рамке, которая стояла на самом видном месте. На публике же певица делала вид, что и не вспоминает неприятный инцидент. В 2015-м Тэйлор обняла Канье на «Грэмми», и все поверили, что отношения между ними действительно наладились. Перемирие оказалось недолгим…



В феврале 2016 году Уэст представил свою новую композицию под названием Famous. В песне упоминается и его давняя знакомая. «Думаю, мы c Тэйлор могли бы переспать / Почему? Я сделал эту с*** знаменитой», — говорилось в новом творении эпатажного музыканта. Канье утверждал, что Тэйлор обо всем прекрасно знала и дала согласие на упоминание своего имени. Однако пиар-директор артистки говорил, что рэпер никого ни о чем не спрашивал.

У певицы сложные отношения с Канье Уэстом, после того как он публично унизил ее на церемонии MTV Video Awards

Через несколько дней после выхода композиции в Лос-Анджелесе прошла очередная премия «Грэмми». Свифт победила в категории «альбом года» и в ходе торжественной речи резко высказалась о поступке Уэста. «Всегда найдутся подлые люди, которым захочется нажиться на вашем успехе», — произнесла она со сцены. Но это еще не конец истории: чтобы окончательно добить Тэйлор, Канье снял в своем видео ее обнаженную восковую копию.



В июле 2016-го к битве подключилась и жена Канье Уэста. Ким Кардашьян дала разгромное интервью журналу GQ: «Не понимаю, почему на моего мужа вылилось столько д*****. Он все сделал так, как было оговорено с ее командой. Самое забавное, что во время их телефонного разговора Свифт сказала, что собирается одурачить журналистов, имитируя ярость».

Судя по всему, Тэйлор заигралась. Она начала публично оскорблять Канье и говорила, что отныне будет общаться с ним только через адвокатов.

Завершилось все тем, что терпение Ким лопнуло, и она выложила запись телефонного разговора в Snapchat. Выяснилось, что певица действительно давала согласие на упоминание своего имени в композиции. Несмотря на неоспоримые доказательства, Свифт не сдавалась — она говорила, что Уэст жестоко обманул ее, да и запись, выложенная Кардашьян, — фейк. В этой войне не оказалось ни победителей, ни проигравших, но после нее пользователи Сети навсегда изменили свое отношение к Тэйлор Свифт — вчерашнюю принцессу быстро возвели в ранг стерв.

Притворись моим парнем

Запутанная личная жизнь всеобщей любимицы всегда вызывала множество вопросов. Романы Тэйлор в среднем продолжались два-три месяца. В том, что отношения не сложились, артистка всегда обвиняла своих бойфрендов. Дольше всех продержался диджей Кельвин Харрис.



Поговаривали, что музыкант даже подумывал о женитьбе. Однако весной 2016-го прошел слух, что Свифт изменяет артисту. Пользователи Сети решили, что таким образом селебы решили пропиариться, чтобы удержать интерес публики. Но вскоре стало ясно, что у пары действительно произошла размолвка. «Кельвин давно подозревал, что у Тэйлор еще кто-то есть. Он пытался выяснить, кто же “третий лишний” в их отношениях. Он не смог смириться с тем, что любимая девушка обманывает его», — говорил порталу E! Online инсайдер из окружения диджея.



Любвеобильная певица и не думала оплакивать неудавшийся роман. Через пару недель она начала появляться на публике с другим мужичиной, кандидатом на роль Джеймса Бонда в культовой ленте Томом Хиддлстоном. Актер, который широкой публике известен разве что по роли Локи в «Мстителях», мечтал, чтобы о нем заговорили. Да и Свифт были выгодны эти отношения: ей не хотелось строить их себя уязвленную брошенную девушку. В том, что этот союз — чистой воды пиар, никто и минуты не сомневался. Достаточно было того, что пару чуть ли не каждый день фотографировали папарацци, которых Тэйлор всегда приглашала на свидания.

В роман Тома Хиддлстона и Тэйлор Свифт никто не верил

После месяца отношений британский актер уже публично признавался американской певице в любви. На праздновании Дня независимости США Хиддлстон вовсю фотографировался со своей девушкой и ее подругами. Это было бы даже мило, если бы артист, претендующий на серьезную роль, не надел майку с надписью «Я люблю Тэйлор Свифт». После этого поступка журналисты начали высмеивать Тома. Подключились и создатели фильмов про Бонда, заявившие, что никогда и не рассматривали его кандидатуру, — мол, весь «хайп» был создан исключительно пользователями Сети.

На протяжении всего лета 2016 года Свифт и Хиддлстон играли в любовь — они будто и не обращали внимания на все неприятные сплетни, которые ходили о них.

Тома называли альфонсом, который живет за счет девушки-американки, но его это, похоже, не сильно смущало. Ходили слухи, что актера и певицу связывает лишь контракт: Тэйлор якобы заплатила Тому крупную сумму, чтобы он притворялся ее бойфрендом. Анонимные источники сообщили порталу The Cut, что Хиддлстон был нанят только для того, чтобы отвлекать Свифт от конфликта с Кардашьян и Уэстом.



К сентябрю курортный роман закончился. После разрыва Том дал интервью, в котором косвенно подтвердил, что отношения с Тэйлор были фейковыми. «Мы всех переиграли», — заявил англичанин. Поклонники Свифт, среди которых в основном девочки-подростки, были разочарованы, узнав, что их кумир встречается с парнями только ради паблисити. Не выдержав давления со стороны прессы, недоброжелателей и даже обозлившихся вдруг фанатов, артистка неожиданно пропала из виду…

Теперь другая

Когда все страсти поутихли, Свифт вместе со своей командой начала разрабатывать новый имидж. Девушка нашла бойфренда, и вновь англичанина. Она влюбилась в малоизвестного актера Джо Элвина. Впрочем, хейтеры утверждают, что никаких взаимных симпатий тут нет — парень был нанят. Окружение Тэйлор постоянно распространяло слухи о ней, чтобы подогреть интерес общественности. Говорили, что артистка устала от своей популярности и делает все, чтобы пресса не вмешивалась в ее отношения с возлюбленным. Кроме того, было анонсировано и громкое возвращение…

На протяжении 10 месяцев Тэйлор вообще никто не видел на публике.

Поклонники конспирологических теорий даже заговорили о том, что артистка за это время успела родить ребенка! Небылица многим показалась не такой уж и неправдоподобной: когда Свифт наконец вновь начала мелькать в свете, все заметили, что она сильно поправилась. Масштабы «трагедии» удалось оценить только тогда, когда поп-звезда вернулась на сцену, но обо всем по порядку.



В конце ноября 2017 года знаменитость выпустила свой шестой по счету альбом Reputation. Несмотря на негативные отзывы, пластинка довольно успешно продавалась. Поклонники творчества певицы отметили, что ее стиль изменился — она перестала быть той романтичной девушкой, которая еще не так давно пела о любви. Свифт представила публике и клип на композицию Look What You Made Me Do. На видео она сидит в ванной, усыпанной драгоценными камнями. Пользователи Сети решили, что таким образом Тэйлор попыталась задеть Ким Кардашьян, которую в 2016-м ограбили в Париже. Как несложно догадаться, этот выпад никто не оценил, и Тэй обвинили в жестокости.



Зимой того же года Свифт наконец вернулась на сцену. Некогда тонкой и звонкой артистке с трудом удавалось исполнять танцевальные номера. Поговаривают, что знаменитость забыла о диетах и вообще запустила себя из-за того, что на нее ополчились чуть ли не все мировые СМИ. Она начала налегать на фастфуд и мучное, когда записывала новый альбом, который должен был утереть нос всем обидчикам. Пластинка, как известно, оказалась не самой успешной.

В последнее время артистка сильно поправилась

Аппетитные формы Свифт наверняка нравятся ее возлюбленному, но поклонники были разочарованы тем, как изменилась ее фигура. Многие даже передумали покупать билеты на ее шоу: во-первых, их стоимость сильно выросла по сравнению с предыдущими годами, во-вторых, мало кто хочет смотреть концерт поп-исполнительницы, которой тяжело передвигаться по сцене.



План яркого возвращения с треском провалился. Вместо комплиментов Тэйлор все чаще стала получать колкие комментарии в свой адрес — ей даже пришлось ограничивать возможность подписчиков в Инстаграме делиться своим мнением к новым постам.



Сегодня Тэйлор Свифт не попадает в списки инфлюенсеров. Многие поклонники сами собой отсеялись, когда поняли, что их любимица совсем не такая милашка, какой все это время старалась казаться. От знаменитости отвернулись и ее друзья, которые еще пару лет назад были только рады засветиться у нее в клипах. В лучшие времена с Тэйлор общались Карли Клосс, Кара Дельвинь и другие селебрити. Однако сегодня девушки не хотят ассоциироваться с артисткой. Говорят, что самое темное время — перед рассветом. Вполне возможно, что когда-нибудь Свифт все же удастся вернуться былую славу, старых друзей и верных фанатов.