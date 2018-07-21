«Лариса много врет на камеру»: Сябитова рассказала о взаимоотношениях с Гузеевой

Несмотря на то, что программа «Давай поженимся» выходит в эфир вот уже десять лет, Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина не смогли подружиться. Более того, между ними случаются и конфликты.

1 2 3 ... 10 На днях Лариса Гузеева заявила, что Василиса Володина из-за популярности стала заносчивой

Не так давно Лариса Гузеева в одной из соцсетей нелестно высказалась в адрес Василисы Володиной. «Телевизор случайным людям сносит голову!» — прокомментировала актриса характер своей коллеги. Сама астролог не стала публично конфликтовать с Ларисой, однако поклонники передачи «Давай поженимся» возмущены фразой телеведущей.



Не осталась в стороне и Роза Сябитова. В беседе с журналистом портала Dni.ru сваха поведала, что между телеведущими никогда не было дружеских отношений. «В начале проекта Лариса поставила жесткий ультиматум: она против нашего общения вне рамок программы. Поэтому когда камеры выключаются, наши контакты заканчиваются поздравлениями друг друга с днем рождения и Новым годом. Причем не общаюсь я и с Василисой. Хотя Володина и Гузеева, думаю, все-таки иногда встречаются по-соседки — они рядом живут. Может, Василиса ходит к ней и на премьеры — я не знаю. Про их свежий конфликт тоже не в курсе, так как сейчас нахожусь за городом и не слежу за новостями», — рассказала Роза.



Сябитова также добавила, что Гузеева постоянно врет на камеру. «Однажды она брякнула в эфире, что, мол, Роза-миллионщица, а они чуть ли не с хлеба на квас перебиваются. Но я не стала отнекиваться», — отметила знаменитость. Теперь поклонники ждут комментария от самой Василисы Володиной.