Ольга Бузова заинтриговала фанатов кольцом на «том самом» пальце

На днях Ольга Бузова продемонстрировала кольцо на безымянном пальце правой руки и заставила поклонников гадать, неужели у нее появился ухажер.

1 2 3 ... 14 На днях Ольа Бузова продемонстировала кольцо на «том самом» пальце

После развода с Дмитрием Тарасовым, который произошел больше полутора лет назад, Ольга Бузова не была замечена в отношениях с противоположным полом. Телеведущая не раз жаловалась на то, что ей никак не удается встретить подходящего мужчину, который соответствовал бы всем ее требованиям.



Не так давно начались съемки шоу «Замуж за Бузову», в котором мужчины будут бороться за сердце Ольги. По словам певицы, пока это единственный для нее вариант найти любовь.



На днях знаменитость опубликовала кадр, на котором продемонстрировала кольцо на безымянном пальце правой руки. «Я на любимой работе», — подписала телеведущая кадр, ни словом не обмолвившись об украшении. Фанаты принялись гадать, неужели певица наконец обрела свое счастье? Сама же знаменитость оставила вопросы фолловеров без ответа.