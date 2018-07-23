Принц Гарри проявляет характер и запрещает Меган одеваться, как принцесса Диана

Глядя на влюбленных принца Гарри и Меган Маркл, трудно представить, что между ними случается недопонимание. Однако не так давно внук Елизаветы II всерьез разозлился на жену.

1 2 3 ... 15 Не так давно между Меган Маркл и принцем Гарри произошел конфликт

Несмотря на то, что Меган Маркл и принц Гарри поженились всего несколько месяцев назад, у них уже случаются небольшие конфликты. Кто бы мог подумать, но причиной одного из них стало… желание герцогини Сассекской быть похожей на маму своего мужа!



На днях Меган встречалась с несколькими дизайнерами для того, чтобы подобрать наряды для предстоящего королевского тура по Австралии. Принц Гарри присутствовал на примерках, однако не одобрил один из предложенных вариантов — смокинг от Stella McCartney.



Как утверждают инсайдеры британского портала Daily Mail, все дело в том, что внуку Елизаветы II надоело, что его жена пытается подражать принцессе Диане. Мама принца любила надевать брючные костюмы с галстуком-бабочкой по торжественным поводам, и Гарри не хочет, чтобы Меган делала то же самое.



Помимо всего прочего, принц убежден, что смокинг — недостаточно традиционный костюм для королевского тура. Пока неизвестно, чем закончился конфликт и послушала ли Маркл супруга, — это станет понятно лишь осенью во время поездки в Австралию.