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    Принц Гарри проявляет характер и запрещает Меган одеваться, как принцесса Диана

    23.07.2018
    Глядя на влюбленных принца Гарри и Меган Маркл, трудно представить, что между ними случается недопонимание. Однако не так давно внук Елизаветы II всерьез разозлился на жену.

    Несмотря на то, что Меган Маркл и принц Гарри поженились всего несколько месяцев назад, у них уже случаются небольшие конфликты. Кто бы мог подумать, но причиной одного из них стало… желание герцогини Сассекской быть похожей на маму своего мужа!

    На днях Меган встречалась с несколькими дизайнерами для того, чтобы подобрать наряды для предстоящего королевского тура по Австралии. Принц Гарри присутствовал на примерках, однако не одобрил один из предложенных вариантов — смокинг от Stella McCartney.

    Как утверждают инсайдеры британского портала Daily Mail, все дело в том, что внуку Елизаветы II надоело, что его жена пытается подражать принцессе Диане. Мама принца любила надевать брючные костюмы с галстуком-бабочкой по торжественным поводам, и Гарри не хочет, чтобы Меган делала то же самое.

    Помимо всего прочего, принц убежден, что смокинг — недостаточно традиционный костюм для королевского тура. Пока неизвестно, чем закончился конфликт и послушала ли Маркл супруга, — это станет понятно лишь осенью во время поездки в Австралию.  

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    Текст: Екатерина Иванова
    Теги:

    Меган Маркл, Принц Гарри, Принцесса Диана

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    Комментарии (13) Добавить комментарий

    • Меган никогда не станет такой, как Диана. это просто смешно.

    • А разве это конфликт? Просто выбор нарядов.

    • А принц-то, видимо, ещё с тем характером, живут всего ничего, а всё какие-то ультиматумы ставятся, правила навязывают из-за всякой ерунды, неужели заняться больше нечем, как контролировать гардероб супруги, фу, как это мелко.

    • Он для неё - раскрытая книга. Поймала, ловко играя на струнах его души. Неужели до него наконец-то дошло?

    • В браке прожили всего ничего,а уже какие - то ограничения и запреты.

    • Гость

      А принц-то, видимо, ещё с тем характером, живут всего ничего, а всё какие-то ультиматумы ставятся, правила навязывают из-за всякой ерунды, неужели заняться больше нечем, как контролировать гардероб супруги, фу, как это мелко.

      да что вы? Даже если это протест против шантажа его умершей матерью? Серьезно? Маркл постоянно играет его умершую мать, изображает ее, этим и взяла. Теперь Гарри начинает понимать. Надеюсь, скоро развод и девичья фамилия.

    • Такое ощущение,что есть специально нанятый человек, который выполняет задание «придумай невероятную ерунду про королевскую семью».

    • Любопытно, а миллионы других женщин, предпочитающих брючные костюмы - они тоже подражают Диане ?

    • Гость

      Любопытно, а миллионы других женщин, предпочитающих брючные костюмы - они тоже подражают Диане ?

      Не передергивайте. Новоиспеченная женушка конкретно так Диану разыгрывает. Вряд ли ему приятно засыпать в постели с теткой с двойным дном, играющим на его чувствах. Человек противится манипуляциям. Нормально в такой ситуации попросить прекратить играть и быть собой.

    • Ерунда какая-то. Так можно кого угодно в плагиате обвинить. А вообще, объясните мне кто-нибудь пожалуйста. Чем людям так нравится Диана? Ничего особенного она не сделала, благотворительностью все занимаются и что, внешне очень некрасивая. Почему ей восторгаются не понимаю.

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