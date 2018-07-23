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    Наталья Водянова рассказала, как за 7 лет изменились их с мужем чувства

    23.07.2018
    36-летняя Наталья Водянова и 41-летний Антуан Арно вместе с маленькими сыновьями отдыхают в Италии. На днях супермодель вспомнила, каким было ее первое путешествие с любимым мужчиной.

    Наталья Водянова и Антуан Арно начали встречаться в 2011 году. Знаменитости давно называют друг друга мужем и женой, хотя свои отношения не стремятся официально регистрировать. Недавно супермодель и предприниматель отметили очередную годовщину. Супруги отправились в путешествие Италию вместе с сыновьями — 4-летним Максимом и 2-летним Романом.

    22 июля звезда подиумов поделилась с подписчиками в Инстаграме нежным снимком с любимым мужчиной.

    Водянова сообщила, что отдыхает с семьей в небольшом рыбацком городке Портофино, с которым у нее связано много приятных воспоминаний.

    «Семь лет назад мы были здесь на наш первый романтический уикенд. Мы вернулись сюда снова с двумя малышами и еще более влюбленные друг в друга», — подписала Наталья кадр.

    Знаменитость также поделилась несколькими милыми фотографиями с сыновьями в новой инстаграм-истории. Поклонники Натальи Водяновой пришли в восторг, увидев снимки, и пожелали всей семье отличного отдыха 

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Instagram
    Теги:

    Наталья Водянова, Антуан Арно

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    Комментарии (15) Добавить комментарий

    • Как бы Наташка не называла Арно но он ей все таки не муж)Хотя я думаю она и не стремится замуж особо..

    • при всем моем уважении, они не женаты. Хотя мужик, на мой вкус - РОСКОШНЫЙ. Лучше такой сожитель, чем Василий-официальный муж.

    • А теперь покажите нам Боню с Пьером и как они роскошно живут и где отдыхают. Ну просто, чтобы за всех них порадоваться сразу ))))

    • Вот. Пожалуйста. Люди вместе,мужик целиком сфотографирован, а не в ложке!

    • Гость

      Вот. Пожалуйста. Люди вместе,мужик целиком сфотографирован, а не в ложке!

      хыхых

    • Бабы, снова прицепились с этим замужем. Может они женаты уже, а если нет - надо было бы поженились. В башке кроме штампа ничего у вас нет, единственное достижение в жизни поставить печать и разродиться.

    • семь -лет не срок. Так же подруга учила как надо вести себя, чтобы отношения оставались романтическими: ужин при свечах и так далее. Ага, уже разбежалась со своим гражданским мужем, а я 17 лет официально в браке

    • Какая страшненькая бабца и думает отхватить Арношку.Насколько страшненькая...Окружение Арно жрет таких на завтрак

    • Гость

      Какая страшненькая бабца и думает отхватить Арношку.Насколько страшненькая...Окружение Арно жрет таких на завтрак

      У них уже дети совместные, зачем кому то ее жрать. А сама она миллионерша. И без Арно. Даже при самом худшем раскладе, типа, арно ее выпнет с ребенком и больше на ней никогда не женится, то ее жизнь будет все равно в десяткм раз лучше вашей.

    • Расскажите, пожалуйста, о свадьбе с этим мужем? Как отмечали, где, когда, сколко гостей пригласили и кого? А то пишите о всаких Мирандах, да Меган, а свадьбу русской красавицы обошли стороной.

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