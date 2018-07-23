Наталья Водянова рассказала, как за 7 лет изменились их с мужем чувства

36-летняя Наталья Водянова и 41-летний Антуан Арно вместе с маленькими сыновьями отдыхают в Италии. На днях супермодель вспомнила, каким было ее первое путешествие с любимым мужчиной.

1 2 3 ... 15 Наталья Водянова и Антуан Арно наслаждаются отдыхом в Италии

Наталья Водянова и Антуан Арно начали встречаться в 2011 году. Знаменитости давно называют друг друга мужем и женой, хотя свои отношения не стремятся официально регистрировать. Недавно супермодель и предприниматель отметили очередную годовщину. Супруги отправились в путешествие Италию вместе с сыновьями — 4-летним Максимом и 2-летним Романом.

22 июля звезда подиумов поделилась с подписчиками в Инстаграме нежным снимком с любимым мужчиной.

Водянова сообщила, что отдыхает с семьей в небольшом рыбацком городке Портофино, с которым у нее связано много приятных воспоминаний.



«Семь лет назад мы были здесь на наш первый романтический уикенд. Мы вернулись сюда снова с двумя малышами и еще более влюбленные друг в друга», — подписала Наталья кадр.



Знаменитость также поделилась несколькими милыми фотографиями с сыновьями в новой инстаграм-истории. Поклонники Натальи Водяновой пришли в восторг, увидев снимки, и пожелали всей семье отличного отдыха