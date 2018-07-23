Дэвид Ганди вышел в свет с беременной возлюбленной, но поклонники не поверили в их счастье

Британский манекенщик Дэвид Ганди перестал скрывать роман с адвокатом Стефани Мендорос еще в прошлом году. Однако, несмотря на беременность, новая подруга Ганди до сих пор не по душе многим поклонницам Дэвида.

1 2 3 ... 10 Модель Дэвид Ганди появился со своей беременной возлюбленной на соревнованиях по конному поло

38-летний манекенщик Дэвид Ганди начал открыто появляться на публике со своей новой возлюбленной, 34-летней Стефани Мендорос, летом 2017 года. Посетив соревнования по конному поло, один из самых известных мужчин-моделей представил избранницу своим приятелям, которые, как сообщали тогда инсайдеры, не приняли ее.

В июне этого года Дэвид впервые рассказал поклонникам о том, что станет отцом.

«Я думаю, нам теперь даже понадобится большая машина!» — цитирует его Daily Mail. Один из самых высокооплачиваемых манекенщиков заявил, что он абсолютно счастлив и ждет не дождется, когда сможет наконец увидеть своего первенца. Впрочем, такая радостная новость пришлась по душе не всем поклонникам Дэвида...

Недавно Ганди и Мендорос появились на соревнованиях по конному поло в Cowdray Park Polo Club. Влюбленные держались за руки, но мало улыбались и выглядели слишком серьезными. Увидев фото с этого события, поклонники модели сразу же начали твердить: «Они совершенно не подходят друг другу», «На их лицах нет счастья». Однако некоторые подписчики звезды все же разумно заметили, что нужно «меньше завидовать тому, что такой красавчик обратил внимание не на вас». Напомним, что ребенок Стефани и Дэвида должен появиться на свет в ноябре, а его пол будущие родители решили не узнавать раньше времени.