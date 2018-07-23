Денис Черышев больше не скрывает свою девушку-испанку и наслаждается заслуженным отдыхом после ЧМ-2018

Личная жизнь 27-летнего Дениса Черышева давно интересует многих его поклонниц. Обычно футболист крайне редко делится снимками со своей возлюбленной, но после завершения мундиаля он активизировался в соцсетях.

1 2 3 ... 14 На днях Денис Черышев дал понять, что его сердце давно занято

Денис Черышев стал одним из самых обсуждаемых российских футболистов во время ЧМ-2018. Число фанаток спортсмена увеличилось в разы. У него даже появились поклонницы среди знаменитостей: 32-летняя Ольга Бузова записала видеообращение к Денису и в шутку сказала, что готова выйти за него замуж.



Однако добиться расположения Черышева невозможно: последние пару лет он встречается с девушкой по имени Кристина Кобе. До недавнего времени молодой человек крайне редко публиковал в Инстаграме совместные фотографии с избранницей. На днях Денис решил исправить ситуацию и поделился сразу двумя снимками с Кристиной. Судя по всему, сейчас пара отдыхает в Европе.

На одной фотографии влюбленные веселятся в бассейне на греческом острове Миконос. На другом кадре пара позирует на фоне Колизея в Риме.

«Какие же вы классные!», «Красивая пара», «Видно, что друг друга нашли», — написали подписчики в комментариях к постам. Они также пожелали Денису и Кристине счастья и взаимопонимания.



Отметим, что Черышев и Кобе познакомились в Испании несколько лет назад. Кристина на три года младше Дениса и работает в крупной юридической фирме.