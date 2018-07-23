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    Денис Черышев больше не скрывает свою девушку-испанку и наслаждается заслуженным отдыхом после ЧМ-2018

    23.07.2018
    Личная жизнь 27-летнего Дениса Черышева давно интересует многих его поклонниц. Обычно футболист крайне редко делится снимками со своей возлюбленной, но после завершения мундиаля он активизировался в соцсетях.

    Денис Черышев стал одним из самых обсуждаемых российских футболистов во время ЧМ-2018. Число фанаток спортсмена увеличилось в разы. У него даже появились поклонницы среди знаменитостей: 32-летняя Ольга Бузова записала видеообращение к Денису и в шутку сказала, что готова выйти за него замуж.

    Однако добиться расположения Черышева невозможно: последние пару лет он встречается с девушкой по имени Кристина Кобе. До недавнего времени молодой человек крайне редко публиковал в Инстаграме совместные фотографии с избранницей. На днях Денис решил исправить ситуацию и поделился сразу двумя снимками с Кристиной. Судя по всему, сейчас пара отдыхает в Европе.

    На одной фотографии влюбленные веселятся в бассейне на греческом острове Миконос. На другом кадре пара позирует на фоне Колизея в Риме.

    «Какие же вы классные!», «Красивая пара», «Видно, что друг друга нашли», — написали подписчики в комментариях к постам. Они также пожелали Денису и Кристине счастья и взаимопонимания.

    Отметим, что Черышев и Кобе познакомились в Испании несколько лет назад. Кристина на три года младше Дениса и работает в крупной юридической фирме.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram, Getty Images
    Теги:

    Денис Черышев

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    Комментарии (16) Добавить комментарий

    • Красивые👍

    • Ох,Денис,Денис.А Бузова так надеялась,что ты обратишь на неё внимание.Ха,ха....

    • Очень милая девушка.

    • Гость

      Ох,Денис,Денис.А Бузова так надеялась,что ты обратишь на неё внимание.Ха,ха....

      Она не просто надеялась, она открытым текстом себя в жены предлагала. Папу вон его напугала чуть ли не до полусмерти. Представляете, вместо 24 летней испанки и вдруг сын на Бузовой женится , тут у любого папы инфаркт случится ))

    • Гость

      Она не просто надеялась, она открытым текстом себя в жены предлагала. Папу вон его напугала чуть ли не до полусмерти. Представляете, вместо 24 летней испанки и вдруг сын на Бузовой женится , тут у любого папы инфаркт случится ))

      Пусь скажет спасибо,что о нем сейчас вспоминают..благодаря Ольгиному приколу..Вцепились клещами в эту шутку..теперь год будет себя и папашу пиарить😆😆😆

    • Ой какая же она миленькая!!!!!

    • Черышев противный такой, но девушка у него красавица.

    • Гость

      Пусь скажет спасибо,что о нем сейчас вспоминают..благодаря Ольгиному приколу..Вцепились клещами в эту шутку..теперь год будет себя и папашу пиарить😆😆😆

      Совсем того.Уж Чернышёва,героя этого чемпионата точно не забудут,и будет играть за европейский клуб,потому что молод и талантлив.А бузову-таджичку пора в утиль списывать,стара стала.

    • Не красавец, но футболист хороший, не то что Тарасов и еже с ним

    • Гость

      Она не просто надеялась, она открытым текстом себя в жены предлагала. Папу вон его напугала чуть ли не до полусмерти. Представляете, вместо 24 летней испанки и вдруг сын на Бузовой женится , тут у любого папы инфаркт случится ))

      Мужики не все дураки.Это радует.

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