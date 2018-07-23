«Усыновленный» Ксенией Стриж ребенок отправился обратно в Челябинск из-за проваленного экзамена

Не успели поклонники Ксении Стриж поздравить ее с пополнением в семье, как стало известно, что «усыновленный» ведущей мальчик уехал из Москвы в свой родной город Челябинск.

1 2 3 ... 9 Поклонники Ксении Стриж решили, что она усыновила ребенка

51-летняя ведущая Ксения Стриж не раз признавалась, что хотела бы завести ребенка. Когда в своем микроблоге звезда начала выкладывать снимки с 15-летним воспитанником одного из детских домов Челябинска, поклонники артистки сделали вывод, что она решилась на усыновление.

Однако «усыновленный» подросток пропал из жизни ведущей так же быстро, как и появился. В Сети сразу же начали критиковать Ксению: мол, не прошло и пары месяцев, как она сдала ребенка обратно. Недавно Стриж все же решила рассказать, что же случилось на самом деле. Оказалось, что мальчика по имени Никита ведущая вовсе не усыновляла.

Подросток из неблагополучной семьи всегда хотел стать артистом, а Ксения решила помочь ему осуществить мечту. При поддержке звезды мальчик приехал в Москву, чтобы поступить в цирковое училище. К сожалению, Никите не удалось сдать один из вступительных экзаменов, и он был вынужден вернулся в свой родной город Челябинск. По словам Ксении, в следующем году воспитанник детского дома вновь будет пытаться пройти отбор, а она, в свою очередь, будет поддерживать его во всем.