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    «Мужу приходится терпеть все мои перепады настроения»: Анастасия Шубская рассказала о последних месяцах беременности

    24.07.2018
    Анастасия Шубская и Александр Овечкин в конце лета впервые станут родителями. На днях в одном из интервью будущая мама поведала о том, как протекает ее беременность.

    В прессе долго муссировались слухи о том, что Анастасия Шубская ждет первенца. Девушка же отмалчивалась и сообщила о скором прибавлении в семействе лишь на третьем триместре беременности. Не так давно Анастасия и ее супруг Александр Овечкин дали интервью изданию HELLO!. Будущая мама объяснила, что не желала привлекать лишнего внимания к мужу из-за решающих хоккейных матчей (напомним, этим летом Овечкин завоевал Кубок Стэнли).

    Спортсмен поведал, что победа далась ему легко, потому что он чувствовал поддержку не только супруги, но и их малыша. Анастасия же призналась, что во время беременности стала капризной. «Я все чаще думаю о том, что моему мужу нужно поставить памятник. Ему приходится терпеть все мои ''беременные'' перепады настроения. У меня и так характер непростой. <…> Я стараюсь особенно не капризничать, но за ананасами и арбузами в супермаркет мужу приходилось ходить, потому что мне вдруг захотелось», — отметила Шубская.

    Будущие родители рассказали, что первое время помогать им будет сестра Анастасии Мария, а затем они наймут няню. Жена хоккеиста хочет, чтобы малыш с самых первых дней спал в детской, потому что родителям необходимо высыпаться. Пол ребенка Овечкин и Шубская пока держат в секрете.  

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    Текст: Екатерина Иванова
    Теги:

    Александр Овечкин, Анастасия Шубская

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    Комментарии (10) Добавить комментарий

    • Родителям надо высыпаться, потому ребенка с первых дней нужно в отдельную комнату...кто нибудь сказал Настьке, что она как минимум неделю не будет толком спать??

    • Гость

      Родителям надо высыпаться, потому ребенка с первых дней нужно в отдельную комнату...кто нибудь сказал Настьке, что она как минимум неделю не будет толком спать??

      няньку наймут.

    • Гость

      няньку наймут.

      молока нацедит, нянька , все остальное няньке,

    • Гость

      няньку наймут.

      Их право) Будучи богатыми и знаменитыми, они могут позволить себе то, о чем мечтают миллионы мам... будут, хотя сами не отказались бы от помощи не то что няни, хотя бы бабушки... Я абсолютно рада за Анастасию и Александра)

    • По-моему, недавно было интервью с Овечкиным, он показался таким классным мужиком

    • Гость

      Родителям надо высыпаться, потому ребенка с первых дней нужно в отдельную комнату...кто нибудь сказал Настьке, что она как минимум неделю не будет толком спать??

      Меня также "пугали" этим "не будешь спать". В результате мы спали с ребенком всю ночь, не считая кормления в 3 часа утра. Поэтому не надо сейчас говорить на тему отсутствия сна. Вполне возможно, что будут спать все.

    • Гость

      Родителям надо высыпаться, потому ребенка с первых дней нужно в отдельную комнату...кто нибудь сказал Настьке, что она как минимум неделю не будет толком спать??

      При норм.раскладе несколько лет спать не будет:то колики,то зубы,то писать,то пить🤗Ну это при отсутствии нянек

    • Гость

      Меня также "пугали" этим "не будешь спать". В результате мы спали с ребенком всю ночь, не считая кормления в 3 часа утра. Поэтому не надо сейчас говорить на тему отсутствия сна. Вполне возможно, что будут спать все.

      В отдельной комнате ваш ребенок спал всю ночь? При совместном сне дети долго спят без просыпу, это верно.

    • Гость

      При норм.раскладе несколько лет спать не будет:то колики,то зубы,то писать,то пить🤗Ну это при отсутствии нянек

      )) ну да, колики, зубы, живот болит, горло, писать, пить, горло болит, страшный сон приснился

    • Гость

      няньку наймут.

      От няньки молоком не пахнет. Дети неглупые.

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