«Мужу приходится терпеть все мои перепады настроения»: Анастасия Шубская рассказала о последних месяцах беременности

Анастасия Шубская и Александр Овечкин в конце лета впервые станут родителями. На днях в одном из интервью будущая мама поведала о том, как протекает ее беременность.

1 2 3 ... 15 Александр Овечкин и Анастасия Шубская вскоре станут родителями

В прессе долго муссировались слухи о том, что Анастасия Шубская ждет первенца. Девушка же отмалчивалась и сообщила о скором прибавлении в семействе лишь на третьем триместре беременности. Не так давно Анастасия и ее супруг Александр Овечкин дали интервью изданию HELLO!. Будущая мама объяснила, что не желала привлекать лишнего внимания к мужу из-за решающих хоккейных матчей (напомним, этим летом Овечкин завоевал Кубок Стэнли).



Спортсмен поведал, что победа далась ему легко, потому что он чувствовал поддержку не только супруги, но и их малыша. Анастасия же призналась, что во время беременности стала капризной. «Я все чаще думаю о том, что моему мужу нужно поставить памятник. Ему приходится терпеть все мои ''беременные'' перепады настроения. У меня и так характер непростой. <…> Я стараюсь особенно не капризничать, но за ананасами и арбузами в супермаркет мужу приходилось ходить, потому что мне вдруг захотелось», — отметила Шубская.



Будущие родители рассказали, что первое время помогать им будет сестра Анастасии Мария, а затем они наймут няню. Жена хоккеиста хочет, чтобы малыш с самых первых дней спал в детской, потому что родителям необходимо высыпаться. Пол ребенка Овечкин и Шубская пока держат в секрете.